В ФНЛ мячом сбили утку

Забавный случай произошел во время матча «Шинника» с «Тюменью» в рамках очередного тура ФНЛ.
Футболист хозяев Валерий Цховребов ударил по мячу и сшиб утку, которая пролетала над стадионом. Голкипер команды Дмитрий Яшин прокомментировал этот эпизод:
Это был несогласованный полет над стадионом! Наказание последовало незамедлительно! Greenpeace может не волноваться, утка осталась жива!
Над полем летая.
Счастье какое
Что нет Кержакова.
Валерка Цховребов
Развеял мечты.
Уроки Кержа
Не даром прошли...
Над полем летая.
Счастье какое
Что нет Кержакова.
Валерка Цховребов
Развеял мечты.
Уроки Кержа
Не даром прошли...
летать, так летать,
я им помашу рукой))
летать, так летать,
я им помашу рукой))