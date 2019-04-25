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Мамаев: «Хочется, чтобы Соловчук простил всех нас по-человечески»

25 апреля 2019, 14:47

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев надеется, что водитель Виталий Соловчук, который пострадал в драке 8 октября прошлого года, простит его.

Действие я совершил нехорошее, я уже говорил в процессе всех заседаний, что всё было неправильно изначально. Извинения Виталию я приносил два или три раза. Надеюсь, получится с ним примириться. Я беру на себя ответственность за его лечение. Потому что я считаю, что повёл себя неправильно, я несу за это ответственность, готов возместить ущерб. Хочется, чтобы всё было по-человечески.

Хочется, чтобы он простил всех нас по-человечески. Потому что бывают в жизни ситуации такие. Я со своей стороны постараюсь сделать всё, чтобы он и его семья забыли эту ситуацию. Можно было выйти из этой ситуации мне по-другому.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил СПОРТ СПОРТ
   148 / 954
26 апреля в 16:29
Да ну, показательно порят чиновников которые стали неугодны, а футболист, это все так, возможно кто-то выслуживается и все.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ ответил la_masia
   593 / 954
26 апреля в 16:12
А зачем кому то повыше это?
показательная порка!
tims
tims
   462 / 954
25 апреля в 19:59
По человечески хочется, чтобы вы все порезвились на зоне пару лет. А лучше, чтобы с вами порезвились...
Garrincha58
Garrincha58
   315 / 954
25 апреля в 18:32
за петуха получили по заслугам и я бы не стал извиняться а другой бы вообще ещё добавил
Шишанутый
Шишанутый ответил Союзник противников
   7 / 954
25 апреля в 18:27
Поверил,так и быть! Но ты нам тайну, в конце-концов,откроешь?
Какая тайна? Итак всем понятно что это приказ Путина потому что чиновнека обидели. Он своих корумпированных чинуш в обиду не даст!
wingback
wingback
   145 / 954
25 апреля в 18:06
Это которого толпой ногами от...ярили?
Союзник противников
Союзник противников ответил СПОРТ СПОРТ
   17 / 954
25 апреля в 15:59
поверьте дело далеко уже не в Паке и уж тем более не в Соловчуке! Кто-то за нитки дергает повыше!!!
Поверил,так и быть! Но ты нам тайну, в конце-концов,откроешь?
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
25 апреля в 15:58
Мамаев оказался поумнее,а Кокорекин опять будет лыбиться и хвост задирать.
la_masia
la_masia ответил СПОРТ СПОРТ
   148 / 954
25 апреля в 15:50
А зачем кому то повыше это?
Miaf
Miaf
   612 / 954
25 апреля в 15:24
Мамаев молодец, а а кокорин злобу таит
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   593 / 954
25 апреля в 15:24
поверьте дело далеко уже не в Паке и уж тем более не в Соловчуке! Кто-то за нитки дергает повыше!!!
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   206 / 954
25 апреля в 15:12
ВОН ГУЛИЕВ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ АМЕРИКОСУ НОС СЛОМАЛ, ДАЛ ДЕНЕГ И РАЗОШЛИСЬ ! ПОЧЕМУ ТУТ ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ??? ГЫ-ГЫ-ГЫ
Соловчук хохол, он не любит русских.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
25 апреля в 15:06
ВОН ГУЛИЕВ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ АМЕРИКОСУ НОС СЛОМАЛ, ДАЛ ДЕНЕГ И РАЗОШЛИСЬ !
ПОЧЕМУ ТУТ ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ???


ГЫ-ГЫ-ГЫ
Left Boy
Left Boy
   223 / 954
25 апреля в 15:04
вы же по-человечески поступили, ага)))
makkie
makkie
   11 / 954
25 апреля в 14:54
Один в один как Гулиев сказал :)
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