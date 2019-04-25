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Рапопорт: «„Зенит“ не станет чемпионом, если только начудит сам»

25 апреля 2019, 08:45

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил турнирное положение команд РПЛ.

Оно очень для зенитовцев хорошее. Впереди, правда, еще много матчей, но преимущество в очках у «сине-бело-голубых» большое. «Зенит» не станет чемпионом, если только начудит сам. Понимаю, что игры в Ростове-на-Дону и с ЦСКА окажутся непростыми, но остальные претенденты на медали теперь будут вести борьбу лишь за попадание в Лигу чемпионов.

«Локомотив» своего уже не упустит. Ну а третье место, скорее всего, разыграют ЦСКА и «Краснодар».

Если бы в еврокубковую зону удалось пробиться «Оренбургу», был бы очень рад: команда стабильно выступает, показывает хороший футбол. «Зенит» с большим трудом победил оренбуржцев у себя на поле. У «Ахмата», при всём уважении к Рахимову, нет достаточного выбора футболистов. Здесь результат достигается благодаря таланту тренера. «Ростов» хорошо играет в обороне, но нет такой мощной атаки, как у «Краснодара». Если же говорить о «Спартаке», то Кононов преодолеет возникшие трудности и, возможно, последняя путевка в еврокубки достанется «красно-белым».

Борьба за выживание? По-моему, там всё ясно: «Анжи» и «Енисей» - практически без шансов. Тем более что у дагестанского клуба тяжелое финансовое положение. Кто попадет в стыки, сказать сложно - борьба идет серьезнейшая. Одно могу заметить - избежать этих игр будут стараться все.

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил LOpp
   111 / 954
25 апреля в 12:10
никакущий Зенит, который с позором вылетел от 18-ой команды Ла Лиги станет чемпион. мдааа какой же у нас убогий чемпионат.
Ну и Ла лига это не легия не санкт галлен не аек и не рапид и не паок.
Никакущий спартак, выходит из группы ЛЕ с последнего места. Фууу позорище.
Действительно чемпионат убогий.
LOpp
LOpp
   24 / 954
25 апреля в 10:41
никакущий Зенит, который с позором вылетел от 18-ой команды Ла Лиги станет чемпион.
мдааа какой же у нас убогий чемпионат.
Суеверный
Суеверный
   228 / 954
25 апреля в 10:36
Пожалуй так и есть. Впереди только матч "за шесть очков" с ЦСКА, но и это не препятствие. Только чудовищное невезение помешает Зениту стать чемпионом. Армейцы сами виноваты - нельзя же так чудить. Но, сделанного не воротишь.
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответил Узбагоеный
   954 / 954
25 апреля в 09:09
В 5 матчах надо набрать 11 очков и ни от кого не зависеть.
нам достаточно набрать 7 очков
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
25 апреля в 09:02
В 5 матчах надо набрать 11 очков и ни от кого не зависеть.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 09:01
Лидера легко оценивать
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
25 апреля в 08:55
Ради чемпионства "Зенита" "Краснодар", "Локомотив", "ЦСКА" и "Спартак" сбросили обороты и медленно едут к финишу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
25 апреля в 08:49
Тяжело лидеру чемпионата..вдруг...проиграть 3 матча из 5-ти.....
А при любом другом раскладе Питер - Чемпион......
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