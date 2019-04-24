Рошу позвали на бразильское ТВ и забыли о нем почти на час

Форвард «Крузейро» Педро Роша попал в забавную ситуацию.
Футболист был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, но с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему.
24-летний бразилец из-за этого решил самовольно покинуть программу.
Напомним, что нападающий играет за «Крузейро» на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Спартаку».
Попадалово и ситуёвина..:))
Попадалово и ситуёвина..:))
Его позвали в Москву...... и забыли о нём на полтора года.....
Его позвали в Москву...... и забыли о нём на полтора года.....
Только и всего...
Только и всего...