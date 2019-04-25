Мамаев: «Хочется, чтобы Соловчук простил всех нас по-человечески»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев надеется, что водитель Виталий Соловчук, который пострадал в драке 8 октября прошлого года, простит его.

Действие я совершил нехорошее, я уже говорил в процессе всех заседаний, что всё было неправильно изначально. Извинения Виталию я приносил два или три раза. Надеюсь, получится с ним примириться. Я беру на себя ответственность за его лечение. Потому что я считаю, что повёл себя неправильно, я несу за это ответственность, готов возместить ущерб. Хочется, чтобы всё было по-человечески.

Хочется, чтобы он простил всех нас по-человечески. Потому что бывают в жизни ситуации такие. Я со своей стороны постараюсь сделать всё, чтобы он и его семья забыли эту ситуацию. Можно было выйти из этой ситуации мне по-другому.