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Посещаемость матчей РПЛ в этом сезоне выросла на 750 тыс. человек

22 апреля 2019, 15:16

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил о значительном росте интереса к российскому футболу. После 24 туров посещаемость матчей первенства возросла более чем на 750 тысяч человек в сравнении с прошлым сезоном.

По данным на 24-й тур посещаемость матчей РПЛ возросла. В прошлом году матчи чемпионата посетило 2 433 884 человека, в этом году - уже 3 185 258 человек.

Матчи тура прошли на хорошем организационном уровне, пять встреч прошли вообще без нарушений. «Локомотив» - ЦСКА был матчем повышенного риска, но хочется отметить поведение болельщиков «Локомотива», а болельщики ЦСКА использовали файеры, петарды, дымовые устройства. После матча было задержано несколько пьяных, трое за пронос пиротехники, четверо были задержаны за попытку прохода на матч после запрета решением суда на посещение матчей.

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Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
23 апреля в 14:48
Мало
GKN
GKN
   730 / 959
23 апреля в 13:13
По инерции после ЧМ
drug01
drug01
   117 / 959
23 апреля в 12:58
Стали жить лучше?????
Димoн
Димoн ответил spartach n1
   33 / 959
23 апреля в 12:54
В питере ходят посмотреть на сцены с поцелуями оздоева с ракицким )
    ОПС
    ОПС
       444 / 959
    23 апреля в 08:35
    Это ЧМ "виноват"
    Димoн
    Димoн ответил spartach n1
       33 / 959
    23 апреля в 07:06
    В питере ходят посмотреть на сцены с поцелуями оздоева с ракицким )
    ЗЕНИТ_ЧЕМПИОН)))))
    Димoн
    Димoн ответил spartach n1
       33 / 959
    23 апреля в 02:38
    В питере ходят посмотреть на сцены с поцелуями оздоева с ракицким )
    ЗЕНИТ_ЧЕМПИОН)))))
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответил spartach n1
    22 апреля в 23:34
      Димoн
      Димoн ответил spartach n1
         33 / 959
      22 апреля в 23:25
      Бомжей никто терпеть не может,привыкай )
      ЗЕНИТ_ЧЕМПИОН))))))
      spartach n1
      spartach n1
         2 / 959
      22 апреля в 23:09
      В питере ходят посмотреть на сцены с поцелуями оздоева с ракицким )
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Jeck Denielse
         65 / 959
      22 апреля в 22:33
      Новые арены .... Ростов в 2017-м собирал дома 12-14 тысяч Сейчас Ростов Арена даже на матчи с Уфой 35 тысяч собирает.....с Зенитом 46 000....со Спартаком 41000...... Динамо с новой ареной посещаемость поднимет...плюс "Сочи" с сорокатысячным "Фиштом".... Думаю в следующем году ещё на млн посещаемость поднимется......
      Динамо вряд ли поднимет с такой игрой и таким отношением к стадиону. Два месяца прошло с завершения и до сих пор газон не могут сделать. Позор!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         80 / 959
      22 апреля в 21:39
      Зенит и в прошлом сезоне собирал аншлаги. Посещаемость выросла за счёт Краснодара, Ростова, Крылышек, Конях и Локо. На анжи, Рубин, спартак, д-мо болельщики как не ходили, так и не ходят.
      spartach n1
      spartach n1 ответил Димoн
         2 / 959
      22 апреля в 20:56
      ты зачем минус поставил))) увидел хэштег ЗЕНИТ_ЧЕМПИОН и заминусовал)))
      Бомжей никто терпеть не может,привыкай )
      beefs
      beefs
         194 / 959
      22 апреля в 20:53
      Новые стадионы способствуют...
      lotsman
      lotsman
         525 / 959
      22 апреля в 20:24
      Последствия ЧМ лишь в том, что построены новые арены. Увеличилась вместимость. Арены стали более комфортными для посещения. Люди с большей охотой идут на матчи.
      Димoн
      Димoн ответил spartach n1
         33 / 959
      22 апреля в 19:47
      Лошадей ныкать файеры сб-голубые друзья научили ? С кем поведёшься !
      ты зачем минус поставил))) увидел хэштег ЗЕНИТ_ЧЕМПИОН и заминусовал)))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 959
      22 апреля в 19:36
      Новые арены ....
      Ростов в 2017-м собирал дома 12-14 тысяч
      Сейчас Ростов Арена даже на матчи с Уфой 35 тысяч собирает.....с Зенитом 46 000....со Спартаком 41000......

      Динамо с новой ареной посещаемость поднимет...плюс "Сочи" с сорокатысячным "Фиштом"....

      Думаю в следующем году ещё на млн посещаемость поднимется......
      рже
      рже
         761 / 959
      22 апреля в 19:31
      На пердивный Рубин-автобус и Енисей никто не ходит!-все ходят посмотреть чемпионскую игру ЗЕНИТа и поржать на открывалку,,
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 959
      22 апреля в 19:12
      С Открывашки бегут, бросая красно белые тряпки. Гыгыгы
      spartak never die
      spartak never die ответил nikot
         505 / 959
      22 апреля в 18:55
      Владелец "Кардифа" сидит на трибуне с всеми, Миллер за бронированным стеклом!Чего он боится?!
      Кары небесной)Все они боятся кары небесной)
      particular
      particular
         1 / 959
      22 апреля в 18:37
      Околофутбольных чиновников, как обычно, радует динамика цифирок...
      Хотя, не для кого не секрет, - откуда этот прирост... Но себя похвалить надо...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         92 / 959
      22 апреля в 18:34
      И то хорошо! Впрочем, вместительных стадионов в России теперь немало, поэтому это никого не удивляет)
      nikot
      nikot
         298 / 959
      22 апреля в 18:30
      На Краснодар-эенит,немытые квоту выбрать не смогли.Спартак в Краснодаре,больше пол стадиона своих собирает!!!
      nikot
      nikot
         298 / 959
      22 апреля в 18:28
      Владелец "Кардифа" сидит на трибуне с всеми, Миллер за бронированным стеклом!Чего он боится?!
      kastites
      kastites
         109 / 959
      22 апреля в 18:16
      Это на великий ЗЕНИТ ходят люди всей России
      spartach n1
      spartach n1
         2 / 959
      22 апреля в 17:40
      Лошадей ныкать файеры сб-голубые друзья научили ?
      С кем поведёшься !
      saha100
      saha100 ответил Ангел неБесГрешен
         133 / 959
      22 апреля в 17:22
      Манекены будут ходить. Скоро вашей голубой луне конец придет.
      saha100
      saha100 ответил parallels
         133 / 959
      22 апреля в 17:21
        Gallardo27
        Gallardo27
           715 / 959
        22 апреля в 17:17
        Платить деньги за сомнительное окружение и действо?!... Спасибо, но дома комфортнее смотреть Апл!!
        Zenit_84
        Zenit_84
           91 / 959
        22 апреля в 17:05
        ЗдОрово
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