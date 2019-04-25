Сочнов: «„Спартак“ последней команде еле забил, как бы сегодня не огреб»

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов поделился ожиданиями от завершения сезона РПЛ .

«Зенит» отгрузит «Крыльям» минимум два гола. Вчера казалось, что бетон «Динамо» питерцам так и не удастся пробить. Но теперь, после победы, нет сомнений, что «Зенит» возьмет очередные три очка. Даже без Барриоса, получившего дисквалификацию из-за набранных четырех предупреждений. Лихо они составили календарь, получив в концовке два домашних поединка подряд. Это на финише сезона особо значимо для хозяев. Ну вот и получается - быстрее отстреляются, быстрее поедут в отпуск.

Сомнительно, что лидер растеряет за пять оставшихся матчей восемь очков. Из серьезных соперников команду Семака ждет только ЦСКА в 28-м туре. Еще, быть может, окрысится «Ростов», но Карпин необъяснимо проваливает второй матч чемпионата подряд. Быть может, готовится взять Кубок России (смеется). Кстати, тогда ему играть с «Зенитом» в РПЛ через три дня после полуфинального кубкового матча с «Локомотивом» - и шансы от этого у Семака только растут.

Если «Спартак» упустит Лигу Европы, - не знаю, о чем тогда мечтает наша команда. Ставлю на «красно-белых» в матче с «Рубином» - пусть будут скромные 1:0. «Спартак» последней команде чемпионата еле-еле забил два, сегодня вот как бы не огреб от «Арсенала», хоть я и надеюсь на победу. А Бердыев точно упрется на «Открытие Арене», так что главное - три очка, а счет пусть будет минимальным, но победным для «Спартака».