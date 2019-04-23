ГлавнаяНовости

Дзола: «„Челси“ сделал всё, что мог»

23 апреля 2019, 05:33
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола подвёл итоги матча 35-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

Мы набрали на одно очко больше наших конкурентов и продолжим биться до последней минуты. Мы отдали все силы для победы в сегодняшнем матче. Второй тайм получился неудачным, но мы сами сыграли не в лучший свой футбол. Кроме того, соперник слишком часто тянул время. Мы сделали всё, что могли, но, всё же, не можем быть довольны результатом. 

Нам следовало быть более настойчивыми, более эффективными и более точными в штрафной соперника. Тем не менее, команда до последней секунды делала всё, что в её силах, для победы. В первом тайме мы показали футбол высокого уровня. И всё же вскрыть низкую оборону такого соперника, как «Бернли», оказалось непросто.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии1
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии4
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
23 апреля в 09:49
Челси сейчас нулевый.
beefs
beefs
   191 / 954
23 апреля в 08:58
Вот это и все?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
23 апреля в 07:25
Я думал победит Челси
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
23 апреля в 06:06
Челси нужна глобальная перестройка.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
23 апреля в 05:47
Мало могли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100