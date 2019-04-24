«Бавария» перестреляла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии

В рамках матча 1/2 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Вердер».
Бремен, стадион Везерстадион
«Вердер» - «Бавария» 2:3 (0:1)
Голы: Осако 74, Рашица 75 - Левандовски 36, Мюллер 63, Левандовски 80 (пенальти)
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Харник 81), Мохвальд (Писарро 65), Эггештайн, Классен (Эггестейн 89), Крузе, Рашица, Осако
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Алькантара (Хамес 76), Мартинес, Гнабри (Горецка 58), Мюллер (Рафинья 89), Коман, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Классен 25, Хуммельс 26, Хамес 84, Крузе 84, Левандовски 90+3
Судья: Зиберт Даниэль.
В финале мюнхенцы сыграют против «Лейпцига».
И зрителям и игрокам пркольно...
И зрителям и игрокам пркольно...