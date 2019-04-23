Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.
Должен ли «Реал» подписать нового центрфорварда? Дело за клубом, я не буду против. Я сосредоточен на своей игре и на том, как помочь команде. Я собираюсь остаться в «Реале», ведь я играю за лучший клуб мира.
Возвращение Зидана очень многое значит для клуба. Все очень рады видеть его здесь, мы с нетерпением ждём следующего сезона.
В минувшем туре чемпионата Испании Бензема оформил хет-трик в матче с «Атлетиком» (3:0).
Сантьяго устал раньше финального свистка пустеть. Такого позора Саньяго не видавал никогда.
Сантьяго устал раньше финального свистка пустеть. Такого позора Саньяго не видавал никогда.