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Гасперини: «„Аталанта“ неслучайно идет так высоко»

23 апреля 2019, 08:46
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в эфире Sky Sport Italia подвел итоги матча Серии А с «Наполи» (2:1).

«Наполи» был великолепен в первом тайме и мог сделать счет 2:0 - в этот момент нам было нелегко. Однако мы сумели выдержать этот натиск, затем сделали замены, и после гола продолжили гнуть свою линию.

В Кубке Италии «Аталанта» прошла «Ювентус» и получила право играть в полуфинале. Теперь мы обыгрываем «Наполи» и боремся за топ-4. Так что наша позиция в таблице это не случайность.

«Аталанта» после 33-х туров занимает 5-е место в таблице, набрав одинаковое количество очков с «Миланом», который идет четвертым. 

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   198 / 954
23 апреля в 15:20
Хорошая команда, чем то напоминает Айнтрахт. Побольше бы таких боевых команд в Чемпионатах.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
23 апреля в 12:12
пока Милан очки теряет, Аталанта вплотную приблизилась к четвёрке, которая играет в ЛЧ. как бы не выкинула Милан из этой четвёрки
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 09:00
Разберут в ТО.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
23 апреля в 08:53
Команда - открытие.
drug01
drug01
   118 / 954
23 апреля в 08:48
Успех по игре!
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