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«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

24 апреля 2019, 23:43
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» на выезде обыграл «Милан».

В первой встрече команды сыграли вничью 0:0.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Лацио» 0:1 (0:0)
Гол: Корреа 58

«Милан»: Рейна, Мусаккьо, Романьоли, Кальдара (Кутроне 65), Диего Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Калабрия (Конти 40), Сусо, Кастильехо (Чалханоглу 57), Пёнтек
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лейва, Лулич, Альберто (Бадель 85), Ромуло, Милинкович-Савич (Пароло 15), Иммобиле, Корреа (Кайседо 74)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Луис Фелипе 37, Мусаккьо 70, Кайседо 78, Бакайоко 79

В финале римляне сыграют с победителем пары «Аталанта» - «Фиорентина».

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
25 апреля в 18:09
Браво, лациале. С победой!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   479 / 954
25 апреля в 12:58
все итальянцы играют от обороны, поэтому и 0:0 0:1 , неинтерестный чемпионат, Англия пока рулит, мое мнение.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
25 апреля в 11:12
Я надеялся на Лацио
obana777
obana777
   238 / 954
25 апреля в 10:24
Милан не сдал, он сдыхает! Осталось только пристрелить, чтобы не мучился.
beefs
beefs
   191 / 954
25 апреля в 09:58
Что то Милан сдал...
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 07:54
С победой, "лациале"! Надо брать Кубок.
ОПС
ОПС
   440 / 954
25 апреля в 07:30
Что то Милан сдал.
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 07:09
Милан совсем захворал.
kastites
kastites
   105 / 954
25 апреля в 06:31
Очень хорошо
Остапчук 67
Остапчук 67
   762 / 954
25 апреля в 06:20
"Милан" облажается и в чемпионате.
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
25 апреля в 01:30
Лацио с победой!
Ozabot
Ozabot ответил zubila
   695 / 954
25 апреля в 00:44
Можно смело уходить в отставку, так как хуже уже не будет. Будет чудом запрыгнуть в четверку, но это будет абсолютно не по игре.
У «Милана» вообще не осталось ничего. По течению все плывет. Все будто устали, подавлены, с утра ничего не ели. Смотрю на рожи игроков — переживаю, как бы суицид у них не случился. Одна тоска на лице. Даже за мяч не борются.

Удивительно, но единственный мотивированный человек в составе это Кутроне. Только в нем какая-то жизнерадостность и энергия проглядывается, остальные как зомби. Еще Бакайоко старается, но его точно ненадолго хватит с такой поддержкой.

Остальные матчи надо играть в 4-4-2 с Кутроне и Пентеком в атаке, чтобы хоть какая-то движуха была, а Сусо и Чалханоглу запереть в раздевалке, не выпускать, не кормить, а лучше пристрелить, чтобы не мучались.

Ладно бы в тактике дело было, можно было бы сказать, что Гаттузо физручит, но в Италии сейчас все физруки. Там нет каких-то тактических гениев.
Проблема в том, что игроки даже пас не могут отдать. Миллионные ценники, а мяч не могут довести до штрафной соперника.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
25 апреля в 00:09
похоже Гатуззо всё, отставка
zubila
zubila
   329 / 954
25 апреля в 00:03
Можно смело уходить в отставку, так как хуже уже не будет.
Будет чудом запрыгнуть в четверку, но это будет абсолютно не по игре.
cannongun
cannongun
   117 / 954
24 апреля в 23:54
красавцы
МИЛАН СТАКАН
МИЛАН СТАКАН
   413 / 954
24 апреля в 23:53
    МИЛАН СТАКАН
    МИЛАН СТАКАН ответил juvenale
       413 / 954
    24 апреля в 23:52
    отлично!!!теперь ждем прохода Аталанты
    Я буду в финале! Понял! Понял!
    Чемпионский Клык 7
    Чемпионский Клык 7
       366 / 954
    24 апреля в 23:51
      juvenale
      juvenale
         38 / 954
      24 апреля в 23:48
      отлично!!!теперь ждем прохода Аталанты
      цыпленок ОЗИМАНДИЯ
      цыпленок ОЗИМАНДИЯ
         349 / 954
      24 апреля в 23:48
      Не стоит переживать дорогие мои. Подарили ненужный финал легенде великого Милана ИНЗАГИ. Сами скоро будим разрывать финалы ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. После футболы подошел к нашей новой шевченке ПЕНТАКУ и попросил автограф. ведь он скококоро отнимит ЗОЛОТЫЕ бутсы, часы и зубы у самого МЕССИ. ПЕНТАК громко закричал ПАУ ПАУ и метко расписался с ноги на мое яйцо, которое раскололось. Настоящий Бомбардир не то что всякие шампуни от перхоти
      Captain Paolo
      Captain Paolo
      24 апреля в 23:48
      Заслуженно победили . Мои поздравления фанам Лациале. Милану пора назначить тренера.
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         12 / 954
      24 апреля в 23:47
      Лацио с победой!
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