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В ФНЛ мячом сбили утку

23 апреля 2019, 23:47
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)1 : 0Логотип футбольный клуб ТюменьТюменьМатч завершен

Забавный случай произошел во время матча «Шинника» с «Тюменью» в рамках очередного тура ФНЛ.

Футболист хозяев Валерий Цховребов ударил по мячу и сшиб утку, которая пролетала над стадионом. Голкипер команды Дмитрий Яшин прокомментировал этот эпизод:

Это был несогласованный полет над стадионом! Наказание последовало незамедлительно! Greenpeace может не волноваться, утка осталась жива!

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил rubinovyi2
   201 / 954
25 апреля в 02:33
Аа,ну тогда ладно))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Евгений Быстров
   384 / 954
24 апреля в 23:02
С рифмой большие проблемы.
Так я на лавры Пушкина,Лермонтова,Блока и не претендую.))))
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил rubinovyi2
   201 / 954
24 апреля в 22:33
С рифмой большие проблемы.
Drossel
Drossel
   652 / 954
24 апреля в 19:54
Главный претендент на золотой мяч 2019, Роналду о таком только во сне мечтать.
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 10:58
Если это была медведевская уточка, то компот-димон никогда Шиннику этого не простит. ))
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 08:16
Шифровка. Читать следует так:"Футболист хозяев Валерий Цховребов ударил по мячу и "сшиб" на трибуне прости утку", за точный удар пятидесяти процентная скидка.
rubinovyi2
rubinovyi2
   384 / 954
24 апреля в 07:52
Думала утка,
Над полем летая.
Счастье какое
Что нет Кержакова.
Валерка Цховребов
Развеял мечты.
Уроки Кержа
Не даром прошли...
Russian_spb
Russian_spb
24 апреля в 07:37
но утки уже летят высоко.
летать, так летать,
я им помашу рукой))
LOpp
LOpp
   24 / 954
24 апреля в 07:05
В футбол играть не умеют, хоть поохотились.
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
24 апреля в 06:26
Смешно.
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
24 апреля в 02:19
Птичку жалко.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 777dimon86
   14 / 954
24 апреля в 01:33
Воробьи да, это научный факт, в городах исчезают. Но это больше обусловлено приведением в порядок помоек, где они столовались, строительством многоэтажек и уменьшением парков) Утки вне опасности, как жили на прудах и реках, так и продолжают)
777dimon86
777dimon86
24 апреля в 00:42
Ученные говорят, что за время карьеры Кержакова резко сократилась популяция воробьев. Теперь вот и утки под угрозой...
Питермен
Питермен
   22 / 954
24 апреля в 00:22
Это была утка Федуна о продаже Педро Роши в Барселону за 150млн
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
24 апреля в 00:06
Одни петухов на поле кидают другие уток сбивают. Вот он колхозный руский футбол!
311
311
   53 / 954
23 апреля в 23:59
Вася не вовремя пролетел!)
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 23:58
БАКЛАНА СБИЛИ!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
23 апреля в 23:56
это была утка ,которая предсказала чемпионство Зенита,теперь видимо не быть((
drug01
drug01
   118 / 954
23 апреля в 23:54
Наши умеют бить только по уткам а не по воротам!!!!
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