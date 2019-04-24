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«Бавария» перестреляла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии

24 апреля 2019, 23:45
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В рамках матча 1/2 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Вердер».

Бремен, стадион Везерстадион

«Вердер» - «Бавария» 2:3 (0:1)
Голы: Осако 74, Рашица 75 - Левандовски 36, Мюллер 63, Левандовски 80 (пенальти)

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Харник 81), Мохвальд (Писарро 65), Эггештайн, Классен (Эггестейн 89), Крузе, Рашица, Осако
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Алькантара (Хамес 76), Мартинес, Гнабри (Горецка 58), Мюллер (Рафинья 89), Коман, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Классен 25, Хуммельс 26, Хамес 84, Крузе 84, Левандовски 90+3

Судья: Зиберт Даниэль.

В финале мюнхенцы сыграют против «Лейпцига».

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   292 / 959
25 апреля в 18:12
Пенальти идиотский, конечно. Зачем там Гебре Селасси хватал Комана? Мяч вратарь уже забирал! Да и сам пенальти, прямо скажем, не 100% (второй кубковый матч у Баварии подряд - с Хайденхаймом судьи не заметили удар Левандовски соперника по лицу). Жаль Вердер, вытащили игру с 0-2, и так её отдали, а могли и до дополнительного дотерпеть.
beefs
beefs
   194 / 959
25 апреля в 17:11
Удовольствие для зрителей...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
25 апреля в 11:21
Хорошо, когда голов много.
И зрителям и игрокам пркольно...
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
25 апреля в 10:06
Весело
saha100
saha100
   133 / 959
25 апреля в 07:40
В чемпионате на днях Бавария Вердер 1-0 Вердер ни одного удара в створ не нанес.
weinmar
weinmar
25 апреля в 07:30
Заставили поволноваться
sir_Alex
sir_Alex
   85 / 959
25 апреля в 06:42
Много пропускают и ещё больше забивают! 😄😄😄
kastites
kastites
   109 / 959
25 апреля в 06:31
Прекрасно
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
25 апреля в 05:06
Сенсация была рядом.
ОПС
ОПС
   444 / 959
25 апреля в 03:07
А в финале проиграет
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
25 апреля в 02:16
Веселая игра однако, но надеюсь летом купят нормального 2 воротчика, а то это жесть играть с пустыми воротами
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
25 апреля в 00:50
Осталось в финале РБ Лейпциг перестрелять, но этот соперник посерьёзней)
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
25 апреля в 00:24
Всех с победой!
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
25 апреля в 00:11
пошалили...
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
25 апреля в 00:03
Впритык...
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