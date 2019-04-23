Бензема: «Будущее? Собираюсь остаться в лучшем клубе мира»

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

Должен ли «Реал» подписать нового центрфорварда? Дело за клубом, я не буду против. Я сосредоточен на своей игре и на том, как помочь команде. Я собираюсь остаться в «Реале», ведь я играю за лучший клуб мира.

Возвращение Зидана очень многое значит для клуба. Все очень рады видеть его здесь, мы с нетерпением ждём следующего сезона.