Лепсая: «„Зенит“ провёл самую мощную трансферную кампанию»

Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая поделился мнением о зимней трансферной кампании «Зенита».

«Зенит» провёл самую мощную трансферную кампанию. На сегодняшний момент команда попала в точку с подписанием Ракицкого, Азмуна и Барриоса.

От Азмуна и ожидали такой футбол. Было понятно, что он для РПЛ игрок высокого класса, и что он будет забивать.

А вот игра Барриоса стала для многих сюрпризом. Мало кто ожидал, что он будет так играть с первых своих матчей. Таких классических разрушителей мы мало видим в нашем чемпионате.