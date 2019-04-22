«Кордоба» поблагодарила единственного фаната, посетившего матч с «Овьедо»

22 апреля 2019, 17:33

На матче 35-го тура Сегунды «Овьедо» - «Кордоба» гостей поддержал один единственный болельщик, преодолевший 800 км ради любимой команды. Встреча закончилась вничью (3:3). После игры пресс-служба «Кордобы» персонально поблагодарила своего преданного фаната.

Нет лучшей иллюстрации, чтобы показать страсть к этому клубу и его цветам. Для таких болельщиков, как ты, это того стоит. Спасибо.

Стоит отметить, что «Кордоба» находится в зоне вылета и за 7 туров до конца чемпионата имеет крайне мало шансов на спасение.

🙋‍♂️⛅️ Buenos días, cordobesistas.



💚💪🏻No hay mejor imagen para definir la pasión infinita a este club y estos colores. Por aficionados como tú, merece la pena todo. Gracias, @javijimenezccf. pic.twitter.com/ZXtgrncKVb — Córdoba CF (@Cordobacfsad) 22 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встретился со 104-летним фанатом «красных».