Ташаев: «Почему перешёл в „Спартак“? Он всегда борется за высокие места»

Полузащитник Александр Ташаев в эфире «Россия 24» рассказал о причинах своего перехода из московского «Динамо» в столичный «Спартак».

Меркантильность? Я не гнался за деньгами. Они не были на первом месте. Это был спортивный вызов для меня – попробовать себя в более сильном клубе на данный момент. «Спартак» всегда борется за высокие места.

Для меня сыграли роль личные амбиции. Это было лучше, чем остаться в команде, где я знал, что буду играть, но моё развитие бы остановилось. Не было бы каких-то высоких перспектив в спорте.