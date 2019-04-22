Посещаемость матчей РПЛ в этом сезоне выросла на 750 тыс. человек

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил о значительном росте интереса к российскому футболу. После 24 туров посещаемость матчей первенства возросла более чем на 750 тысяч человек в сравнении с прошлым сезоном.
По данным на 24-й тур посещаемость матчей РПЛ возросла. В прошлом году матчи чемпионата посетило 2 433 884 человека, в этом году - уже 3 185 258 человек.
Матчи тура прошли на хорошем организационном уровне, пять встреч прошли вообще без нарушений. «Локомотив» - ЦСКА был матчем повышенного риска, но хочется отметить поведение болельщиков «Локомотива», а болельщики ЦСКА использовали файеры, петарды, дымовые устройства. После матча было задержано несколько пьяных, трое за пронос пиротехники, четверо были задержаны за попытку прохода на матч после запрета решением суда на посещение матчей.
Ростов в 2017-м собирал дома 12-14 тысяч
Сейчас Ростов Арена даже на матчи с Уфой 35 тысяч собирает.....с Зенитом 46 000....со Спартаком 41000......
Динамо с новой ареной посещаемость поднимет...плюс "Сочи" с сорокатысячным "Фиштом"....
Думаю в следующем году ещё на млн посещаемость поднимется......
Ростов в 2017-м собирал дома 12-14 тысяч
Сейчас Ростов Арена даже на матчи с Уфой 35 тысяч собирает.....с Зенитом 46 000....со Спартаком 41000......
Динамо с новой ареной посещаемость поднимет...плюс "Сочи" с сорокатысячным "Фиштом"....
Думаю в следующем году ещё на млн посещаемость поднимется......
Хотя, не для кого не секрет, - откуда этот прирост... Но себя похвалить надо...
Хотя, не для кого не секрет, - откуда этот прирост... Но себя похвалить надо...
С кем поведёшься !
С кем поведёшься !