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Фаулер: «Трудно представить, что МЮ отберёт очки у „Ман Сити“»

23 апреля 2019, 07:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулер поделился ожиданиями от предстоящего манчестерского дерби. В случае, если «горожане» не смогут обыграть МЮ, у «Ливерпуля» появится реальный шанс на чемпионство.

Думаю, все знают, что я предан «Ливерпулю». И я считаю, если быть предельно честным, ему будет тяжело [завоевать чемпионство]. Потому что есть ощущение, что «Манчестер Сити» может обыграть кого угодно. Впереди у них четыре матча и, очевидно, что это четыре выигрышных матча. 

Так что, полагаю, если немного пораскинуть мозгами, «Манчестер Юнайтед» нужно оказать большую услугу «Ливерпулю». Однако учитывая то, как они сейчас играют, это тяжело представить. Но странные вещи ранее уже случались.

В минувшие выходные «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0), а «Манчестер Юнайтед» с крупным счётом уступил «Эвертону» (0:4).

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   162 / 954
23 апреля в 22:47
Дерби есть дерби, в таких матчах всякое бывало, например в прошлом сезоне МЮ выиграл у Сити, отыгравшись с 0-2. Думаю игроки МЮ перед дерби последнее о чем будут думать, это как помочь Ливерпулю, скорее он будут играть за себя, так как место в ЛЧ на кону, тем более им есть что доказывать своим фанатам после матча на Гудисон Парк.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
23 апреля в 10:19
это дерби - все возможно...
sihafazatron
sihafazatron
   101 / 954
23 апреля в 09:53
Круто было бы, если бы щас мс играл с ливером, а не с мю) вот это была бы настоящая заруба и матч за чемпионство))
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
23 апреля в 09:19
Да ладно,это АПЛ ,да ещё и дерби, только играть нужно не для ливера,а для себя, четверка отлетает пока,а это очень плохо
Rizo1
Rizo1 ответил cevin cigan
   255 / 954
23 апреля в 09:06
Ман Юнайтед сейчас в таком положении,что легко может "свинью" подставить любому,ведь и те и другие заклятые враги! Чисто по игре,Сити их обыграет,а вот если счета Юнайтед каким то образом пополнятся(стимулировка от Ливера),то могут и упереться.
МЮ это победа нужна больше чем Ливерпулю..если они проиграют МС то с ЛЧ можно попрощаться а если выиграют то еще шансы будут попотеть и пробиться!
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
23 апреля в 08:45
Трудно представить что Сити не победит крупно.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
23 апреля в 08:32
Это АПЛ, это дерби и ничего удивительного не будет, если "Юнайтед" добьётся положительного результата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
23 апреля в 08:27
Последние 10 встреч...
5 побед МЮ
3 победы МС
2 ничьи

Дерби есть дерби....да ещё на Олд Траффорде....
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
23 апреля в 08:21
Ман Юнайтед сейчас в таком положении,что легко может "свинью" подставить любому,ведь и те и другие заклятые враги! Чисто по игре,Сити их обыграет,а вот если счета Юнайтед каким то образом пополнятся(стимулировка от Ливера),то могут и упереться.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   669 / 954
23 апреля в 08:17
Сульшер вынужден будет снова извиняться и оправдываться перед фанатами. Надо не говорить, а заставить игроков играть. Правда это трудно, потому-что они все больны деньгами.
Dark MU
Dark MU
   886 / 954
23 апреля в 08:13
Мне тоже очень трудно представить, особенно после игры с ирисками
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
23 апреля в 08:09
Верните Фергюссона и все будет отлично.
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