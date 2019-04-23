Фаулер: «Трудно представить, что МЮ отберёт очки у „Ман Сити“»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулер поделился ожиданиями от предстоящего манчестерского дерби. В случае, если «горожане» не смогут обыграть МЮ , у «Ливерпуля» появится реальный шанс на чемпионство.

Думаю, все знают, что я предан «Ливерпулю». И я считаю, если быть предельно честным, ему будет тяжело [завоевать чемпионство]. Потому что есть ощущение, что «Манчестер Сити» может обыграть кого угодно. Впереди у них четыре матча и, очевидно, что это четыре выигрышных матча.

Так что, полагаю, если немного пораскинуть мозгами, «Манчестер Юнайтед» нужно оказать большую услугу «Ливерпулю». Однако учитывая то, как они сейчас играют, это тяжело представить. Но странные вещи ранее уже случались.