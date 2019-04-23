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Бензема: «Будущее? Собираюсь остаться в лучшем клубе мира»

23 апреля 2019, 04:28

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

Должен ли «Реал» подписать нового центрфорварда? Дело за клубом, я не буду против. Я сосредоточен на своей игре и на том, как помочь команде. Я собираюсь остаться в «Реале», ведь я играю за лучший клуб мира.

Возвращение Зидана очень многое значит для клуба. Все очень рады видеть его здесь, мы с нетерпением ждём следующего сезона.

В минувшем туре чемпионата Испании Бензема оформил хет-трик в матче с «Атлетиком» (3:0).

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Все комментарии
амурец
амурец ответил cevin cigan
   81 / 959
24 апреля в 01:01
ладно пусть шипят, смотрим на них свысока и посмееиваемся
cevin cigan
cevin cigan ответил амурец
   380 / 959
23 апреля в 16:55
главное сколько этих кубков выиграл Реал, до величия Реала барсукам никогда не дотянуть, вот поэтому и изливают желч
Нашу "карту" им бить не чем-вот они за что ядом шипят! Представь! Реал за последние пять лет-четыре "ушастых"!! барсуки за сто пятьдесять-всего пять!!!!!!!!!!! С КЕМ ВЫ ТЯГАЕТЕСЬ??????????БЛОХИ!!!!!
амурец
амурец ответил cevin cigan
   81 / 959
23 апреля в 16:51
главное сколько этих кубков выиграл Реал, до величия Реала барсукам никогда не дотянуть, вот поэтому и изливают желч
cevin cigan
cevin cigan ответил амурец
   380 / 959
23 апреля в 16:31
Бензема конечно прав, что хочет остаться, все таки Реал лучший клуб мира, все это признают, но из за зависти и желчи что то пытаются хрюкнуть против
Да у барсуков токсикоз начинается,когда им напоминаешь,что один Рон выиграл ПЯТЬ ЛЧ,а их позорный клуб за сто с хреном лет столько же(последние четыре в новейшей истории) Бу-га-га......
амурец
амурец
   81 / 959
23 апреля в 13:39
Бензема конечно прав, что хочет остаться, все таки Реал лучший клуб мира, все это признают, но из за зависти и желчи что то пытаются хрюкнуть против
Neymar 10
Neymar 10
   228 / 959
23 апреля в 13:29
тебя в ПСЖ никто и не звал . так что оставайся в этом реале до скончания века .
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
23 апреля в 13:26
Кто только не издевался над "лучшим" клубом в этом сезоне.
Сантьяго устал раньше финального свистка пустеть. Такого позора Саньяго не видавал никогда.
Gelious
Gelious ответил barcamilan
   479 / 959
23 апреля в 09:59
в лучшем клубе мира-уахахаха
Ничего страшного. Все проходят через стадии принятия. Советую посмотреть 3 церемонии награждения "ушастым" за последние 3х года.
Alex12357
Alex12357
   405 / 959
23 апреля в 09:30
Пока Лысый там ,чего тебе бояться,а вот если Лысого прокатят,твоя песенка тоже спета!
cevin cigan
cevin cigan ответил barcamilan
   380 / 959
23 апреля в 09:07
в лучшем клубе мира-уахахаха
Действующий победитель Лиги Чемпионов и клубного Чемпионата Мира-какие вопросы? Гы-гы-гы?
barcamilan
barcamilan
   455 / 959
23 апреля в 08:48
в лучшем клубе мира-уахахаха
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
23 апреля в 08:30
"Должен ли Реал подписать нового центрфорварда?" Бенз:" Я всегда с собой беру-видеокамеру!"
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