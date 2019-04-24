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«Арсенал» проиграл в Вулверхэмптоне

24 апреля 2019, 23:41
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«Арсенал» потерпел выездное поражение в рамках 31-го тура АПЛ.

Лондонцы расположились на 5 месте (66 очков), а «Вулверхэмптон» находится на 7 позиции (51 пункт).

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 3:1 (3:0)
Голы: Рубен Невеш 28, Дохерти 37, Жота 45+2 - Папастатопулос 80

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Коади, Боли, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт 90), Кастро, Хименес (Траоре 82), Жота (Иван Кавалейру 78)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Косьельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра (Гендузи 59), Джака, Мхитарян (Колашинац 58), Озил, Ивоби (Нкетиа 71), Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Дохерти 17, Начо Монреаль 27, Джака 31, Лукас Торрейра 45, Беннетт 84

В прошлом туре «канониры» уступили «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu ответил Serge_1
   615 / 954
25 апреля в 21:54
Ты нереально прогнал! Саша это бесспорный топ: работа с мячом,концентрация,видение поля,футбольный быстрый ум,дриблинг,спортивная злость,умение обвести пару любых оппонентов,исполнение,ответственность.....Его проблема-это отсутствие адекватных,себе равных по мысли партнёров,с которыми можно играть в Футбол и наслаждаться, а не ***евать от тупого гандбольного перепаса и их неумения играть в одно касание,да ещё Эмери тупо мариновал его на лавке.Обама по сравнению с ним мальчик! Короче, коню понятно,что нужно качественнейшее усиление,но судя по всему Эмери не даёт покоя слава и умение Деда из г лепить конфеты,но не всем это дано!
Ну а по поводу бойцовских качеств Ивоби это ж смех сквозь слёзы:если раньше он возил, обрезал и разводя ручонками аппелировал к арбитрам вместо того,чтобы отрабатывать свои косяки,то сейчас он просто перестал размахивать руками,как надувной рекламный балванчик,остальное всё при нём)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Serge_1
   14 / 954
25 апреля в 13:34
"Волки" последний раз выиграли в "пушкарей" 40 лет назад в 1979 году,победили и прервали серию неудач. Без Озила и Мики "Арсенал" сейчас бы занимал место рядом с Эвертоном,эти два игрока "кормильцы" таких бездарей как Рэмзи и Ляказетт,чья вина что последние двое не умеют играть в штрафной соперника не имеют достаточна мастерства реализовать 100% возможности.Ивоби и Обама хоть могут обострить создать острые моменты у ворот соперника они бойцы которые дерутся до конца.От Рэма и Ляка нет никакой пользы "Арсеналу".
Что за ерунда, господи, ты каким местом футбол смотришь, что Рэмзи и Сашок у тебя бездари, а Ходил и шашлычник тащеры, Сашок лучший игрок команды по статистике, 13 голов + 12 пасов.

У Озила 5 голов и 3 (!) голевые передачи.
У шашлычника 4 голов и 4 (!) голевые передачи.

То есть у одного Сашка чуть ли не вдвое больше голевых передач, чем у этих двоих мертвецов, вместе взятых.

Иногда лучше смотреть футбол, чем говорить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
25 апреля в 13:29
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Serge_1
   36 / 954
25 апреля в 13:15
Ляказетт,в данный момент,один из лучших игроков в АПЛ,а ты его в йух не ставишь.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
25 апреля в 13:11
Волки в этом сезоне очень достойно смотрятся.
aNOOBis
aNOOBis ответил Lionel Messi-10
   167 / 954
25 апреля в 12:18
Молодцы волки. Они ещё попьют крови ливеру в последнем туре
Там, при раскладе что МС не потеряет очков, сам Ливерпуль играть не станет и отдаст победу
aNOOBis
aNOOBis ответил Nazi
   167 / 954
25 апреля в 12:15
Венгер аут люди :)
Венгерово "гениальное" приобретение с контрактом 350 к/неделя всё еще ползает по полю, так-что твой сарказм неуместен. Наследие Вени пока живо
Serge_1
Serge_1
25 апреля в 12:08
"Волки" последний раз выиграли в "пушкарей" 40 лет назад в 1979 году,победили и прервали серию неудач. Без Озила и Мики "Арсенал" сейчас бы занимал место рядом с
Эвертоном,эти два игрока "кормильцы" таких бездарей как Рэмзи и Ляказетт,чья вина что последние двое не умеют играть в штрафной соперника не имеют достаточна мастерства реализовать 100% возможности.Ивоби и Обама хоть могут обострить создать острые моменты у ворот соперника они бойцы которые дерутся до конца.От Рэма и Ляка нет никакой пользы "Арсеналу".
ZaZizu
ZaZizu ответил juvenale
   615 / 954
25 апреля в 10:22
Вот именно в отсутствии Аарона и есть главная проблема нынешнего Арсенала,тут ты абсолютно прав. Нет ни какой разницы,кто будет играть в центре, если нет Рэмзи или Торейры. Глядя на игру джаки в опорке возникает резонный вопрос: а на ххх нам это албанское чудо,которое может только ***деть на поле,подавать угловые,на чистых мячах стоя засылать 30метровые диагонали и праздновать голы? зачем это чудо становится в стенку,если в итоге вместо того,чтобы перевести мяч на угловой он ссыкотно прячет своё смазливое личико дабы не попортить причёску, 3гол - его обрез в центре поля, а ведь нужно было отдать передачу низом на 7 метров,но джака отдаёт туда,куда смотрит,он по другому не умеет.....И что он побежал отрабатывать свой косяк? нет,пошёл трусцой в сторону ворот. Кто-то вообще видел джаку,летящего назад,сдающего 100 метровку? Такая же история с гендузи : ***здеть на партнеров после своего тупого возилова и обрезов и идти назад пешком. Унаи,где дисциплина? сколько у тебя получают эти люди и что они делают в старте? Не даст усатый денег и не найдем замену Аарону, будем в следующем сезоне в середине,ниже волков и вх!
sparxx2
sparxx2 ответил Tott_Hot
   253 / 954
25 апреля в 07:56
Эмери аут) С самым легким календарем в концовке умудряются сливать все и вся. Я думал у шпор яиц нет, а тут вообще уже в.гина вырастает))
    konst19
    konst19
    25 апреля в 07:37
    Ладно Брайтон-им нужны были очки. Понятно. Ну а волки просто поиздевались над лузерами
    нечитайло
    нечитайло
       835 / 954
    25 апреля в 07:17
    Опять провал
    serg_zorro
    serg_zorro
    25 апреля в 07:14
    С таким настроем и бесхребетностью, и ЛЕ сольют и думаю даже 5 место проепут))
    Жаль что не могут побороться за 7 место, игр осталось мало, а ты бы вообще было весело(((
    azkan
    azkan ответил Так Себе Аналитик
       151 / 954
    25 апреля в 07:11
    Я и не надеялся на победу, но все равно Эмери решил лишний раз показать, какой "Арсенал" слабый на выезде, выставив тройку инвалидов Мики-Ходил-Айвоби в центр и добил команду, можно сказать. Ска стратег. Теперь все уже в руках "Челси", им надо обыгрывать МЮ. А "Арсеналу" зачем ЛЧ с таким подходом?
    Тоже самое можно сказать и о Челси. Зачем им играть в ЛЧ, если так позорно могут играть?
    Я думал, что интрига в конце будет зашкаливающим. Но не такими дурацкими сливами..
    serg_zorro
    serg_zorro ответил Санчо Панса
    25 апреля в 07:10
    Не быть канонирам в зоне ЛЧ по итогам этого сезона! Так что им кровь из носу нужна победа в Лиге Европы) Заход в главный клубный турнир Европы еще никто не отменял.
    ага, Валенсия спит и видит как бы пропустить Арсенал в финал))) Валенсия в чемпионате тоже борется за ЛЧ с Хетафе и Севильей, так что думаю для них тоже важен проход в ЛЧ через победу в ЛЕ
    spartach091
    spartach091
       215 / 954
    25 апреля в 06:51
    Напхали знатно арсеналу
    sir_Alex
    sir_Alex ответил ДСА
       84 / 954
    25 апреля в 06:43
    Такое впечатление, что МЮ, Арсенал и Челси играют в поддавки.
    Все куплены шейхами? 😉
    kust07
    kust07
       82 / 954
    25 апреля в 06:19
    Многовато пропустил
    Tott_Hot
    Tott_Hot
       256 / 954
    25 апреля в 06:13
    Эмери аут) С самым легким календарем в концовке умудряются сливать все и вся. Я думал у шпор яиц нет, а тут вообще уже в.гина вырастает))
    112910415
    112910415
       97 / 954
    25 апреля в 06:07
    ерунда какая-то
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       244 / 954
    25 апреля в 05:32
    Оказывается не в Венгере было дело
    serg_zorro
    serg_zorro
    25 апреля в 05:28
    А ведь собирались бороться за бронзу, пологая что 4 место уже в кармане...
    и самый легкий календарь, чем у конкурентов ТТХ, МЮ и Челси...
    Сливают всем подряд, БЕСХРЕБЕТНЫЕ.. ЛЧ может только сниться.... ОБИДНО(((
    ДСА
    ДСА
       133 / 954
    25 апреля в 05:06
    Такое впечатление, что МЮ, Арсенал и Челси играют в поддавки.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       246 / 954
    25 апреля в 04:54
    Неожиданно
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       98 / 954
    25 апреля в 04:11
    А все думали что Венгер сдулся...а сдулся Арсенал ...надо снова надувать
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    25 апреля в 03:55
    Я точно знал, что проиграют.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       86 / 954
    25 апреля в 03:09
    Не быть канонирам в зоне ЛЧ по итогам этого сезона! Так что им кровь из носу нужна победа в Лиге Европы) Заход в главный клубный турнир Европы еще никто не отменял.
    Козинак
    Козинак
       439 / 954
    25 апреля в 02:59
    Отманолили Волки Пушкарей
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       587 / 954
    25 апреля в 01:31
    Вполне ожидаемый результат.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил 311
       14 / 954
    25 апреля в 01:02
    Увидим скоро, через 3 дня "Лестер" на выезде, потом "Валенсия" на неделе)
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