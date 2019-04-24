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«Манчестер Сити» обогнал «Ливерпуль», победив на «Олд Траффорд»

24 апреля 2019, 23:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

МЮ потерпел домашнее поражение в рамках 31-го тура АПЛ.

«Горожане» расположились на 1 месте (89 очков), а МЮ находится на 6 позиции (64 пункта).

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0:2 (0:0)
Голы: Бернарду Силва 54, Сане 66

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан (Санчес 83), Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Перейра (Лукаку 72), Фред, Погба, Лингард (Марсьяль 83), Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган (Данило 89), Фернандиньо (Сане 51), Сильва, Бернарду Силва, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 89), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Компани 10, Перейра 24, Зинченко 26, Шоу 89

В прошлом туре «красные дьяволы» крупно уступили «Эвертону».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил allemz
   67 / 954
26 апреля в 09:15
После серии побед МЮ над аутами, когда еще Сульшера назначили на ИС, Князь кричал, что МЮ стал сильнее МС и не видать нам больше чемпионства, что Манчестер снова красный))) Ну вот после этих слов, я предложил замутить пари. Но вот вчера его никто не видел, даже не зашел "потроллить" Ливерпуль. Совпадение?)
таки одел он аву, ахахаха, ну ты красавец, выставил князьца в одних трусах к народу)))
dzvinka
dzvinka ответил Князь Московский
   67 / 954
26 апреля в 09:14
Молодцы, так держать!
ахахахахаха, ну и умора, такого я еще не видел, четкая ава))) ахахахаха
Князь Московский
Князь Московский ответил allemz
   13 / 954
25 апреля в 18:45
После серии побед МЮ над аутами, когда еще Сульшера назначили на ИС, Князь кричал, что МЮ стал сильнее МС и не видать нам больше чемпионства, что Манчестер снова красный))) Ну вот после этих слов, я предложил замутить пари. Но вот вчера его никто не видел, даже не зашел "потроллить" Ливерпуль. Совпадение?)
Я тута)
Князь Московский
Князь Московский ответил Kirill Erokhin
   13 / 954
25 апреля в 18:27
Что радость сквозь слезы? Сити скорее всего выиграет все внутренние трофей, а Мю снова остался без трофея в этом сезоне, а в следующем скорее всего будет играть в ЛЕ, но конечно, для вас главное что Ливерпуль не стал чемпионом, лол.
Вы от МЮ не далеко уйдёте. Аха-ха)
Если не будет Скомина судить кабинетное дерби с Барселоной, то пролетите и там, как стая нифельков. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
25 апреля в 18:25
Пусть сквозера ещё 50 лет подождут. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
25 апреля в 18:25
Молодцы, так держать!
RedRedTeam
RedRedTeam
   320 / 954
25 апреля в 17:37
Ливерпуль луЧЧий, потому ВСЕ смотрят Ливерпуль. Самая зрелищная команда хоть на первом, хоть в десятом месте.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
25 апреля в 15:20
Цена потери очков велика
MSN-thebest
MSN-thebest ответил Martini_1987
   500 / 954
25 апреля в 15:19
Сульшер... - Х.. юльшер, Де хеа... - Х... еа, ПЕПКА - Х... епка))
Пеп как раз свое дело знает. Хотя и получает меньше Симеоне
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   162 / 954
25 апреля в 14:39
да нет, публичные страдания ожидаются на энфилде, когда станут ясными результаты АПЛ. А нам-то, чего плакать? Играем пока как можем и болеем за клуб, а не за результаты...
Будет забавно если ваш вчерашний слив, не подарит чемпионства Сити, а в АПЛ всякое бывало, пока Сити не поднял титул АПЛ борьба продолжается, поздравляю с победой Ман Сити вы же ее хотели даже больше чем фанаты МС.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   246 / 954
25 апреля в 13:11
Поздравления МС
beefs
beefs
   191 / 954
25 апреля в 12:53
Борьба обостряется
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   220 / 954
25 апреля в 12:33
Что радость сквозь слезы? Сити скорее всего выиграет все внутренние трофей, а Мю снова остался без трофея в этом сезоне, а в следующем скорее всего будет играть в ЛЕ, но конечно, для вас главное что Ливерпуль не стал чемпионом, лол.
да нет, публичные страдания ожидаются на энфилде, когда станут ясными результаты АПЛ. А нам-то, чего плакать? Играем пока как можем и болеем за клуб, а не за результаты...
lobsterdam
lobsterdam ответил Rizo1
   220 / 954
25 апреля в 12:28
Вся надежда на Лестер! а муму после Эвертона было уже ясно..что проиграет...теперь пусть играет в ЛЕ...(середнякам там и место)
надеялись на МЮ (как всегда), а теперь на Лестер? Ниже мне уже пришлось обозначить, что лфк не в состоянии САМОСТОЯТЕЛЬНО добиваться побед, все рассчитывают на какую-то чужую оплошность! Клопп в ожидании казни на энфилде!
lobsterdam
lobsterdam ответил Rizo1
   220 / 954
25 апреля в 12:23
чья корова бы мычала.. а ваша лучше бы молчала! середняки АПЛ..
знал, что ливерпуделям текст понравится...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил NGY
   121 / 954
25 апреля в 11:54
Ну это уже само собой, матч Барсы без их ручного судьи, это уже не матч.
Тебя Барса преследует и на ветке МЮ,больше о Барсе думаешь,чем о Реале.
prayforspecialone
prayforspecialone
25 апреля в 11:53
По второму тайму очевидно, что МЮ стоит годик побегать в ЛЕ для профилактики, аморфные действия в атаке, никакая полузащита, спасибо Погба , оборона все так же на уровне, после провалов с Эвертоном и Вулвз глупо было надеяться на сухарь в дерби. Состав надо менять полностью, это не уровень британского клуба
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
25 апреля в 11:21
Развязка близко...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   162 / 954
25 апреля в 11:04
ливерпудели не в состоянии самостоятельно занять первое место в АПЛ после 30-летнего простоя, все надежда только на то, что сити оступится. Если титула не будет, то клопповник распрощается с тренером, распродаст своих "лучших игроков недели" и упокоится еще лет на 30-ть!
Что радость сквозь слезы? Сити скорее всего выиграет все внутренние трофей, а Мю снова остался без трофея в этом сезоне, а в следующем скорее всего будет играть в ЛЕ, но конечно, для вас главное что Ливерпуль не стал чемпионом, лол.
LOpp
LOpp ответил azkan
   24 / 954
25 апреля в 10:38
Вот как раз эти клубы и могут отнять очки, а не как эти евнухи
могут конечно.
allemz
allemz ответил dzvinka
   39 / 954
25 апреля в 10:09
князек вообще видать опьянел от своей картонной лиги. как можно было закладаться на что либо на МЮ? ахахахахах))) бред же.
После серии побед МЮ над аутами, когда еще Сульшера назначили на ИС, Князь кричал, что МЮ стал сильнее МС и не видать нам больше чемпионства, что Манчестер снова красный))) Ну вот после этих слов, я предложил замутить пари.

Но вот вчера его никто не видел, даже не зашел "потроллить" Ливерпуль. Совпадение?)
Dark MU
Dark MU
   886 / 954
25 апреля в 09:58
Когда же до глупых Глейзеров дойдёт, что нужен нормальный спортивный директор, а не этот вот Вудвортина
alexov222
alexov222
   126 / 954
25 апреля в 09:57
МЮ в первом тайме играли в хороший футбол,что случилось с ними во втором это вопрос. В любом случае два клуба из манчестера разыграли между собой чемпионство ливерки))
NGY
NGY ответил 25процентный клоун
   160 / 954
25 апреля в 09:55
барсу судья в первом матче затащил и решил исход
Ну это уже само собой, матч Барсы без их ручного судьи, это уже не матч.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил allemz
   6 / 954
25 апреля в 09:54
Мне можно, я спал 3 часа)
На интерес в общем. Ну надеюсь, что Князь сдержит обещание
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
25 апреля в 09:54
МС Сульшера играло с МС Гвардиолы ?
Вы сами то почитайте .
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 954
25 апреля в 09:50
Мю огрызались но чётко было видно по глазам играков что им покуй результат этой игры
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 954
25 апреля в 09:49
Не ну до этого я все таки думал что погба скажет свое слово....а он просто сказал "идите на.....я ни хочу играть тут футбол"
dzvinka
dzvinka ответил allemz
   67 / 954
25 апреля в 09:45
Спасибо. На скринах же всё есть)
князек вообще видать опьянел от своей картонной лиги. как можно было закладаться на что либо на МЮ? ахахахахах))) бред же.
Ahmadjon Xv
Ahmadjon Xv
25 апреля в 09:44
Вчера ДеХеа😂
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