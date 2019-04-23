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Огуде: «Сложно вдесятером противостоять „Спартаку“»

23 апреля 2019, 03:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Енисея» Фегор Огуде прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 24-го тура РПЛ. На 68-й минуте встречи красноярский клуб остался в меньшинстве – форвард «Енисея» Артур Саркисов был вынужден покинуть поле из-за травмы, но к тому моменту Дмитрий Аленичев уже использовал все три замены.

Мы старались играть в футбол, но ситуация была очень тяжёлая. Сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как «Спартак». Тем более нам пришлось играть в меньшинстве достаточно долгое время. Мы допустили грубые ошибки и пропустили два мяча, при этом не реализовали свои моменты.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 08:56
Обычно против свиней играют 9-10 на 13. Судейка у них с капитанской повязкой. Гыгыгы
Байкал-38.
Байкал-38.
   226 / 954
23 апреля в 08:51
Скажите "спасибо" оленю, что Вы с вратарём играли.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
23 апреля в 07:54
Результат матча был предрешен, у филиала не было шансов
beefs
beefs
   191 / 954
23 апреля в 07:50
Драматично...
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 05:16
Хрющатник можно и всемером наклонить, только не с аленем.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 03:29
Вы еще 9 на 12 с пищевиком не играли!
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