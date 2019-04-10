Топ-10 заговоров в российском футболе. «Договорняки», «распилы» и судейство

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» предлагает погоняться за НЛО . Собираем коварные теории заговора, которые так популярны в болельщицкой среде.

Никто не навязывает веру в ту или иную теорию. Ниже - попытка с ироничным пониманием отнестись к параноидальным мыслям, которые рождаются в головах людей, связанных с российским футболом. Все теории циркулируют в открытых источниках, в комментариях на футбольных порталах годами, хотя отдельные – свежие. Пришло время собрать вместе чужие мысли и оценить без зверской серьезности.

Ведь отбирать право на оценочное суждение или на заблуждения у людей нельзя согласно свободе слова. С другой стороны, если думаете, что в теории заговора верят только зрители – ошибаетесь. Помним намеки руководителей, тренеров и футболистов об арбитрах или конкурентах. И ниже перечень теорий, в которые верить без официальных заключений, разумеется, нельзя.

«Зенит» + «Оренбург» = три очка

Аргументы адептов. Общий спонсор, две части одной корпорации. На груди написано, кто заказывает музыку. Статистика матчей – 4 игры и 4 победы «Зенита». А еще опыт соседей. Бедность лиги позволяет создавать преимущество – в УПЛ годами играют клубы, которые без владельца «Шахтера» не выжили бы. И потом часто «горнякам» по неожиданному совпадению проигрывают.

Против теории. Разница в классе. В паре и должен побеждать «Зенит», как «Шахтер» в УПЛ . Но вот когда был «нарисован» пенальти, «Оренбург» винил судью и пытался отыграться. С другой стороны, теория будет жить, пока «Оренбург» не отберет очки у «Зенита». И разрастется, если «Газпром» спасет «Анжи», а затем пропадут победы махачкалинцев над петербуржцами.

Вечный хит «Гинер все купил»

Аргументы адептов. Не похоже, чтобы фигуранта мем раздражал. Репутация кукловода, если не заигрываться, обычно помогает развивать бизнес, сохраняя репутацию. У ЦСКА определенно было влияние на футбольных чиновников – переносы матчей, изменения регламента. Бывали дикие судейские решения. И «Зенит» напрямую игроков ЦСКА не забирает. Гинеру не прикажут отдать Чалова и Фернандеса.

Против теории. А где чемпионства? У сторонников ЦСКА из власти этой самой власти стало меньше. Когда построили стадион и набрали кредитов – поднимали вопрос, как жить дальше? Гинер банально не настолько богатый, чтобы «все купить». И откровенно скандального серийного судейства в пользу «армейцев» давненько не было. Также президента защищает грамотность клуба – объективно умеют работать. В прошлом немножко клан Сопрано, но в первую очередь – семья?

Два клуба – любимцы арбитров

Аргументы адептов. Вечная теория, а названия клубов постоянно меняются. Кто побеждает – обвиняемый. Сейчас говорят о судействе в связи с «Локомотивом» и «Зенитом». Среди адептов теории оказался даже Василий Уткин. Хотя понятно, что журналист, которого из-за профессиональной деятельности били ножом и недавно брызнули из перцового баллончика в лицо, никого не обвинял, а просто написал, что данные клубы – любимые у арбитров. Весна, чувства вспыхнули - бывает.

Против теории. Сухина работает в «Локомотиве». И пенальти в пользу его команды с «Краснодаром» и «Динамо» получились решающими и странными. Перед Галицким извинились, после дерби – нет. Но если «Зенит» и «Локомотив» влюбили в себя судейский корпус, почему были ошибки не в пользу этих клубов? Также можно вспомнить, какие места занимает «Зенит». Может, просто не все судьи сильные, А каждого фаворита побаиваются?

Федун – «засланный казачок»

Аргументы адептов. Дикая теория, но у фанатов «Спартака» проскакивают обвинения, что Федун специально «топит» «Спартак». Родился в Киеве, учился в Ростове-на-Дону, легко мог болеть в детстве за украинское «Динамо». Купил «Спартак», вкладывает миллионы, построил клубу стадион, но шпион? А в 21 веке скорее уже не агент Лобановского в Москве, а человек Миллера, так получается?

Против теории. Алекперов, чье состояние более чем 20 млрд долларов, позволил бы влиять на репутацию своей корпорации, сознательно уничтожая «Спартак»? Вряд ли. Федун скорее невезучий в футболе. Зато если Рошу взяли за 16 млн евро, то пора доверять качественным управленцам, ведь это уже перебор. Хотя владелец точно не ненавидит «Спартак». Даже герой сериала «Миллиарды» Чак Роудс не настолько мазохист, чтобы вложить миллиард в ненависть к себе.

Один клуб никогда не вылетит

Аргументы адептов. Не самая популярная, но встречаемая теория - о политической мотивации нахождения в РПЛ . «Анжи» можно вылетать. «Томь» призывы о помощи не помогли. «Мордовия» уплыла. «Динамо» отпустили вниз. Но есть клуб, который не вылетит из РПЛ , получит финансирование из благотворительного фонда и выиграет решающий матч, оказавшись слишком низко.

Против теории. «Уфа» в Лиге Европы. Если бы «Ахмат» служил «витриной», нашелся повод пройти в еврокубки. Кроме того, разве бывший «Терек» заслужил когда-то вылет? У Рахимова команда сильнее, чем ее результаты. Не должны по качеству игры вылетать, вот и все. А независимость заступника наоборот - явный плюс. Не боятся огорчать ЦСКА , «Спартак» или «Зенит».

«Переписанные» футболисты

Аргументы адептов. Иногда российские футболисты в 30 бегают так, как в 40. Но тему успешно обсуждали, когда паблик ВГИК то ли в шутку, то ли в результате «развода» третьей стороной заявил о «переписанном» Сулейманове. Хотя позже нашли видео-интервью из прошлого, где Шапи похож на ребенка, а не подростка, как должен был, судя по теории. Другое дело, что когда один журналист в 2011-м подошел вплотную к академии большого клуба, собирая документы – сразу вызвали на дружескую беседу.

Против теории. В УЕФА молчат, официально дисквалификаций нет. Хотя одноклассников Кокорина, Дзагоева, а теперь Сулейманова любят поискать. А если выяснится позже, что случаи с заменой документов игроков из низших лиг были, то вина на РФС и местных школах. Первые должны были запретить глупую практику – нужно, чтобы бородатые дети побеждали на юношеских турнирах, а глупые клубы под лимитом подписывали «школьников». От африканского стиля оформления документов один вред, если допустить, что представленная практика существует.

«Судья продажная, ***** ты»

Аргументы адептов. Очень, очень, очень популярная теория о продажности рефери. Серийность ошибок арбитров заставляет выискивать связь конкретной фамилии с победами отдельного клуба (клубов). Фанаты любой большой команды давно разделили арбитров на «своих» и «чужих». Сами допускают, что их любимцы опускаются до услуг «рефери на полтора часа»?

Против теории. Интересно, что ошибки в пользу своей команды никогда не вызывают сильного отторжения. Народ не за честный арбитраж и работающий VAR , а чтобы ошибались лишь в их пользу? Ляпов немало, но во всех случаях отвергать человеческий фактор нельзя. Качество судейства - международная тема для футбола, не только российская.

Футбольные СМИ за москвичей

Аргументы адептов. Популярнейшая теория родом из Санкт-Петербурга. Якобы «Зенит» все ненавидят, причем системно. Аргументы? Многие авторы не скрывают, что за «Спартак». Но за «Спартак» большинство в возрасте от 30 до 55 лет – выросли на их титулах. Кроме того, «спартаковские» авторы часто ругают свой клуб, особенно последние 20 лет. «Зенит», если присмотритесь, критикуют куда реже.

Против теории. Факт – далеко не все авторы из столицы. Есть народ из Санкт-Петербурга, а также просто фанаты «Зенита». Плюс на ТВ сформировали кривой, но противовес. Сеть каналов принадлежит спонсору северян. Но и дальше автора, который никого не поддерживает в РПЛ , называют «армейцем» или «спартаковцем». Некоторым людям трудно поверить, что можно не болеть за фаворитов или против них. Не всем нужны кумиры и мощные племена.

В РПЛ всегда одни «договорняки»

Аргументы адептов. Фанаты ставок обожают такую теорию, особенно когда проигрывают. А зрители в огромном городе перестали ходить на стадион, за глаза обвинив свой клуб в частых «договорняках». У нескольких команд нет шансов стать любимцами всей России именно из-за такой репутации. Причем часто злятся именно на свои клубы, настолько низко оценивают актерские таланты игроков.

Против теории. В УЕФА молчат, в РФС молчат. Пока нет официальных вердиктов, «договорняки» - сказка. Плюс - не все же одинаковые. Галицкий сказал, что если «Краснодар» сдаст игру – уйдет из футбола. Хотелось бы, чтобы таких же стандартов самоуважения придерживались остальные клубы. Впрочем, наличие отдельных «странных матчей» не говорит, что все игры РПЛ одинаковые. Будь заготовленный сценарий, увидели бы одну команду 10 лет подряд чемпионом. Но не видим.

В футболе «распил» на «распиле»

Аргументы адептов. Теория популярная не только среди фанатов, но и среди всех россиян. Многие провели параллели между РПЛ и финансированием подготовки к ЧМ -18 – потратили около 700 миллиардов рублей. В лиге все иначе. Полно долгов по зарплатам – хотя даже их иногда представляют как аргумент, что «пилят» деньги. Зато помним прошлое, когда информация о бюджетах некоторых региональных клубов слабо соотносилась с их тратами. Приписывали зарплаты, которых не было, а разницу себе в карман?

Против теории. А есть что воровать? Заметьте, матерые чиновники в футбол не рвутся. Бюджеты клубов большие, но не аномальные. Российские середняки беднее турецких коллег, хотя расходы на логистику выше. Кроме того, в АПЛ продажа телеправ это 1.7 миллиарда евро в год, а в РПЛ – в 30 раз меньше. За 60 млн евро на 16 клубов сильно разгуляешься? Лига за титул платит в 20 раз меньше, чем англичане последней команде АПЛ . Нечего воровать вагонами в РПЛ , особенно в провинции. Раньше поводов верить в теорию было больше (помним список обанкроченных бюджетных клубов). Сейчас нет денег на хорошую пилу, не говоря о золотых гирях.

А у вас есть любимая теория заговора?

Чтобы иронизировать, любая теория заговора подходит. От «мирового правительства масонов» до «египетские пирамиды построили инопланетяне». Забавно, что пирамиды ацтеков и майя обсуждают в таком контексте реже. В прародителей мексиканцев как крутых строителей верят сильнее, чем в рабов фараона?

Зачем искать заговор? Мы воспитаны на детективах, Ватсон! И склоняемся к сомнениям. Например, до нашей эры довольно точно рассчитали размер Земли и знали, что это шар. Но в 21 веке есть крупные общества людей, которые уверяют, что Земля - плоская, да и нередко такие персонажи живут в небедных развитых странах.



Стоит переубеждать? Интереснее подкалывать. Круто, что в российском футболе столько теорий заговоров - одна из веселых особенностей. Тайны манят, бездоказательные вещи привлекают. Впрочем, тут непрямая аналогия с «плоской Землей», ведь в футболе все прозаичнее. Не все допущения фанатов такие уж фантастические, хотя и не подтверждены судебными решениями.

А каков ваш любимый заговор в российском футболе? Делитесь мнениями о представленных вариантах и вспоминайте другие, если встречали их в обсуждениях. Ведь очень интересно, во что верят люди, наказанные судьбой и привязанностью к российскому футболу.