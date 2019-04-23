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Сульшер: «Я уверен в своей команде и в себе»

23 апреля 2019, 12:34
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями накануне матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». 

Я уверен в своей команде и в себе, и я буду готов принять этот вызов. 

Когда у вас выходят не очень положительные результаты, вы все равно должны быть достаточно уверенными в себе, чтобы сказать: «Вот как мы это сделаем». Мы все планируем заранее. 

Напомним, что недавно «Манчестер Юнайтед» потерпел неожиданно крупное поражение от «Эвертона».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
23 апреля в 18:27
Удачи МЮ в завтрашней игре
cevin cigan
cevin cigan ответил Artuom
   378 / 954
23 апреля в 15:43
После очередного погрома - «Вот как мы это делаем». Мы все планируем заранее.
Пусть поклонятся Моуру в ноги! Жозе выжимал с Ман Юнайтед (Кубок английской лиги,супер кубок и треснул Лигу Европы!) Да...викинг Сольскьяер..........играйте по схемам Жозе(как и все тренеры Реала!) Что оставит после себя Сульшер?(Все эти победы над классом ниже команд...пшик!)Лакмусовая бумажка..это барсуки и "ириски!"
Artuom
Artuom
   203 / 954
23 апреля в 14:22
После очередного погрома -
«Вот как мы это делаем». Мы все планируем заранее.
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 13:34
Три важных очка потеряли с Эвертоном, ЛЧ под большой угрозой.
allemz
allemz
   39 / 954
23 апреля в 13:24
Надеюсь, не будет никаких сливов и МЮ сыграет на пределе своих возможностей. Не забывайте, что это МАНЧЕСТЕРСКОЕ ДЕРБИ и команды будут сражаться до последнего. Тем более соседям сейчас не до сливов, влетом Эвертону, они усложнили себе задачу по попаданию в ТОП-4.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
23 апреля в 13:14
наверное после поражения от Эвертона 4 0 появилась эта уверенность в себе
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