Посещаемость матчей РПЛ в этом сезоне выросла на 750 тыс. человек

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил о значительном росте интереса к российскому футболу. После 24 туров посещаемость матчей первенства возросла более чем на 750 тысяч человек в сравнении с прошлым сезоном.

По данным на 24-й тур посещаемость матчей РПЛ возросла. В прошлом году матчи чемпионата посетило 2 433 884 человека, в этом году - уже 3 185 258 человек.