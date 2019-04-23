Ташаев: «Надеюсь, по итогам сезона „Спартак“ попадёт в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев в эфире «Россия 24» ответил на вопрос о перспективах «красно-белых» на остаток сезона.

Что будет со «Спартаком»? В будущее не могу заглянуть, но обещаю, что в команде нет равнодушных. У нас сейчас отрезок, где мы можем набрать хорошее количество очков. Надеюсь, мы закончим сезон на мажорной ноте и попадём в Лигу чемпионов.