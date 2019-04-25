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«Урал» увез три очка из Самары

25 апреля 2019, 20:23
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

В матче 25-го тура РПЛ «Урал» одолел «Крылья Советов».

«Урал» набрал 33 очка (10-е место), у «Крыльев» 27 пунктов (13-я позиция).

Самара, стадион «Самара Арена».

«Крылья Советов» - «Урал» - 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Кабир 61 (пенальти)

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано (Самедов 77), Рабиу (Антон 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко 46)
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Ароян 90+6), Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев (Емельянов 77), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков 79)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Бумаль Майега 8, Вучичевич 42, Самарджич 53, Джано 76, Годзюр 87, Емельянов 90+5.

Судья: Матюнин Алексей.

В другом матче тура «Енисей» обыграл «Оренбург».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 954
26 апреля в 07:48
Нежданчик...
dok66
dok66
   688 / 954
26 апреля в 07:45
С Победой , уральцы !
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
26 апреля в 03:10
Молодцы, уральцы! Курочка по зернышку клюет, а Урал постепенно набирает очень важные очки. Полагаю, что оба коллектива сохранят прописку в РПЛ на следующий сезон!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   201 / 954
25 апреля в 22:52
Давай,Урал.Обгоняй хрюшек.Надо их на заслуженное 7-е место поставить!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
25 апреля в 22:26
Ох, Урал...
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
25 апреля в 22:20
Урал с победой!
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
25 апреля в 22:16
Результат несправедлив! Ничья, минимум. Самара по моментам была лучше.
Petergoff
Petergoff
   472 / 954
25 апреля в 21:43
Видно судья больше симпатизирует Уралу,ежели Крыльям. Всё было видно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
25 апреля в 21:38
Поздравляю Урал с победой
Shamil79
Shamil79
   686 / 954
25 апреля в 21:36
КС команду собрал ...а не играют
Kuprin
Kuprin
   340 / 954
25 апреля в 21:34
урал в ЛЕ!
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
25 апреля в 21:32
Урал молодцы. С победой.
Брулин
Брулин
   29 / 954
25 апреля в 21:24
с победой, шмели!!!! с еще одним сухарем Годзюра!!!! наконец обыграли Крылья в премьер лиге
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
25 апреля в 21:20
УРА, Урал с победой!!!
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 20:58
Всех уральцев с победой!
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
25 апреля в 20:40
Свердловчан с важной победой!
Fadei130287
Fadei130287
25 апреля в 20:34
Как б..ть опять!? Сколько ска можно сливать!? Бывает не везет, но не столько же матчей за сезон! Оренбург дома,Арсенал дома, Краснодар в гостях,Зенит дома, Динамо прошлый тур, это что с ходу вспомнил, наверняка еще есть. Установка Динамо от стыков отгородить на всякий случай? А Уралу удачи!
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
25 апреля в 20:32
Наверное более справедливым итогом была бы ничья, но счет на табло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
25 апреля в 20:32
А так геплохо начинали Крылья после перерыва!
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
25 апреля в 20:30
Грузоподъёмность позволяет))
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
25 апреля в 20:26
скатились Крылья в переходные игры
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
25 апреля в 20:26
слив
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   837 / 954
25 апреля в 20:25
Божович ты п****,конченный тренер,вон из Самары у****.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   374 / 954
25 апреля в 20:25
С Победой УРАЛМАШевских друзей!!!До встречи в Финале Кубка!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 20:24
Урал с победой!
Tommy Lee
Tommy Lee
   131 / 954
25 апреля в 20:23
1. В Самаре нет даже четырёхзначного переносного табло (видимо кому то нужнее стало после ЧМ)
2. Проще купить игрока соперника, чтобы он привёз пенальти, а не судью.
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