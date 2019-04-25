Сочнов: «„Спартак“ последней команде еле забил, как бы сегодня не огреб»

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов поделился ожиданиями от завершения сезона РПЛ.
«Зенит» отгрузит «Крыльям» минимум два гола. Вчера казалось, что бетон «Динамо» питерцам так и не удастся пробить. Но теперь, после победы, нет сомнений, что «Зенит» возьмет очередные три очка. Даже без Барриоса, получившего дисквалификацию из-за набранных четырех предупреждений. Лихо они составили календарь, получив в концовке два домашних поединка подряд. Это на финише сезона особо значимо для хозяев. Ну вот и получается - быстрее отстреляются, быстрее поедут в отпуск.
Сомнительно, что лидер растеряет за пять оставшихся матчей восемь очков. Из серьезных соперников команду Семака ждет только ЦСКА в 28-м туре. Еще, быть может, окрысится «Ростов», но Карпин необъяснимо проваливает второй матч чемпионата подряд. Быть может, готовится взять Кубок России (смеется). Кстати, тогда ему играть с «Зенитом» в РПЛ через три дня после полуфинального кубкового матча с «Локомотивом» - и шансы от этого у Семака только растут.
Если «Спартак» упустит Лигу Европы, - не знаю, о чем тогда мечтает наша команда. Ставлю на «красно-белых» в матче с «Рубином» - пусть будут скромные 1:0. «Спартак» последней команде чемпионата еле-еле забил два, сегодня вот как бы не огреб от «Арсенала», хоть я и надеюсь на победу. А Бердыев точно упрется на «Открытие Арене», так что главное - три очка, а счет пусть будет минимальным, но победным для «Спартака».
«Краснодару» надо реабилитироваться после ничьей в Грозном перед своими болельщиками - думаю, команда Мусаева справится с ЦСКА дома. Особенно если включит такой же прессинг, как в недавнем матче с «Зенитом».
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Клоака
Срам
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
А если по делу: посмешила фраза "за счет футболистов партака"))))
Из вашей убогой команды к нам перешедших можно вспомнить разве Вадика Евсева, это да футболист с большой буквы! Еще может скажешь Дима Сычев, но он не ваш и переходил не от вас. Ты наверное имеешь в виду всякий шлак типа Шишкина, Тарасова, Торбинского, Павлюченко...... Я очень жалею что бывшее руководство Локо приглашало таких посредственных исполнителей из заштатной команды.
А если по делу: посмешила фраза "за счет футболистов партака"))))
Из вашей убогой команды к нам перешедших можно вспомнить разве Вадика Евсева, это да футболист с большой буквы! Еще может скажешь Дима Сычев, но он не ваш и переходил не от вас. Ты наверное имеешь в виду всякий шлак типа Шишкина, Тарасова, Торбинского, Павлюченко...... Я очень жалею что бывшее руководство Локо приглашало таких посредственных исполнителей из заштатной команды.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
А сейчас в адрес спартака: огребут, поимеют, отделают, разберут, ели ноги унесли, отбились....Совсем команда запозорилась.... Ну и поделом ей...
А сейчас в адрес спартака: огребут, поимеют, отделают, разберут, ели ноги унесли, отбились....Совсем команда запозорилась.... Ну и поделом ей...