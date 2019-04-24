«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» на выезде обыграл «Милан».
В первой встрече команды сыграли вничью 0:0.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Лацио» 0:1 (0:0)
Гол: Корреа 58
«Милан»: Рейна, Мусаккьо, Романьоли, Кальдара (Кутроне 65), Диего Лаксальт, Бакайоко, Кессье, Калабрия (Конти 40), Сусо, Кастильехо (Чалханоглу 57), Пёнтек
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лейва, Лулич, Альберто (Бадель 85), Ромуло, Милинкович-Савич (Пароло 15), Иммобиле, Корреа (Кайседо 74)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Луис Фелипе 37, Мусаккьо 70, Кайседо 78, Бакайоко 79
В финале римляне сыграют с победителем пары «Аталанта» - «Фиорентина».
Удивительно, но единственный мотивированный человек в составе это Кутроне. Только в нем какая-то жизнерадостность и энергия проглядывается, остальные как зомби. Еще Бакайоко старается, но его точно ненадолго хватит с такой поддержкой.
Остальные матчи надо играть в 4-4-2 с Кутроне и Пентеком в атаке, чтобы хоть какая-то движуха была, а Сусо и Чалханоглу запереть в раздевалке, не выпускать, не кормить, а лучше пристрелить, чтобы не мучались.
Ладно бы в тактике дело было, можно было бы сказать, что Гаттузо физручит, но в Италии сейчас все физруки. Там нет каких-то тактических гениев.
Проблема в том, что игроки даже пас не могут отдать. Миллионные ценники, а мяч не могут довести до штрафной соперника.
Удивительно, но единственный мотивированный человек в составе это Кутроне. Только в нем какая-то жизнерадостность и энергия проглядывается, остальные как зомби. Еще Бакайоко старается, но его точно ненадолго хватит с такой поддержкой.
Остальные матчи надо играть в 4-4-2 с Кутроне и Пентеком в атаке, чтобы хоть какая-то движуха была, а Сусо и Чалханоглу запереть в раздевалке, не выпускать, не кормить, а лучше пристрелить, чтобы не мучались.
Ладно бы в тактике дело было, можно было бы сказать, что Гаттузо физручит, но в Италии сейчас все физруки. Там нет каких-то тактических гениев.
Проблема в том, что игроки даже пас не могут отдать. Миллионные ценники, а мяч не могут довести до штрафной соперника.
Будет чудом запрыгнуть в четверку, но это будет абсолютно не по игре.
Будет чудом запрыгнуть в четверку, но это будет абсолютно не по игре.