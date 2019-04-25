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Сочнов: «„Спартак“ последней команде еле забил, как бы сегодня не огреб»

25 апреля 2019, 08:56

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов поделился ожиданиями от завершения сезона РПЛ.

«Зенит» отгрузит «Крыльям» минимум два гола. Вчера казалось, что бетон «Динамо» питерцам так и не удастся пробить. Но теперь, после победы, нет сомнений, что «Зенит» возьмет очередные три очка. Даже без Барриоса, получившего дисквалификацию из-за набранных четырех предупреждений. Лихо они составили календарь, получив в концовке два домашних поединка подряд. Это на финише сезона особо значимо для хозяев. Ну вот и получается - быстрее отстреляются, быстрее поедут в отпуск. 

Сомнительно, что лидер растеряет за пять оставшихся матчей восемь очков. Из серьезных соперников команду Семака ждет только ЦСКА в 28-м туре. Еще, быть может, окрысится «Ростов», но Карпин необъяснимо проваливает второй матч чемпионата подряд. Быть может, готовится взять Кубок России (смеется). Кстати, тогда ему играть с «Зенитом» в РПЛ через три дня после полуфинального кубкового матча с «Локомотивом» - и шансы от этого у Семака только растут.

Если «Спартак» упустит Лигу Европы, - не знаю, о чем тогда мечтает наша команда. Ставлю на «красно-белых» в матче с «Рубином» - пусть будут скромные 1:0. «Спартак» последней команде чемпионата еле-еле забил два, сегодня вот как бы не огреб от «Арсенала», хоть я и надеюсь на победу. А Бердыев точно упрется на «Открытие Арене», так что главное - три очка, а счет пусть будет минимальным, но победным для «Спартака».

«Краснодару» надо реабилитироваться после ничьей в Грозном перед своими болельщиками - думаю, команда Мусаева справится с ЦСКА дома. Особенно если включит такой же прессинг, как в недавнем матче с «Зенитом».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 954
26 апреля в 07:44
Огрёб по полной свинарник)
drug01
drug01
   118 / 954
25 апреля в 21:28
Как в зеркало смотрел! Надо Бубнова менять......
drug01
drug01
   118 / 954
25 апреля в 19:09
Будем смотреть...!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил serh62
   208 / 954
25 апреля в 15:28
согласен с тобой...красивые игры и победы это нечто. особенно 5-1 в луже, и 4-0 в первом матче на закрывашке....
А чего не вспомнить 0:6 , 0:4 ,...???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Alex-96
   208 / 954
25 апреля в 15:24
С новой картинке на аватарке вас и не узнать, прошлая с изображением лица нетрадиционной ориентации вам шла больше. А если по делу: посмешила фраза "за счет футболистов партака")))) Из вашей убогой команды к нам перешедших можно вспомнить разве Вадика Евсева, это да футболист с большой буквы! Еще может скажешь Дима Сычев, но он не ваш и переходил не от вас. Ты наверное имеешь в виду всякий шлак типа Шишкина, Тарасова, Торбинского, Павлюченко...... Я очень жалею что бывшее руководство Локо приглашало таких посредственных исполнителей из заштатной команды.
Когда это Спартак был заштатной командой ? Локомотив ,действительно ,был заштатной командой до некоторого времени . Пару-троечку чемпионств с 90-х ? Так ,красно-зелёная тина ,не больше ! ))) ......Так почему же поделом -то ???
ziborock
ziborock ответил Alex-96
   35 / 954
25 апреля в 13:24
С новой картинке на аватарке вас и не узнать, прошлая с изображением лица нетрадиционной ориентации вам шла больше. А если по делу: посмешила фраза "за счет футболистов партака")))) Из вашей убогой команды к нам перешедших можно вспомнить разве Вадика Евсева, это да футболист с большой буквы! Еще может скажешь Дима Сычев, но он не ваш и переходил не от вас. Ты наверное имеешь в виду всякий шлак типа Шишкина, Тарасова, Торбинского, Павлюченко...... Я очень жалею что бывшее руководство Локо приглашало таких посредственных исполнителей из заштатной команды.
Самедов, Нигматулин, Косолапов, Цымбаларь, Бузникин - это только навскидку и лишь те которые помогали вам выигрывать титулы, которых к слову у вас с гулькин нос! Да и те же Миранчуки начинали в Спартаке! Знать надо историю своего клуба!
Klаsse
Klаsse
   394 / 954
25 апреля в 13:05
конононононов давай на выход лучше.
cvbn1
cvbn1
   717 / 954
25 апреля в 12:44
Играть, тренировать и быть владельцем крючохвостых - себя не уважать.
Срам
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 12:22
Очередной сезон провален.
Исмет
Исмет
   538 / 954
25 апреля в 12:19
Я болельщик Спартака и хочу чтобы Арсенал Тула выиграла Спартак с крупным счётом,чтобы нагнать пиджак.
Alex-96
Alex-96 ответил Алексей Коротеев
   103 / 954
25 апреля в 12:18
Почему ,поделом ? Вам всю жизнь отгружали ,за некоторыми исключениями ,вы всю жизнь чего-то добивались ,благодаря игрокам Спартака в своём составе ! Откуда столько ненависти ? Бред какой-то !
С новой картинке на аватарке вас и не узнать, прошлая с изображением лица нетрадиционной ориентации вам шла больше.
А если по делу: посмешила фраза "за счет футболистов партака"))))
Из вашей убогой команды к нам перешедших можно вспомнить разве Вадика Евсева, это да футболист с большой буквы! Еще может скажешь Дима Сычев, но он не ваш и переходил не от вас. Ты наверное имеешь в виду всякий шлак типа Шишкина, Тарасова, Торбинского, Павлюченко...... Я очень жалею что бывшее руководство Локо приглашало таких посредственных исполнителей из заштатной команды.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил serh62
   65 / 954
25 апреля в 12:01
согласен с тобой...красивые игры и победы это нечто. особенно 5-1 в луже, и 4-0 в первом матче на закрывашке....
Ты не забывай, что у хряков очень маленькие глазки. Они не видят того, что видят все и видят то, чего не было.
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
25 апреля в 11:40
Хряки уже на первомае всеми мыслями в бане
serh62
serh62 ответил Алексей Коротеев
   79 / 954
25 апреля в 10:59
Это разве выигрыш ? Это разве наслаждение ? Наслаждение -это когда выиграешь за счёт красивой игры ,как мы у вас 3:0 ,после 0:7 от Ливерпуля ! А вы выиграли за счёт ошибок наших ! Вам в этом матче ,откровенно говоря ,просто дико повезло ! Вы же были никакие !
согласен с тобой...красивые игры и победы это нечто. особенно 5-1 в луже, и 4-0 в первом матче на закрывашке....
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
25 апреля в 10:49
отгребет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Beekeeper
   208 / 954
25 апреля в 10:48
зато как обыграли поросят, ммм наслаждение....
Это разве выигрыш ? Это разве наслаждение ? Наслаждение -это когда выиграешь за счёт красивой игры ,как мы у вас 3:0 ,после 0:7 от Ливерпуля ! А вы выиграли за счёт ошибок наших ! Вам в этом матче ,откровенно говоря ,просто дико повезло ! Вы же были никакие !
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
25 апреля в 10:46
ТУЛЯКИ ДОЛЖНЫ НАТЯГИВАТЬ СПАРТАЧЕЙ И ВЕРТЕТЬ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ !

ГЫ-ГЫ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Alex-96
   208 / 954
25 апреля в 10:43
Лет 20-ть назад к спартаку помню все очень уважительно относились, хотя и не любили... А сейчас в адрес спартака: огребут, поимеют, отделают, разберут, ели ноги унесли, отбились....Совсем команда запозорилась.... Ну и поделом ей...
Почему ,поделом ? Вам всю жизнь отгружали ,за некоторыми исключениями ,вы всю жизнь чего-то добивались ,благодаря игрокам Спартака в своём составе ! Откуда столько ненависти ? Бред какой-то !
Beekeeper
Beekeeper ответил LOpp
   926 / 954
25 апреля в 10:41
кони вчера тоже еле еле обыграли молодежный состав Анжи.
зато как обыграли поросят, ммм наслаждение....
kust07
kust07
   82 / 954
25 апреля в 10:36
ничья скорее всего будет
Суеверный
Суеверный ответил Alex-96
   228 / 954
25 апреля в 10:31
Лет 20-ть назад к спартаку помню все очень уважительно относились, хотя и не любили... А сейчас в адрес спартака: огребут, поимеют, отделают, разберут, ели ноги унесли, отбились....Совсем команда запозорилась.... Ну и поделом ей...
"Двадцать лет назад" я не убегал от любовниц - бессмысленно, все одно догонят... А вот тридцать лет назад порой и удавалось убежать. Все проблемы "Пищевика" в клане его владельцев. Когда еще учился в универе, то кто бы за какой клуб не болел, но всегда симпатии на стороне отечественной команды, не важно как она называется. Все вроде и недавно было, но как давно...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил LOpp
   12 / 954
25 апреля в 10:30
кони вчера тоже еле еле обыграли молодежный состав Анжи.
Вчера, спокойно, на классе! А пищевик обыграл Анжи только при двух удалениях 1:0!
LOpp
LOpp
   24 / 954
25 апреля в 10:28
кони вчера тоже еле еле обыграли молодежный состав Анжи.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 10:24
Позор пищевику!
Суеверный
Суеверный
   228 / 954
25 апреля в 10:21
Не очень разумно с моей стороны полимизировать с профессионалом ("Дистанция огромного размера" - полковник Скалозуб из персонажей комедии Грибоедова "Горе от ума") И все же - футбольный "календарь" уже много лет верстается АВТОМАТИЧЕСКИ, это никто не волен переделать. Можно переносить игры по дате и по географии, но только с согласия двух команд. Подход представляется вполне здравым.
Alex-96
Alex-96
   103 / 954
25 апреля в 10:13
Лет 20-ть назад к спартаку помню все очень уважительно относились, хотя и не любили...
А сейчас в адрес спартака: огребут, поимеют, отделают, разберут, ели ноги унесли, отбились....Совсем команда запозорилась.... Ну и поделом ей...
311
311
   53 / 954
25 апреля в 09:53
Туляки пожарят свининку, первомай на носу!)
Jum13
Jum13
   52 / 954
25 апреля в 09:52
Арсеналу надо просто бить в створ - у свиней сегодня в раме герой Салоник "Саша - три дырки"
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 09:38
Если огребёт то подарят стране ещё один праздник.
Arragon
Arragon ответил Литейный 4
25 апреля в 09:33
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