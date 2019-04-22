«Кордоба» поблагодарила единственного фаната, посетившего матч с «Овьедо»

На матче 35-го тура Сегунды «Овьедо» - «Кордоба» гостей поддержал один единственный болельщик, преодолевший 800 км ради любимой команды. Встреча закончилась вничью (3:3). После игры пресс-служба «Кордобы» персонально поблагодарила своего преданного фаната.
Нет лучшей иллюстрации, чтобы показать страсть к этому клубу и его цветам. Для таких болельщиков, как ты, это того стоит. Спасибо.
Стоит отметить, что «Кордоба» находится в зоне вылета и за 7 туров до конца чемпионата имеет крайне мало шансов на спасение.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встретился со 104-летним фанатом «красных».