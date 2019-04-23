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Сафонов: «Как можно было бесплатно отпустить Еременко?»

23 апреля 2019, 10:56

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что летом «Спартак» значительно изменит свой состав в попытках усилиться.

«Спартак» точно перетряхнёт состав, но не всегда это идёт на пользу. Чем больше игроков меняют, тем больше денег зарабатывают посредники и агенты. Как можно было бесплатно отпустить Еременко, который отдаёт и забивает теперь за «Ростов»?

Есть ребята хорошие, на перспективу, но тогда не надо просить ежеминутного результата. Для него надо брать совершенно других исполнителей. Если хотите растить своих, то не надо требовать результата прямо сейчас, а надо дать какое-то время.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 01:00
В Спартаке давно непонятки творятся
Завтра
Завтра
   428 / 954
23 апреля в 16:49
А что можно ожидать от команды, где все поголовно без царя в голове.
Зачем в этот "хлев" Кононов полез? Отличный тренер же. Зачем ему этот пустословный "кружок по битью себя копытами в грудь"?
ziborock
ziborock ответил cska plus
   35 / 954
23 апреля в 16:45
Хрющи могут всё.
Еременко: В конюшне можно всё!)))
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 12:54
Хрющи могут всё.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
23 апреля в 12:49
Просто таблом прощёлкали.
удав
удав
   124 / 954
23 апреля в 12:36
конечно -надо было чтоб Еременко оплатил все что на него потратил спартак, включая все обеды в тарасовке)
makkie
makkie
   11 / 954
23 апреля в 12:27
Сафонов вроде агент, а до сих пор не понял, что это не Еременко отпустили, а Трабукки "ушли" из Спартака.
LOpp
LOpp
   24 / 954
23 апреля в 11:47
Сафонов: «Как можно было бесплатно отпустить Еременко?»


а после завершения контракта игрока еще можно было продать?
mat73
mat73
   588 / 954
23 апреля в 11:41
Как, Как?
Ну както вот так..
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 11:40
Это же Фердун, которому лучше взять Педрошу за 12 лямов :)
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
23 апреля в 11:33
За Ерему не переживай, к следующему сезону Федун его вернет, лямов за пять...
cska1948
cska1948
   96 / 954
23 апреля в 11:26
"...а надо дать какое-то время"
---------------------
Чего-чего, а времени у СпаМа навалом! Как минимум ЧЕТЫРНАДЦАТЬ лет...
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   941 / 954
23 апреля в 11:23
В моём Спартаке умных нет, только Мишка Ефремов и Борис .
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
23 апреля в 11:08
Проблемы с наркотиками
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
23 апреля в 11:02
Как ОПГ сказала, так и сделали. Кто бромонтан не принимает - в спартаке не задерживается
МКС
МКС
   149 / 954
23 апреля в 11:00
Кто то видел феерическую игру Романа

В матче с Оренбургом?

А чего такого незабываемого

Он показал в Спартаке?
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