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Вальверде: «В „Барселоне“ все равны. Каждый должен заслужить место на поле»

23 апреля 2019, 07:39

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о текущей форме вингера команды Усмана Дембеле и высказался на тему конкуренции француза с полузащитником Филиппе Коутиньо за место в старте.

Дембеле провёл свой второй матч в чемпионате после недавнего возвращения и пока всё ещё набирает форму. Сейчас он не совсем в том состоянии, каком был до травмы. Посмотрим через несколько матчей.

Несомненно, Усман придаёт нам скорости на поле. Он также великолепен в контратаках, если соперник играет высоко. Мы можем это использовать. Также он очень хорош в обыгрыше.

Все игроки всегда равны в команде, никто не стоит выше кого-либо. Иногда играет один футболист, иногда другие. Это норма для любого клуба, не только «Барселоны». Каждый игрок должен найти свою форму и хорошо играть. Дембеле и Коутиньо – два замечательных футболиста. Иногда играет один из них, иногда оба.

Также Вальверде прокомментировал возможность «сине-гранатовых» завоевать требл в этом сезоне.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил авито
   180 / 954
23 апреля в 12:47
Он по контракту рекламных фирм обязан ставить Филипе в основу команды
    авито
    авито ответил Artuom
       348 / 954
    23 апреля в 11:17
    Трепло. Расскажи это Малкому... Малком старается, но почти всегда Коут...Коут...Коут... И ладно бы Коут был хорош, но нет ведь, только в отдельных матчах себя проявляет...
    Он по контракту рекламных фирм обязан ставить Филипе в основу команды
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Artuom
       180 / 954
    23 апреля в 09:48
    Трепло. Расскажи это Малкому... Малком старается, но почти всегда Коут...Коут...Коут... И ладно бы Коут был хорош, но нет ведь, только в отдельных матчах себя проявляет...
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         181 / 954
      23 апреля в 09:46
      Согласен с тренером Барселоны
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
         60 / 954
      23 апреля в 09:29
      Насчет Малкома промолчал
      Belgie2009
      Belgie2009
         938 / 954
      23 апреля в 09:09
      Интересно он сам верит в то что говорит)
      Смотри физручела, Месси вооружен и опасен, у него чайная ложка гы гы
      Artuom
      Artuom
         203 / 954
      23 апреля в 09:06
      Трепло. Расскажи это Малкому... Малком старается, но почти всегда Коут...Коут...Коут... И ладно бы Коут был хорош, но нет ведь, только в отдельных матчах себя проявляет...
      ДСА
      ДСА
         133 / 954
      23 апреля в 08:59
      Ну хотя бы Месси всё же особенный.
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