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«Кордоба» поблагодарила единственного фаната, посетившего матч с «Овьедо»

22 апреля 2019, 17:33
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На матче 35-го тура Сегунды «Овьедо» - «Кордоба» гостей поддержал один единственный болельщик, преодолевший 800 км ради любимой команды. Встреча закончилась вничью (3:3). После игры пресс-служба «Кордобы» персонально поблагодарила своего преданного фаната.

Нет лучшей иллюстрации, чтобы показать страсть к этому клубу и его цветам. Для таких болельщиков, как ты, это того стоит. Спасибо.

Стоит отметить, что «Кордоба» находится в зоне вылета и за 7 туров до конца чемпионата имеет крайне мало шансов на спасение.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встретился со 104-летним фанатом «красных».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
22 апреля в 18:57
Не было бы его, наверняка проиграли бы.
valt134
valt134
   283 / 959
22 апреля в 18:44
Уважуха!!! Ну а Кордоба могла бы и материально поддержать преданного болельщика.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
22 апреля в 18:34
Респект фанату. Думаю он не пожелел что такой матч посомтрел.
дурман
дурман
   86 / 959
22 апреля в 17:49
Надеюсь шумовую поддержку этот фанат обеспечил
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