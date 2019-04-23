Лепсая: «„Зенит“ провёл самую мощную трансферную кампанию»

Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая поделился мнением о зимней трансферной кампании «Зенита».
«Зенит» провёл самую мощную трансферную кампанию. На сегодняшний момент команда попала в точку с подписанием Ракицкого, Азмуна и Барриоса.
От Азмуна и ожидали такой футбол. Было понятно, что он для РПЛ игрок высокого класса, и что он будет забивать.
А вот игра Барриоса стала для многих сюрпризом. Мало кто ожидал, что он будет так играть с первых своих матчей. Таких классических разрушителей мы мало видим в нашем чемпионате.
Недавно появился слух о том, что «Зенит» переключил внимание с полузащитника «Челси» Матео Ковачича на хавбека «Фенербахче».
Просто "подвинули" тех кто усилялся заменой Жулиано на Заболотного и вообще не мало почудили с селекцией в последние 2,5 года - и пришли те кто знает кто нужен команде....
Удачи Рибалте и Семаку в летний трансферный период.....
Есть ещё прорехи....2-3 правильных игрока думаю придут к ЛЧ......
Просто "подвинули" тех кто усилялся заменой Жулиано на Заболотного и вообще не мало почудили с селекцией в последние 2,5 года - и пришли те кто знает кто нужен команде....
Удачи Рибалте и Семаку в летний трансферный период.....
Есть ещё прорехи....2-3 правильных игрока думаю придут к ЛЧ......
Это все, на что хватило денег от продажи Паредеса.
Даша права, бывали трансферные компании и помощнее...
Это все, на что хватило денег от продажи Паредеса.
Даша права, бывали трансферные компании и помощнее...