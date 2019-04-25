«Урал» увез три очка из Самары

В матче 25-го тура РПЛ «Урал» одолел «Крылья Советов».
«Урал» набрал 33 очка (10-е место), у «Крыльев» 27 пунктов (13-я позиция).
Самара, стадион «Самара Арена».
«Крылья Советов» - «Урал» - 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Кабир 61 (пенальти)
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано (Самедов 77), Рабиу (Антон 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко 46)
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Ароян 90+6), Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев (Емельянов 77), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков 79)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Бумаль Майега 8, Вучичевич 42, Самарджич 53, Джано 76, Годзюр 87, Емельянов 90+5.
Судья: Матюнин Алексей.
В другом матче тура «Енисей» обыграл «Оренбург».
2. Проще купить игрока соперника, чтобы он привёз пенальти, а не судью.
2. Проще купить игрока соперника, чтобы он привёз пенальти, а не судью.