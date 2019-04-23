Сафонов: «Как можно было бесплатно отпустить Еременко?»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что летом «Спартак» значительно изменит свой состав в попытках усилиться.
«Спартак» точно перетряхнёт состав, но не всегда это идёт на пользу. Чем больше игроков меняют, тем больше денег зарабатывают посредники и агенты. Как можно было бесплатно отпустить Еременко, который отдаёт и забивает теперь за «Ростов»?
Есть ребята хорошие, на перспективу, но тогда не надо просить ежеминутного результата. Для него надо брать совершенно других исполнителей. Если хотите растить своих, то не надо требовать результата прямо сейчас, а надо дать какое-то время.
Зачем в этот "хлев" Кононов полез? Отличный тренер же. Зачем ему этот пустословный "кружок по битью себя копытами в грудь"?
Зачем в этот "хлев" Кононов полез? Отличный тренер же. Зачем ему этот пустословный "кружок по битью себя копытами в грудь"?
а после завершения контракта игрока еще можно было продать?
а после завершения контракта игрока еще можно было продать?
Ну както вот так..
Ну както вот так..
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Чего-чего, а времени у СпаМа навалом! Как минимум ЧЕТЫРНАДЦАТЬ лет...
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Чего-чего, а времени у СпаМа навалом! Как минимум ЧЕТЫРНАДЦАТЬ лет...
В матче с Оренбургом?
А чего такого незабываемого
Он показал в Спартаке?
В матче с Оренбургом?
А чего такого незабываемого
Он показал в Спартаке?