Рапопорт: «„Зенит“ не станет чемпионом, если только начудит сам»

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил турнирное положение команд РПЛ .

Оно очень для зенитовцев хорошее. Впереди, правда, еще много матчей, но преимущество в очках у «сине-бело-голубых» большое. «Зенит» не станет чемпионом, если только начудит сам. Понимаю, что игры в Ростове-на-Дону и с ЦСКА окажутся непростыми, но остальные претенденты на медали теперь будут вести борьбу лишь за попадание в Лигу чемпионов.

«Локомотив» своего уже не упустит. Ну а третье место, скорее всего, разыграют ЦСКА и «Краснодар».

Если бы в еврокубковую зону удалось пробиться «Оренбургу», был бы очень рад: команда стабильно выступает, показывает хороший футбол. «Зенит» с большим трудом победил оренбуржцев у себя на поле. У «Ахмата», при всём уважении к Рахимову, нет достаточного выбора футболистов. Здесь результат достигается благодаря таланту тренера. «Ростов» хорошо играет в обороне, но нет такой мощной атаки, как у «Краснодара». Если же говорить о «Спартаке», то Кононов преодолеет возникшие трудности и, возможно, последняя путевка в еврокубки достанется «красно-белым».

Борьба за выживание? По-моему, там всё ясно: «Анжи» и «Енисей» - практически без шансов. Тем более что у дагестанского клуба тяжелое финансовое положение. Кто попадет в стыки, сказать сложно - борьба идет серьезнейшая. Одно могу заметить - избежать этих игр будут стараться все.