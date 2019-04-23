ГлавнаяНовости

Сафонов: «Не вижу в „Спартаке“ авторской работы тренерского штаба»

23 апреля 2019, 10:27

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Спартак» — такая команда, которая всегда находится под пристальным вниманием. Не вижу пока в ней авторской работы тренерского штаба. Мне понятна работа Ганчаренко в ЦСКА, Федотова в «Оренбурге», у Карпина в «Ростове» тоже. А вот что вырисовывается у москвичей — не особо ясно.

«Спартак» даже теоретически не стал бы чемпионом. На мой взгляд, «красно-белые» не будут в тройке. Серебро уйдёт ЦСКА, а бронза — «Локомотиву». Эти клубы «съедят» на финишной прямой менее опытный в таких делах «Краснодар». А «Зенит» после прошедшего тура, пусть пока и негласно, я бы поздравил с завоеванием золотых медалей, отрыв у команды очень солидный.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии0
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии0
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
   11 / 954
23 апреля в 12:29
Такое ощущение, что Кононов недогрузил команду на сборах.
Вышли на пик формы к предсезонному турниру, а сейчас не хватает физухи.
Тем более при игре в атаку и прессинг.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
23 апреля в 12:23
Спартак это кормушка для агентов всех мастей.
Palex
Palex ответил тумба-юмба
   51 / 954
23 апреля в 12:08
Посмотрим. Только спартак мы в призёрах не увидим.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
23 апреля в 12:03
Скоро узнаем .
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
23 апреля в 11:34
Ну не получилося.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
23 апреля в 11:00
Временами спартаковский стиь все же промелькает, как в матчах с Ростовом, Рапидом, недавно с Цска. Позор вобщем
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
23 апреля в 10:57
Не говори гоп,пока не перепрыгнул.Посмотрим,кто на каком месте в конце чемпионата окажется.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
23 апреля в 10:48
Зато видна авторская работа Федуна с судьями.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   941 / 954
23 апреля в 10:41
Это он в нашей бане не был, с Борисом и Димкой Назаровым. Вот где настоящие тренера !
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
23 апреля в 10:37
ДА КАКАЯ РАБОТА - ТАМ ЗАКУПКА НОВЫХ ПИДЖАКОВ НА НЕФТЕДОЛЛАРЫ,
ЗВЕРЁК ОДИЧАЛ, НА ПОЛЕ БАРДАК, ДИЧЬ КОРОЧЕ !

ГЫ-ГЫ
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   414 / 954
23 апреля в 10:35
А я, как адекватный соккерчанин вообще не вижу Спартака ! Что это за люди ? Неизвестно.
МКС
МКС
   149 / 954
23 апреля в 10:34
У лазурных свиней явно прослеживается

Авторская работа судей
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 10:32
У свиней явно прослеживается авторская работа судей. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100