Огуде: «Сложно вдесятером противостоять „Спартаку“»

Полузащитник «Енисея» Фегор Огуде прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 24-го тура РПЛ. На 68-й минуте встречи красноярский клуб остался в меньшинстве – форвард «Енисея» Артур Саркисов был вынужден покинуть поле из-за травмы, но к тому моменту Дмитрий Аленичев уже использовал все три замены.
Мы старались играть в футбол, но ситуация была очень тяжёлая. Сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как «Спартак». Тем более нам пришлось играть в меньшинстве достаточно долгое время. Мы допустили грубые ошибки и пропустили два мяча, при этом не реализовали свои моменты.