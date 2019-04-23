Ташаев: «Почему перешёл в „Спартак“? Он всегда борется за высокие места»

Полузащитник Александр Ташаев в эфире «Россия 24» рассказал о причинах своего перехода из московского «Динамо» в столичный «Спартак».
Меркантильность? Я не гнался за деньгами. Они не были на первом месте. Это был спортивный вызов для меня – попробовать себя в более сильном клубе на данный момент. «Спартак» всегда борется за высокие места.
Для меня сыграли роль личные амбиции. Это было лучше, чем остаться в команде, где я знал, что буду играть, но моё развитие бы остановилось. Не было бы каких-то высоких перспектив в спорте.
Также Ташаев поделился своим мнением о последних скандалах, связанных с российскими футболистами.
2ой случай это Ваня Соловьев.Тоже типа не за деньгами в Зенит рванул.Ну, и где ты там Ванечка? А ведь талант имел и в Динамо уже в основе играть начинал.
Ну, а Ташаев хорошо отыграв полседний круг,вдруг понял,что вдруг он "перерос" уровень Динамо. Ну, и где карьеру заканчивать будет эта "звезда",как Рейнгольд в Шиннике!?Попутного ветра....
2ой случай это Ваня Соловьев.Тоже типа не за деньгами в Зенит рванул.Ну, и где ты там Ванечка? А ведь талант имел и в Динамо уже в основе играть начинал.
Ну, а Ташаев хорошо отыграв полседний круг,вдруг понял,что вдруг он "перерос" уровень Динамо. Ну, и где карьеру заканчивать будет эта "звезда",как Рейнгольд в Шиннике!?Попутного ветра....
О каких личных амбициях можно рассуждать, сидя на скамейке. Хотел бы удовлетворить личные амбиции, то для начала стал бы настоящим лидером Динамо на поле и в раздевалке, а дальше с этим составом добился высоких спортивных результатов.
"...высокие перспективы в спорте.."
Играя постоянно в основе Динамо Ташаев даже вызывался в Сборную, а в Спартаке в основу не всегда проходит.
Вывод: ни спортивных достижений, ни перспектив, банально купился на деньги и загубил карьеру!
О каких личных амбициях можно рассуждать, сидя на скамейке. Хотел бы удовлетворить личные амбиции, то для начала стал бы настоящим лидером Динамо на поле и в раздевалке, а дальше с этим составом добился высоких спортивных результатов.
"...высокие перспективы в спорте.."
Играя постоянно в основе Динамо Ташаев даже вызывался в Сборную, а в Спартаке в основу не всегда проходит.
Вывод: ни спортивных достижений, ни перспектив, банально купился на деньги и загубил карьеру!
может все-таки не тренеры виноваты?
может все-таки не тренеры виноваты?
Вот тебе и воспитанник академии "Динамо", как он пренебрежительно отнёсся. И после таких слов ещё будет удивляться почему его динамики иудой называют.
А не многовато ли иуд в Спартаке? Тут ответ всем известен.
Вот тебе и воспитанник академии "Динамо", как он пренебрежительно отнёсся. И после таких слов ещё будет удивляться почему его динамики иудой называют.
А не многовато ли иуд в Спартаке? Тут ответ всем известен.