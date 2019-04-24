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На матче «Зенит» - «Динамо» ожидается 44 тыс. зрителей

24 апреля 2019, 12:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

На матче 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» ожидается до 44 тыс. зрителей.

Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта.

Ранее «Зенит» представил комплект формы на эту встречу. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 14:32
Круто!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 14:20
Удушить хотят "Динамо" своими бздохами!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
24 апреля в 13:48
Больше будет, чем 44!
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
24 апреля в 13:18
44 тысячи человек хотят посмотреть на поражение бакланов.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   81 / 954
24 апреля в 13:00
44 тысячи в будний день, офигеть.
На д-мо столько народу в сумме за весь сезон не ходит.
Шуня может испугаться и упасть в припадке.
poodle
poodle
   265 / 954
24 апреля в 12:55
крышу то можно уже открыть,жара на улице!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил LOpp
   69 / 954
24 апреля в 12:51
Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта. дождь, снег, бакланы, инопланетяне?
чтобы Джикия голы с крыши не забивал за Динамо
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
24 апреля в 12:50
да и вся страна сегодня за Динамо
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
24 апреля в 12:36
Сколько человек Д-ма будут присутствовать? Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
24 апреля в 12:27
Больше будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
24 апреля в 12:25
О ...на 4 тысячи больше чем на домашнем матче Челси (с Бернли) два дня назад...
Похвально....
LOpp
LOpp
   24 / 954
24 апреля в 12:23
Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта.


дождь, снег, бакланы, инопланетяне?
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
24 апреля в 12:13
Придут посмотреть на избиение Динамо.
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