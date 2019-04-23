Вальверде: «В „Барселоне“ все равны. Каждый должен заслужить место на поле»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о текущей форме вингера команды Усмана Дембеле и высказался на тему конкуренции француза с полузащитником Филиппе Коутиньо за место в старте.

Дембеле провёл свой второй матч в чемпионате после недавнего возвращения и пока всё ещё набирает форму. Сейчас он не совсем в том состоянии, каком был до травмы. Посмотрим через несколько матчей.

Несомненно, Усман придаёт нам скорости на поле. Он также великолепен в контратаках, если соперник играет высоко. Мы можем это использовать. Также он очень хорош в обыгрыше.

Все игроки всегда равны в команде, никто не стоит выше кого-либо. Иногда играет один футболист, иногда другие. Это норма для любого клуба, не только «Барселоны». Каждый игрок должен найти свою форму и хорошо играть. Дембеле и Коутиньо – два замечательных футболиста. Иногда играет один из них, иногда оба.