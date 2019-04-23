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Лепсая: «„Зенит“ провёл самую мощную трансферную кампанию»

23 апреля 2019, 02:43

Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая поделился мнением о зимней трансферной кампании «Зенита».

«Зенит» провёл самую мощную трансферную кампанию. На сегодняшний момент команда попала в точку с подписанием Ракицкого, Азмуна и Барриоса. 

От Азмуна и ожидали такой футбол. Было понятно, что он для РПЛ игрок высокого класса, и что он будет забивать.

А вот игра Барриоса стала для многих сюрпризом. Мало кто ожидал, что он будет так играть с первых своих матчей. Таких классических разрушителей мы мало видим в нашем чемпионате.

Недавно появился слух о том, что «Зенит» переключил внимание с полузащитника «Челси» Матео Ковачича на хавбека «Фенербахче».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 08:52
С подписанием этой троицы Зенит отлично усилился. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
23 апреля в 08:32
Обычная компания.....
Просто "подвинули" тех кто усилялся заменой Жулиано на Заболотного и вообще не мало почудили с селекцией в последние 2,5 года - и пришли те кто знает кто нужен команде....
Удачи Рибалте и Семаку в летний трансферный период.....
Есть ещё прорехи....2-3 правильных игрока думаю придут к ЛЧ......
Palex
Palex ответил ДАША Д
   51 / 954
23 апреля в 07:42
Были. Только таких Халков,Витселей и даже Данни,очень трудно заманить в наш чемпионат. А эти ребята не особо дорогие и довольно таки добротные.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 05:59
Согласен с мнениями , которые ребята написали ниже - точечная , отличная компания .
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
23 апреля в 05:50
Ну какая там мощная. Просто хорошая и точечная.
Это все, на что хватило денег от продажи Паредеса.
Даша права, бывали трансферные компании и помощнее...
Гуливер
Гуливер
   929 / 954
23 апреля в 04:57
Хорошая,согласен!Точечная
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
23 апреля в 04:47
Были компании и помощней.
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