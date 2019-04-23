Сульшер: «Я уверен в своей команде и в себе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями накануне матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Я уверен в своей команде и в себе, и я буду готов принять этот вызов.

Когда у вас выходят не очень положительные результаты, вы все равно должны быть достаточно уверенными в себе, чтобы сказать: «Вот как мы это сделаем». Мы все планируем заранее.