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Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Динамо»

24 апреля 2019, 22:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Зенит» оказался сильнее «Динамо» в рамках 25-го тура РПЛ.

«Зенит» продолжает лидировать в турнире (54 очка), а «Динамо» находится на 12 позиции (28 пунктов).

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Динамо» 2:0 (0:0)
Голы: Дзюба 60, Азмун 66

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мусаев 90), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси (Шатов 59), Азмун (Эрнани 76), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов (Жоаозиньо 70), Соу, Москвичев, Черных (Марков 70), Панченко (Луценко 82)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Панченко 6, Соу 20, Вильмар Барриос 52

Судья: Иванов Сергей.

В прошлом туре подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
25 апреля в 12:21
Зенит напоминает аЦЦкую машину, которая сносит все со своего пути.
С каждым туром отрыв только увеличивается...
Тага Дага
Тага Дага
   247 / 954
25 апреля в 12:07
Хороший состав у зенита...почти все питерские...за исключением Бариоса.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   313 / 954
25 апреля в 10:35
Племянник приехал из Москвы. Он со школы за локо. Вчера вместе сходили на матч. Стадионом впечетлён, променад понравился. Договорились об ответном визите. Добавим внука (моего), и тремя поколениями на матч. Внуку 3,5 - он москвич, пора подтолкнуть на правильную дорогу, а то поросячья секта не дремлет.
удав
удав
   124 / 954
25 апреля в 10:12
ожидаемо,но не легко
Palex
Palex
   51 / 954
25 апреля в 09:14
Как им в первом круге, проиграть умудрились?
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   464 / 954
25 апреля в 09:02
Сегодня Партак еще ничеечку укатает и совсем все у него хорошо будет. И пять человек в дубль, ну по традиции.
Nikola45
Nikola45 ответил Дракон1988
   16 / 954
25 апреля в 08:04
С Яшиным с нашей стороны,стоит признать,тоже не очень.А так согласен.
Но Динамо же умирает ))
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 07:58
Забили те кто должен забивать.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
25 апреля в 07:43
Класс во втором тайме сказался.
saha100
saha100
   132 / 954
25 апреля в 07:39
    saha100
    saha100 ответил kastites
       132 / 954
    25 апреля в 07:35
    Не российского а петербургского
    Димoн
    Димoн ответил shlomo
       33 / 954
    25 апреля в 07:12
    Поздновато Дзюба "проснулся".....Зенит с победой!
    как раз вовремя) к матчу с Краснодаром, где всё и решил)
    sir_Alex
    sir_Alex
       84 / 954
    25 апреля в 06:43
    Без вариантов.
    GKN
    GKN
       727 / 954
    25 апреля в 06:43
    Заслуженная победа
    shlomo
    shlomo
       125 / 954
    25 апреля в 06:42
    Поздновато Дзюба "проснулся".....Зенит с победой!
    beefs
    beefs
       191 / 954
    25 апреля в 06:37
    Ростов сник...
    kastites
    kastites
       105 / 954
    25 апреля в 06:33
    Виват , Петербург!!!!!
    Виват самая прославленная команда Российского футбола и спорта
    амурец
    амурец
       83 / 954
    25 апреля в 05:17
    Зенит кажется всё ближе к чемпионству
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    25 апреля в 05:15
    Вот и дзюба стал забивать, талан никуда не денется.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       86 / 954
    25 апреля в 03:10
    А Артем то раззабивался! Рад за российского гренадера) Ну и наконец отметился голом Азмун. Столичное Динамо нынче не соперник Зениту и это было понятно изначально! С заслуженной победой на классе, сине-бело-голубые)
    Дракон1988
    Дракон1988 ответил Димoн
       169 / 954
    25 апреля в 02:38
    хрюши такие забавные) какая к хрюшам может быть ненависть) только пошутить)
    С этим сложно поспорить))
    Gahi
    Gahi
       173 / 954
    25 апреля в 02:21
    С таким дуэтом в нападении как Дзюба и Азмун многого добиться можно.
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    25 апреля в 01:18
    неплохо сыграли...
    Димoн
    Димoн ответил Дракон1988
       33 / 954
    25 апреля в 01:13
    У меня только к Спартаку неприятие,не путать с ненавистью))И люблю естественно частенько подшучить над ним))
    хрюши такие забавные) какая к хрюшам может быть ненависть) только пошутить)
    Дракон1988
    Дракон1988 ответил Саня Локомотив
       169 / 954
    25 апреля в 00:54
    Ну ты сравнил.)
    Просто пошутил))Так то Зениту и вправду всё равно,выигрывают там преследователи или нет,главное самим побеждать)
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Дракон1988
       36 / 954
    25 апреля в 00:50
    Ну ты сравнил.)
    Дракон1988
    Дракон1988 ответил Саня Локомотив
       169 / 954
    25 апреля в 00:49
    Эх Динамо,Динамо...
    Эх Ростов,Ростов...)))
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
       36 / 954
    25 апреля в 00:37
    Эх Динамо,Динамо...
    МКС
    МКС ответил Jeck Denielse
       149 / 954
    25 апреля в 00:36
    Ну а смысл...)))) Между Зенитом и Спартаком - 15 очков.......и не в пользу москвичей...)) Тут любой троллинг в адрес Зенита автоматически превращается в самотороллинг )))
    Вискарь

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    Сидя на нарах

    Дарю
    ABir
    ABir
       176 / 954
    25 апреля в 00:14
    Сенсации не произошло.
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