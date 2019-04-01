Народный обозреватель. Голые футболистки, нога Миранчука и сын Киркорова

вчера, 23:20

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

1 апреля – прекрасный день, чтобы поделиться с читателями «Соккер.ру» вашими же шутками за последний месяц. Кто же попал в «Народный обозреватель»?!

Мы начнем сегодня без долгих прелюдий, об одном напомним вам, дорогие читатели: не ленитесь пользоваться хэштегом #Народный_обозреватель, помечая им свои гениальные комментарии или понравившиеся посты. Этим вы окажете огромную помощь составителям очередного выпуска. Заранее спасибо! И поехали!

11-е место. Защитник «Реала» Регилон во время Эль Класико назвал Лео Месси блохой, а Луиса Суареса – кроликом.

Санкт-Ватутинки: У него у самого фамилия звучит как средство от блох!

Gelious: Уважаю. Все же эти футболисты читают комменты на соккере. Может и про Спартак они на поле могут шутки отшучивать?

10-е место. Мы обсуждали возможность перемещения Артема Дзюбы из стартового состава «Зенита» на лавку, а вы шутили на эту тему.

spartach n1:

9-е место. У Марадоны обнаружилось трое детей на Кубе.

25процентный клоун: У Семака обнаружили десяток безнадежных детей лимита.

8-е место. Ильзат Ахметов признался, что дебютный гол за ЦСКА отметит в стиле Человека-Паука.

la_masia: Лучше в стиле Конька-Горбунка))

Некит_Зенит: В стиле человека-паука это: с разгона влетит в ворота и запутается в сетке?

LOpp: Ахметов едет на матч.

7-е место. «Зенит» открыл очередную 100500-ю версию сайта. На этот раз на латыни!

parallels: папа римский за Зенит!

shu: Для врачей.

Аксинья: По заказу Коки Зенит скоро откроет сайт по фене...

6-е место. Ивелин Попов от скромности не умрет – сравнил себя с Пирло и Тотти. (для тех, кто ну совсем в танке – Ивелин, конечно, иронизировал).

wingback: Одно слово - румын...

5-е место. Новость о том, что матч женских команд «Атлетико» и «Барселоны» соберет 68 тысяч зрителей, вызвала непонимание в рядах соккерчан. Логики сразу же бросились искать причины такой небывалой посещаемости.

Шишанутый: 68 тысяч на женский футбол. Они там что, голые играть будут?

4-е место. Намерение «Зенита» поздравить заключенного Александра Кокорина с днем рождения, вызвало отклик в народных массах.

Tostao :

Московское СИЗО, ветер северный.

Этапом из кафе, зла немеренно.

В острог на нары я нырнул.

Проклятое СИЗО, ветер северный.

Хотя я банковал, жизнь разменяна,

Но не очко, обычно, губит – а в руке обычный стул.

3-е место. Федор Чалов стал клиентом лондонского футбольного агентства, и вы, конечно же, не прошли мимо такого поворота в судьбе лучшего бомбардира РПЛ . Смотрим фото – читаем комментарии.

parallels: по фото - как будто его в табор забрали. он точно в Лондоне?

spartach n1: Агентство айнане-нане решило увести коня ))

ошалевший: юмор про лошадь и цыгана уже был?

2-е место. Папа Римский на полном серьезе заявил: «Нельзя сравнивать Месси с Богом. Это кощунство». Казалось бы, при чем тут атеизм и Марадона?

Igo0rek: Согласен, ведь Месси-то все-таки существует.

Rattlehead: В Аргентине бог только один, и Франциск, будучи аргентинцем, прекрасно это знает.

1-е место. В футбольную школу «Барселоны» зачислен сын Филиппа Киркорова. Вот так вот!

Сергей Саныч: Талантливый мальчуган, вот и взяли. Весь в маму.

Вне конкурса. Tostao не оставил без внимания заявление Станислава Черчесова: «Алексея Миранчука я не люблю, но люблю его левую ногу». Лирическое произведение заслуженного стихотворца «Соккер.ру» помогает лучше понять чувства главного тренера сборной России, раскрывает их, так сказать, во всей глубине.

«Любимая чужая» (пародия)

Моя любовь была слепа,

Я говорю вполне серьёзно,

Есть левая нога одна,

Ну просто чудо виртуозна!

На ощупь я определил,

Её волнующие формы,

И тут же сразу полюбил,

Презрев приличия и нормы.

Зачем же Лёше та нога,

Он правой в жизни обойдётся.

Мне ж левая - так дорога,

Что оторвать её придётся!