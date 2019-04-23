Сафонов: «Как можно было бесплатно отпустить Еременко?»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что летом «Спартак» значительно изменит свой состав в попытках усилиться.

«Спартак» точно перетряхнёт состав, но не всегда это идёт на пользу. Чем больше игроков меняют, тем больше денег зарабатывают посредники и агенты. Как можно было бесплатно отпустить Еременко, который отдаёт и забивает теперь за «Ростов»?

Есть ребята хорошие, на перспективу, но тогда не надо просить ежеминутного результата. Для него надо брать совершенно других исполнителей. Если хотите растить своих, то не надо требовать результата прямо сейчас, а надо дать какое-то время.