Огуде: «Сложно вдесятером противостоять „Спартаку“»

23 апреля 2019, 03:08

Полузащитник «Енисея» Фегор Огуде прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 24-го тура РПЛ . На 68-й минуте встречи красноярский клуб остался в меньшинстве – форвард «Енисея» Артур Саркисов был вынужден покинуть поле из-за травмы, но к тому моменту Дмитрий Аленичев уже использовал все три замены.