Рошу позвали на бразильское ТВ и забыли о нем почти на час

24 апреля 2019, 17:42

Форвард «Крузейро» Педро Роша попал в забавную ситуацию.

Футболист был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, но с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему.

24-летний бразилец из-за этого решил самовольно покинуть программу.

Напомним, что нападающий играет за «Крузейро» на правах аренды, а контракт игрока принадлежит «Спартаку».