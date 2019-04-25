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Свидетель: «Все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом»

25 апреля 2019, 12:22

Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба «Эгоист» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, выступила на заседании Пресненского суда Москвы.

В какое время приехали в «Эгоист»?

Не помню. Возможно, это было 3-4 часа ночи. Мы отдыхали, потом решили покушать, решили куда-нибудь поехать. Был и Александр Кокорин, и Мамаев.

В «Эгоисте» пили алкоголь?

Да. Я точно не помню, кто пил. Но я пила. Там мы были часа 2,5.

Что было дальше?

Потом мы решили выйти и поехать поесть. Когда начали выходить, прибежала девушка и сказала, что Александра назвали «петухом».

Откуда она прибежала?

Из машины, которая стояла рядом с клубом. Машина – белый Мерседес.

Видели, как она выходила из машины?

Нет.

К кому она подошла?

Я не знаю. Я услышала, когда начали обсуждать в компании.

Расскажите об этом.

Не помню. Все начали возмущаться, что Сашу назвали петухом. Все пошли на улицу.

А где вы находились?

Грубо говоря, за дверью. Мы были еще внутри. Кто-то был внутри, кто-то нет.

Как вы всё слышали?

Мне кто-то сказал.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   783 / 954
25 апреля в 22:54
Петуха - птицу, незаслуженно, конечно, "марают". В гомосексуальных связях не замечен, наоборот, альфа-самец по своей натуре, да и в бой с любым противником вступит, независимо от его габаритов. Короче, зря обижают пернатого,)
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
25 апреля в 19:44
Свидетель точно курица
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   277 / 954
25 апреля в 19:04
Петух он и в Африке петух.
112910415
112910415
   97 / 954
25 апреля в 16:38
к примеру, лысые и толстые обижаются, если их публично назвать лысыми и толстыми...
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
25 апреля в 15:55
А водителям конечно же разрешено первому махнуть! Но только один раз! ))
Nikola45
Nikola45 ответил ermak6848
   16 / 954
25 апреля в 15:54
оскорбление конечно не заслуженное в адрес любого человека и то, что Кокорин дал по зубам и поганому языку Правильно сделал..
Самое интересное первым махнул водитель ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
25 апреля в 15:37
-Не помню
-Да. Я точно не помню
-Нет.
-Я не знаю.
-Не помню
-Грубо говоря, за дверью
-Мне кто-то сказал.
Ну какой она свидетель? Кто так своих вытягивает? Влипнут петухи с такими курицами.
4ел
4ел
   736 / 954
25 апреля в 15:29
Меня эта история одновременно и веселит и печалит. Веселит тем, что в коем-то веке в нашем гондурасе взяли мажоров за жо. И по делам им. Такие не меняются. Печалит, что даже там эти у6л10дkи умудряются зарабатывать миллионы. Кукареку так точно.А рядовые Россияне батрачат и за 15 и за 20к деревянных. А когда они выйдут, так шампанского купят на большую сумму нежели получают большая половина Россиян за год. И даже за 10 лет.
Газпромовцы, шмилеры и остальные пид-кие и московские уе..ны спасибо вам за это. Чтобы вы с вашими семьями подыхали в мучениях
clop
clop ответил Serg_Diamond
   143 / 954
25 апреля в 15:28
А разве водила подтвердил, что он кого-то обозвал? Он же говорит, что не понимает из-за чего на него набросились и стали предъявлять за "петуха", а он типа никого не обзывал. Почитайте его показания на суде. «Около семи часов утра открылась задняя правая дверь, и в машину села незнакомая девушка. От неё исходил запах алкоголя. У неё была сбивчивая, несвязная речь. Спросила, таксист ли я, сказал, что нет. Она сказала, что ей холодно, я попросил её покинуть автомобиль. Она сказала, что ей холодно и она останется. Я обращался к ней вежливо и культурно. «Через какое-то время дверь открыл молодой человек, взял её за руку и сказал, что это не их машина, и увел её. Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения. Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде ещё Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чём они говорят, всячески старался сгладить конфликт». Если кто имел дело с бухими до невменяемости дамами, согласится, что очень похоже на правду.
Интересненько все это. Итого у нас уже есть минимум 3 версии:
1. про петуха,
2. про курицу,
3. про культурно-вежливое общение (водительская версия).

Тут без Шерлок Холмса не разберешься :)
Телогрейка
Телогрейка
   655 / 954
25 апреля в 15:23
Ну теперь на зоне будешь докпзывать, что ты не петух, а просто ко-ко. А там уж посмотрят какой ты горнист...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил clop
   264 / 954
25 апреля в 15:00
У этого водителя было более полугода для того, чтобы опровергнуть слова этой мадмазель. Но водитель до сих пор этого не сделал. Какой интерес водителю выставлять себя хамом в этой истории? Твоя версия любопытная, но по-видимому, она не соответствует действительности. Ждем еще версий. p.s. Вообще-то, в твоей версии водила предстает даже большим хамлом, чем если бы он назвал Кокорина петухом. А сам Кокорин в твоей версии уже делается защитником обиженной девушки. Тогда у водителя действительно есть причина не опровергать обвинения в свой адрес.
А разве водила подтвердил, что он кого-то обозвал? Он же говорит, что не понимает из-за чего на него набросились и стали предъявлять за "петуха", а он типа никого не обзывал. Почитайте его показания на суде.

«Около семи часов утра открылась задняя правая дверь, и в машину села незнакомая девушка. От неё исходил запах алкоголя. У неё была сбивчивая, несвязная речь. Спросила, таксист ли я, сказал, что нет. Она сказала, что ей холодно, я попросил её покинуть автомобиль. Она сказала, что ей холодно и она останется. Я обращался к ней вежливо и культурно. «Через какое-то время дверь открыл молодой человек, взял её за руку и сказал, что это не их машина, и увел её. Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения. Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде ещё Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чём они говорят, всячески старался сгладить конфликт».

Если кто имел дело с бухими до невменяемости дамами, согласится, что очень похоже на правду.
clop
clop ответил Serg_Diamond
   143 / 954
25 апреля в 14:07
Все началось с одной пьяной особы, выбежавшей из чужой машины. Какой смысл водителю было называть петухом незнакомого человека, которого он в тот момент даже не видел? Скорее всего ее саму обозвали курицей или типа того, вот она и захотела чтобы водилу "наказали" и натравила на него бухих пацанов. А Кокорин сам то не слышал как его обзывали. Вобщем ... https://www.youtube.com/watch?v=JyjoYwqdu0k
У этого водителя было более полугода для того, чтобы опровергнуть слова этой мадмазель. Но водитель до сих пор этого не сделал. Какой интерес водителю выставлять себя хамом в этой истории?
Твоя версия любопытная, но по-видимому, она не соответствует действительности. Ждем еще версий.

p.s. Вообще-то, в твоей версии водила предстает даже большим хамлом, чем если бы он назвал Кокорина петухом. А сам Кокорин в твоей версии уже делается защитником обиженной девушки. Тогда у водителя действительно есть причина не опровергать обвинения в свой адрес.
dzvinka
dzvinka ответил ДАША Д
   67 / 954
25 апреля в 13:57
А не пора ли Пака посадить?
так он и сидел себе, пока стулом по лицу не прилетело))) зачем поднимали уважаемого чиновника? а подняли, будьте добры, присесть и послушать теперь))) ахахаха
DEIVID
DEIVID
   699 / 954
25 апреля в 13:56
Так он и есть петух. Чего возмущаются то?
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
25 апреля в 13:55
я не я, п**** не моя, но то что Саша петух - слышали все))) гыгы.
Ну в этом ошибки быть и не могло, молодцы.
OLS
OLS
25 апреля в 13:47
Мельник, жги дальше, скучно без твоего бреда
trimetil
trimetil
   452 / 954
25 апреля в 13:32
Они еще не закончили? Сколько можно этот цирк продолжать?
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
25 апреля в 13:23
Что за клоунада: не знаю, не помню, наверное, возможно! Тетя, ты свидель, нужна конкретика!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
25 апреля в 13:06
НАДО БЫЛО ЕМУ ЗА ТАКОЕ ВИЛКОЙ В ГЛАЗ !

ГЫ-ГЫ
Питермен
Питермен
   22 / 954
25 апреля в 12:55
Видимо. в москве не привыкли отвечать за свои слова
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
25 апреля в 12:54
"Не помню. Возможно, это было 3-4 часа ночи. Мы отдыхали, потом решили покушать" , "Да. Я точно не помню, кто пил. Но я пила. Там мы были часа 2,5.", "Потом мы решили выйти и поехать поесть." Видимо в "Эгоисте" накушались недостаточно или еда закончилась, решили поесть в другом месте. Наверное неутолимый голод всему виной. И смех и грех, как говорят.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
25 апреля в 12:52
Особенно Мамаев возмущался. "Моего Кокошу так называть!"
ziborock
ziborock
   35 / 954
25 апреля в 12:51
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
25 апреля в 12:41
Все началось с одной пьяной особы, выбежавшей из чужой машины. Какой смысл водителю было называть петухом незнакомого человека, которого он в тот момент даже не видел? Скорее всего ее саму обозвали курицей или типа того, вот она и захотела чтобы водилу "наказали" и натравила на него бухих пацанов. А Кокорин сам то не слышал как его обзывали. Вобщем ...
Alex-96
Alex-96 ответил parallels
   103 / 954
25 апреля в 12:39
Жалко что я не следователь, можно было бы "допросить"))))))))))
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
25 апреля в 12:35
Я не знаю , мне кто то сказал .... выпустите их уже .А то еще придумают адвокаты чего нибудь . Задрала уже эта эпопея !
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 12:28
А не пора ли Пака посадить?
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
25 апреля в 12:27
оскорбление конечно не заслуженное в адрес любого человека и то, что Кокорин дал по зубам и поганому языку Правильно сделал..
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