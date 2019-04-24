На матче «Зенит» - «Динамо» ожидается 44 тыс. зрителей

На матче 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» ожидается до 44 тыс. зрителей.
Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта.
Ранее «Зенит» представил комплект формы на эту встречу.
На матче 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» ожидается до 44 тыс. зрителей.
Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта.
Ранее «Зенит» представил комплект формы на эту встречу.
На д-мо столько народу в сумме за весь сезон не ходит.
Шуня может испугаться и упасть в припадке.
На д-мо столько народу в сумме за весь сезон не ходит.
Шуня может испугаться и упасть в припадке.
Похвально....
Похвально....
дождь, снег, бакланы, инопланетяне?
дождь, снег, бакланы, инопланетяне?