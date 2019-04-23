Сафонов: «Не вижу в „Спартаке“ авторской работы тренерского штаба»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
«Спартак» — такая команда, которая всегда находится под пристальным вниманием. Не вижу пока в ней авторской работы тренерского штаба. Мне понятна работа Ганчаренко в ЦСКА, Федотова в «Оренбурге», у Карпина в «Ростове» тоже. А вот что вырисовывается у москвичей — не особо ясно.
«Спартак» даже теоретически не стал бы чемпионом. На мой взгляд, «красно-белые» не будут в тройке. Серебро уйдёт ЦСКА, а бронза — «Локомотиву». Эти клубы «съедят» на финишной прямой менее опытный в таких делах «Краснодар». А «Зенит» после прошедшего тура, пусть пока и негласно, я бы поздравил с завоеванием золотых медалей, отрыв у команды очень солидный.
Вышли на пик формы к предсезонному турниру, а сейчас не хватает физухи.
Тем более при игре в атаку и прессинг.
Вышли на пик формы к предсезонному турниру, а сейчас не хватает физухи.
Тем более при игре в атаку и прессинг.
ЗВЕРЁК ОДИЧАЛ, НА ПОЛЕ БАРДАК, ДИЧЬ КОРОЧЕ !
ГЫ-ГЫ
ЗВЕРЁК ОДИЧАЛ, НА ПОЛЕ БАРДАК, ДИЧЬ КОРОЧЕ !
ГЫ-ГЫ
Авторская работа судей
Авторская работа судей