Свидетель: «Все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом»

Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба «Эгоист» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, выступила на заседании Пресненского суда Москвы.
В какое время приехали в «Эгоист»?
Не помню. Возможно, это было 3-4 часа ночи. Мы отдыхали, потом решили покушать, решили куда-нибудь поехать. Был и Александр Кокорин, и Мамаев.
В «Эгоисте» пили алкоголь?
Да. Я точно не помню, кто пил. Но я пила. Там мы были часа 2,5.
Что было дальше?
Потом мы решили выйти и поехать поесть. Когда начали выходить, прибежала девушка и сказала, что Александра назвали «петухом».
Откуда она прибежала?
Из машины, которая стояла рядом с клубом. Машина – белый Мерседес.
Видели, как она выходила из машины?
Нет.
К кому она подошла?
Я не знаю. Я услышала, когда начали обсуждать в компании.
Расскажите об этом.
Не помню. Все начали возмущаться, что Сашу назвали петухом. Все пошли на улицу.
А где вы находились?
Грубо говоря, за дверью. Мы были еще внутри. Кто-то был внутри, кто-то нет.
Как вы всё слышали?
Мне кто-то сказал.
-Да. Я точно не помню
-Нет.
-Я не знаю.
-Не помню
-Грубо говоря, за дверью
-Мне кто-то сказал.
Ну какой она свидетель? Кто так своих вытягивает? Влипнут петухи с такими курицами.
-Да. Я точно не помню
-Нет.
-Я не знаю.
-Не помню
-Грубо говоря, за дверью
-Мне кто-то сказал.
Ну какой она свидетель? Кто так своих вытягивает? Влипнут петухи с такими курицами.
Газпромовцы, шмилеры и остальные пид-кие и московские уе..ны спасибо вам за это. Чтобы вы с вашими семьями подыхали в мучениях
Газпромовцы, шмилеры и остальные пид-кие и московские уе..ны спасибо вам за это. Чтобы вы с вашими семьями подыхали в мучениях
1. про петуха,
2. про курицу,
3. про культурно-вежливое общение (водительская версия).
Тут без Шерлок Холмса не разберешься :)
1. про петуха,
2. про курицу,
3. про культурно-вежливое общение (водительская версия).
Тут без Шерлок Холмса не разберешься :)
«Около семи часов утра открылась задняя правая дверь, и в машину села незнакомая девушка. От неё исходил запах алкоголя. У неё была сбивчивая, несвязная речь. Спросила, таксист ли я, сказал, что нет. Она сказала, что ей холодно, я попросил её покинуть автомобиль. Она сказала, что ей холодно и она останется. Я обращался к ней вежливо и культурно. «Через какое-то время дверь открыл молодой человек, взял её за руку и сказал, что это не их машина, и увел её. Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения. Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде ещё Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чём они говорят, всячески старался сгладить конфликт».
Если кто имел дело с бухими до невменяемости дамами, согласится, что очень похоже на правду.
«Около семи часов утра открылась задняя правая дверь, и в машину села незнакомая девушка. От неё исходил запах алкоголя. У неё была сбивчивая, несвязная речь. Спросила, таксист ли я, сказал, что нет. Она сказала, что ей холодно, я попросил её покинуть автомобиль. Она сказала, что ей холодно и она останется. Я обращался к ней вежливо и культурно. «Через какое-то время дверь открыл молодой человек, взял её за руку и сказал, что это не их машина, и увел её. Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения. Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде ещё Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чём они говорят, всячески старался сгладить конфликт».
Если кто имел дело с бухими до невменяемости дамами, согласится, что очень похоже на правду.
Твоя версия любопытная, но по-видимому, она не соответствует действительности. Ждем еще версий.
p.s. Вообще-то, в твоей версии водила предстает даже большим хамлом, чем если бы он назвал Кокорина петухом. А сам Кокорин в твоей версии уже делается защитником обиженной девушки. Тогда у водителя действительно есть причина не опровергать обвинения в свой адрес.
Твоя версия любопытная, но по-видимому, она не соответствует действительности. Ждем еще версий.
p.s. Вообще-то, в твоей версии водила предстает даже большим хамлом, чем если бы он назвал Кокорина петухом. А сам Кокорин в твоей версии уже делается защитником обиженной девушки. Тогда у водителя действительно есть причина не опровергать обвинения в свой адрес.
Ну в этом ошибки быть и не могло, молодцы.
Ну в этом ошибки быть и не могло, молодцы.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
https://youtu.be/JyjoYwqdu0k