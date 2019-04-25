Свидетель: «Все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом»

25 апреля 2019, 12:22

Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба «Эгоист» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, выступила на заседании Пресненского суда Москвы.

В какое время приехали в «Эгоист»?

Не помню. Возможно, это было 3-4 часа ночи. Мы отдыхали, потом решили покушать, решили куда-нибудь поехать. Был и Александр Кокорин, и Мамаев.

В «Эгоисте» пили алкоголь?

Да. Я точно не помню, кто пил. Но я пила. Там мы были часа 2,5.

Что было дальше?

Потом мы решили выйти и поехать поесть. Когда начали выходить, прибежала девушка и сказала, что Александра назвали «петухом».

Откуда она прибежала?

Из машины, которая стояла рядом с клубом. Машина – белый Мерседес.

Видели, как она выходила из машины?

Нет.

К кому она подошла?

Я не знаю. Я услышала, когда начали обсуждать в компании.

Расскажите об этом.

Не помню. Все начали возмущаться, что Сашу назвали петухом. Все пошли на улицу.

А где вы находились?

Грубо говоря, за дверью. Мы были еще внутри. Кто-то был внутри, кто-то нет.

Как вы всё слышали?