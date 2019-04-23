Сульшер: «Я уверен в своей команде и в себе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями накануне матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Я уверен в своей команде и в себе, и я буду готов принять этот вызов.
Когда у вас выходят не очень положительные результаты, вы все равно должны быть достаточно уверенными в себе, чтобы сказать: «Вот как мы это сделаем». Мы все планируем заранее.
Напомним, что недавно «Манчестер Юнайтед» потерпел неожиданно крупное поражение от «Эвертона».
«Вот как мы это делаем». Мы все планируем заранее.
«Вот как мы это делаем». Мы все планируем заранее.