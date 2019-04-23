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Ташаев: «Надеюсь, по итогам сезона „Спартак“ попадёт в Лигу чемпионов»

23 апреля 2019, 02:54

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев в эфире «Россия 24» ответил на вопрос о перспективах «красно-белых» на остаток сезона.

Что будет со «Спартаком»? В будущее не могу заглянуть, но обещаю, что в команде нет равнодушных. У нас сейчас отрезок, где мы можем набрать хорошее количество очков. Надеюсь, мы закончим сезон на мажорной ноте и попадём в Лигу чемпионов.

Также Ташаев рассказал об отношении игроков «Спартака» к футбольному стилю главного тренера команды Олега Кононова.

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Все комментарии
drive45
drive45
   640 / 954
23 апреля в 12:17
Все конечно можно понять, но надо же быть в адеквате.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
23 апреля в 12:16
Максимум пятое место, на большее эта команда не наиграла, а сам Ташаев посредственный игрок, даже в Спартаке на лавке сидит.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
23 апреля в 12:08
Зачем? 7:0 мало? Правильно идите на 0:14
serh62
serh62
   79 / 954
23 апреля в 11:43
надежды, юношу питают...
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
23 апреля в 10:21
Мечтайте.Передние тоже хочУт...
FROBI
FROBI
23 апреля в 09:55
А в Лиге Чемпионов у них снова будет попадос )
Palex
Palex ответил 311
   51 / 954
23 апреля в 09:24
К сожалению, этот вопрос можно задать все нашим клубам,кто рвется в Европу.
311
311
   53 / 954
23 апреля в 09:15
Тут только один вопрос: а зачем?)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 09:15
0:7 захотелось?
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
23 апреля в 08:45
Кононов новый рекорд поставит,боритесь...?
Groove000
Groove000
   302 / 954
23 апреля в 08:19
Вы за ЛЕ то поборитесь для начала
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
23 апреля в 07:50
Заберите уже у этого пупсика бромонтан, слишком много хрюкает
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
23 апреля в 07:15
Это вряд ли!
В лучшем случае ЛЕ...
beefs
beefs
   191 / 954
23 апреля в 06:48
С такой игрой?
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
23 апреля в 05:32
Шансов у "Спартака" попасть в ЛЧ столько,сколько у Ташаева на завоевание"Золотой бутсы".
Остапчук 67
Остапчук 67
   762 / 954
23 апреля в 04:15
С Кононовым сложно.
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 04:12
Ага, даже станет чемпионом и возьмёт ЛЧ.
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