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Ташаев: «Почему перешёл в „Спартак“? Он всегда борется за высокие места»

23 апреля 2019, 03:51

Полузащитник Александр Ташаев в эфире «Россия 24» рассказал о причинах своего перехода из московского «Динамо» в столичный «Спартак».

Меркантильность? Я не гнался за деньгами. Они не были на первом месте. Это был спортивный вызов для меня – попробовать себя в более сильном клубе на данный момент. «Спартак» всегда борется за высокие места. 

Для меня сыграли роль личные амбиции. Это было лучше, чем остаться в команде, где я знал, что буду играть, но моё развитие бы остановилось. Не было бы каких-то высоких перспектив в спорте.

Также Ташаев поделился своим мнением о последних скандалах, связанных с российскими футболистами.

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Кошк 47
Кошк 47
   704 / 954
23 апреля в 21:10
Высокие места!)))место возле 26 если только!)))
andromend
andromend
   719 / 954
23 апреля в 18:31
Много игроков Динамо уходили в другие клубы,но вот почему то 3 случая скандальных переходов в памяти отложились.Это дед Рейнгольд,которого Динамо, чуть ли не с помойки подобрало, научило играть в футбол, а он в Спартак сбежал,тихонько так подленько, что даже в советские времена скандал имело.
2ой случай это Ваня Соловьев.Тоже типа не за деньгами в Зенит рванул.Ну, и где ты там Ванечка? А ведь талант имел и в Динамо уже в основе играть начинал.
Ну, а Ташаев хорошо отыграв полседний круг,вдруг понял,что вдруг он "перерос" уровень Динамо. Ну, и где карьеру заканчивать будет эта "звезда",как Рейнгольд в Шиннике!?Попутного ветра....
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
23 апреля в 12:03
Хахахахахаха ой ё ржу нимагу аххах за высокие места ага с обратной стороны))
serh62
serh62
   79 / 954
23 апреля в 11:46
в спартак ты перешел, потому что совести нету. там все такие собираются. зачем помогать Динамо возрождаться, лучше потихоньку сидеть в середине таблицы, спокойно плывя по течению
Союзник противников
Союзник противников ответил Узбагоеный
   17 / 954
23 апреля в 10:25
Спартак это середняк.
Как минимум-рифмуется...
Союзник противников
Союзник противников ответил Алексей Коротеев
   17 / 954
23 апреля в 10:24
Не надо так сильно хвосты задирать ! От вас вся молодёжь по арендам разбежалась ,что бы штаны не просиживать ! Вот и он перешёл ! Только ваши перешли х. знает куда ,а он в Спартак !
Это большое достоинство??? Всё в прошлом,батенька,всё в прошлом...
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
23 апреля в 10:23
Рыба ищет где глубже(хотя это на практике касается не всех пород рыб),а Ташаев-где рыба.
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 10:20
"...Для меня сыграли роль личные амбиции. ..."

О каких личных амбициях можно рассуждать, сидя на скамейке. Хотел бы удовлетворить личные амбиции, то для начала стал бы настоящим лидером Динамо на поле и в раздевалке, а дальше с этим составом добился высоких спортивных результатов.

"...высокие перспективы в спорте.."
Играя постоянно в основе Динамо Ташаев даже вызывался в Сборную, а в Спартаке в основу не всегда проходит.
Вывод: ни спортивных достижений, ни перспектив, банально купился на деньги и загубил карьеру!
LOpp
LOpp
   24 / 954
23 апреля в 10:07
почему-то Ташаев не играл при Каррере, не играл при Рианчо, не играет при Кононове.
может все-таки не тренеры виноваты?
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
23 апреля в 09:55
Спартак и высокие места это нонсенс.
FROBI
FROBI
23 апреля в 09:54
Одно слово лишнее - "борется" )
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
23 апреля в 08:53
Спартак это середняк.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   508 / 954
23 апреля в 08:38
все игровые минуты Ташаев проводит скованно, ничего не получается у него...побольше уверенности Александр!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   208 / 954
23 апреля в 08:36
Лучше играть в Динамо чем полировать скамейку хрющек.
Не надо так сильно хвосты задирать ! От вас вся молодёжь по арендам разбежалась ,что бы штаны не просиживать ! Вот и он перешёл ! Только ваши перешли х. знает куда ,а он в Спартак !
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
23 апреля в 07:50
По поводу развития парниша явно погорячился. Лавка разве что седалищную мозоль развивает.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
23 апреля в 07:48
А получился как всегда позор!
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
23 апреля в 07:37
"Это было лучше, чем остаться в команде, где я знал, что буду играть, но моё развитие бы остановилось"


Вот тебе и воспитанник академии "Динамо", как он пренебрежительно отнёсся. И после таких слов ещё будет удивляться почему его динамики иудой называют.
А не многовато ли иуд в Спартаке? Тут ответ всем известен.
Palex
Palex
   51 / 954
23 апреля в 07:00
"Не гнался за деньгами". Дальше можно не читать.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
23 апреля в 06:26
С Динамо точно не поборешься за медальки
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   414 / 954
23 апреля в 06:13
Спартак всегда борется. Но в итоге проигрывает. Все довольны. Гыгы.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 04:33
Хряпнешь ты позора с пищевиком, иудушка!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
23 апреля в 04:31
Из "Динамо в "Спартак". А из "Спартака" куда не имея игровой практики? Только в какую-нибудь средненькую команду ФНЛ.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 954
23 апреля в 04:13
Перешел и перешел...
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 04:09
Лучше играть в Динамо чем полировать скамейку хрющек.
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