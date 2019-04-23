Дзола: «„Челси“ сделал всё, что мог»

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола подвёл итоги матча 35-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

Мы набрали на одно очко больше наших конкурентов и продолжим биться до последней минуты. Мы отдали все силы для победы в сегодняшнем матче. Второй тайм получился неудачным, но мы сами сыграли не в лучший свой футбол. Кроме того, соперник слишком часто тянул время. Мы сделали всё, что могли, но, всё же, не можем быть довольны результатом.

Нам следовало быть более настойчивыми, более эффективными и более точными в штрафной соперника. Тем не менее, команда до последней секунды делала всё, что в её силах, для победы. В первом тайме мы показали футбол высокого уровня. И всё же вскрыть низкую оборону такого соперника, как «Бернли», оказалось непросто.