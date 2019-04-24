«Манчестер Сити» обогнал «Ливерпуль», победив на «Олд Траффорд»

МЮ потерпел домашнее поражение в рамках 31-го тура АПЛ.
«Горожане» расположились на 1 месте (89 очков), а МЮ находится на 6 позиции (64 пункта).
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0:2 (0:0)
Голы: Бернарду Силва 54, Сане 66
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан (Санчес 83), Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Перейра (Лукаку 72), Фред, Погба, Лингард (Марсьяль 83), Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган (Данило 89), Фернандиньо (Сане 51), Сильва, Бернарду Силва, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 89), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Компани 10, Перейра 24, Зинченко 26, Шоу 89
В прошлом туре «красные дьяволы» крупно уступили «Эвертону».
Если не будет Скомина судить кабинетное дерби с Барселоной, то пролетите и там, как стая нифельков. Аха-ха)
Если не будет Скомина судить кабинетное дерби с Барселоной, то пролетите и там, как стая нифельков. Аха-ха)
Но вот вчера его никто не видел, даже не зашел "потроллить" Ливерпуль. Совпадение?)
Но вот вчера его никто не видел, даже не зашел "потроллить" Ливерпуль. Совпадение?)
На интерес в общем. Ну надеюсь, что Князь сдержит обещание
На интерес в общем. Ну надеюсь, что Князь сдержит обещание
Вы сами то почитайте .
Вы сами то почитайте .
https://youtu.be/32pQ0cm9-oc