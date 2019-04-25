ГлавнаяНовости

«Тамбов»: «До сентября придётся играть в Саранске»

25 апреля 2019, 11:28

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, что клуб в случае выхода в этом сезоне в РПЛ планирует заявить «Саранск Арену» в качестве резервного стадиона.

При лицензировании мы заявляем «Саранск Арену» как резервный стадион. До августа-сентября нам придётся играть там. Также мы рассматривали Волгоград, но выбрали Саранск из-за логистики: до Волгограда 600 километров, а до Саранска 370 километров. Всё ради того, чтобы лучше и удобнее доставлять наших болельщиков на матчи. Мы будем сами организовывать выезд всем болельщикам, которые хотят приехать на матч. 

Что касается нашего родного стадиона, нам передали оборудование с чемпионата мира: СКУД, системы безопасности, всё отдали в полное владение. Также стадион в Тамбове будут расширять до 10-12 тысяч. С сентября мы уже будем играть дома.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии17
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
25 апреля в 11:47
Тоже не плохо .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100