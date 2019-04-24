Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Динамо»

«Зенит» оказался сильнее «Динамо» в рамках 25-го тура РПЛ.
«Зенит» продолжает лидировать в турнире (54 очка), а «Динамо» находится на 12 позиции (28 пунктов).
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Динамо» 2:0 (0:0)
Голы: Дзюба 60, Азмун 66
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мусаев 90), Оздоев, Вильмар Барриос, Дриусси (Шатов 59), Азмун (Эрнани 76), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов (Жоаозиньо 70), Соу, Москвичев, Черных (Марков 70), Панченко (Луценко 82)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Панченко 6, Соу 20, Вильмар Барриос 52
Судья: Иванов Сергей.
В прошлом туре подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар».
С каждым туром отрыв только увеличивается...
С каждым туром отрыв только увеличивается...
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Хочешь темку подкину
Прикинь
За всю МИРОВУЮ историю спорта
Еще НИ ОДНОМУ человеку
Не удавалось
Стать Чемпионом своей страны
Сидя на нарах
Дарю