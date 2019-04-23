Гасперини: «„Аталанта“ неслучайно идет так высоко»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в эфире Sky Sport Italia подвел итоги матча Серии А с «Наполи» (2:1).
«Наполи» был великолепен в первом тайме и мог сделать счет 2:0 - в этот момент нам было нелегко. Однако мы сумели выдержать этот натиск, затем сделали замены, и после гола продолжили гнуть свою линию.
В Кубке Италии «Аталанта» прошла «Ювентус» и получила право играть в полуфинале. Теперь мы обыгрываем «Наполи» и боремся за топ-4. Так что наша позиция в таблице это не случайность.
«Аталанта» после 33-х туров занимает 5-е место в таблице, набрав одинаковое количество очков с «Миланом», который идет четвертым.