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Рошу позвали на бразильское ТВ и забыли о нем почти на час

24 апреля 2019, 17:42

Форвард «Крузейро» Педро Роша попал в забавную ситуацию.

Футболист был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, но с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему.

24-летний бразилец из-за этого решил самовольно покинуть программу.

Напомним, что нападающий играет за «Крузейро» на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Спартаку».

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RIR68
RIR68
   112 / 954
24 апреля в 22:33
вся его карьера - забавный случай. поехали спартачи за кем-то, а привезли Рошу. чувак себе за это памятник поставил в родном городе)))
Footbolista
Footbolista ответил VV V
   10 / 954
24 апреля в 21:51
Кони тоже бывают борзых пород...только конями по жизни...
VV V
VV V ответил Footbolista
   300 / 954
24 апреля в 21:50
Ну ты то не юноша помнишь позорные 0:6 в дерби со Спартаком?)...не отыгрались еще с 93 года...
    VV V
    VV V ответил Footbolista
       300 / 954
    24 апреля в 21:46
    Ну ты то не юноша помнишь позорные 0:6 в дерби со Спартаком?)...не отыгрались еще с 93 года...
      13 RUS
      13 RUS
         175 / 954
      24 апреля в 21:43
      Ведущему стыдно стало,узнав где он до Крузейро играл
      Footbolista
      Footbolista ответил VV V
         10 / 954
      24 апреля в 21:41
      Ну ты то не юноша помнишь позорные 0:6 в дерби со Спартаком?)...не отыгрались еще с 93 года...
      VV V
      VV V ответил Footbolista
         300 / 954
      24 апреля в 21:36
      Из конюшни никого вообще не приглашают....никуда, только в цирк...
        дурман
        дурман
           88 / 954
        24 апреля в 21:14
        Он был в офсайде
        Тажутин Артур
        Тажутин Артур
           801 / 954
        24 апреля в 20:49
        Не удивительно - его пригласили как статиста. А что толкового он мог сказать о футболе в Бразилии, если даже в России ему нечего было сказать.
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
           422 / 954
        24 апреля в 20:18
        Серьезно х.з. кто такой
        particular
        particular
           1 / 954
        24 апреля в 19:42
        Забытая "звезда", переполняемая нетерпением и амбициями..:))
        Попадалово и ситуёвина..:))
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
           58 / 954
        24 апреля в 19:06
        Бедного педрошу теперь даже в бразилии ни во что не ставят. Только в бане дениса он в почёте
        Димoн
        Димoн
           33 / 954
        24 апреля в 19:01
        Стыдно за Спартак))))
        Тага Дага
        Тага Дага
           247 / 954
        24 апреля в 18:59
        Кто админ сегодня. ....сразу понятно кто.
        wingback
        wingback
           145 / 954
        24 апреля в 18:58
        Не беда - педрошу частенько вспоминают зулусы в парной...
        Kurt Bekelman
        Kurt Bekelman
           188 / 954
        24 апреля в 18:50
        он так и в Спартаке время проводил. Ток питерские вспоминали из-за фамилии.
        mihaluch
        mihaluch
           61 / 954
        24 апреля в 18:38
        Это ещё что , вот Тина Канделаки пригласила Кержакова на матч ТВ так тот почти месяц в приёмной просидел.
        kust07
        kust07
           82 / 954
        24 апреля в 18:32
        Ну это же не Месси и не Роналду,а всего лишь Педро Рожа.
        Igo0rek
        Igo0rek
           136 / 954
        24 апреля в 18:30
        В Спартаке тоже самое было. Он присел на лавку и о нем забыли xD
        Байкал-38.
        Байкал-38.
           226 / 954
        24 апреля в 18:24
        Союзник противников
        Союзник противников
           17 / 954
        24 апреля в 18:13
        Всё как в "Спартаке"! Те тоже пригласили и забывали выпускать на поле! Только зряплату исправно платили,и он отстёгивал плательщику за это.
        dzvinka
        dzvinka
           67 / 954
        24 апреля в 18:12
        троллинг 80 уровня)))
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           8 / 954
        24 апреля в 18:11
        Больше скажу....
        Его позвали в Москву...... и забыли о нём на полтора года.....
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           21 / 954
        24 апреля в 18:07
        Первый тайм отсидел в игноре, потом ушёл на перерыв.
        Только и всего...
        Узбагоеный
        Узбагоеный
           100 / 954
        24 апреля в 18:04
        Какой Педро, такой и его клуб
        ДАША Д
        ДАША Д
           116 / 954
        24 апреля в 18:02
        Если оплата поминутная, то ради бога.
        Footbolista
        Footbolista ответил VV V
           10 / 954
        24 апреля в 18:01
        Из конюшни никого вообще не приглашают....никуда, только в цирк...
        clop
        clop
           143 / 954
        24 апреля в 18:00
        Перед началом прямого эфира редактор программы подошел к ведущему и прошептал ему на ухо: "Произошло досадное недоразумение. Сейчас выяснилось, что Педро - футболист московского спартака. Выгнать его из студии мы уже не сможем без скандала. Поэтому постарайтесь просто игнорировать его."
        cska plus
        cska plus
           20 / 954
        24 апреля в 18:00
          VV V
          VV V
             300 / 954
          24 апреля в 17:53
          Ведущий таким образом выразил презрение Спартаку !
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