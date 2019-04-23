Сафонов: «Не вижу в „Спартаке“ авторской работы тренерского штаба»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Спартак» — такая команда, которая всегда находится под пристальным вниманием. Не вижу пока в ней авторской работы тренерского штаба. Мне понятна работа Ганчаренко в ЦСКА , Федотова в «Оренбурге», у Карпина в «Ростове» тоже. А вот что вырисовывается у москвичей — не особо ясно.