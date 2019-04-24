«Арсенал» проиграл в Вулверхэмптоне

«Арсенал» потерпел выездное поражение в рамках 31-го тура АПЛ.
Лондонцы расположились на 5 месте (66 очков), а «Вулверхэмптон» находится на 7 позиции (51 пункт).
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 3:1 (3:0)
Голы: Рубен Невеш 28, Дохерти 37, Жота 45+2 - Папастатопулос 80
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Коади, Боли, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт 90), Кастро, Хименес (Траоре 82), Жота (Иван Кавалейру 78)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Косьельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра (Гендузи 59), Джака, Мхитарян (Колашинац 58), Озил, Ивоби (Нкетиа 71), Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Дохерти 17, Начо Монреаль 27, Джака 31, Лукас Торрейра 45, Беннетт 84
В прошлом туре «канониры» уступили «Кристал Пэлас».
Ну а по поводу бойцовских качеств Ивоби это ж смех сквозь слёзы:если раньше он возил, обрезал и разводя ручонками аппелировал к арбитрам вместо того,чтобы отрабатывать свои косяки,то сейчас он просто перестал размахивать руками,как надувной рекламный балванчик,остальное всё при нём)
Ну а по поводу бойцовских качеств Ивоби это ж смех сквозь слёзы:если раньше он возил, обрезал и разводя ручонками аппелировал к арбитрам вместо того,чтобы отрабатывать свои косяки,то сейчас он просто перестал размахивать руками,как надувной рекламный балванчик,остальное всё при нём)
У Озила 5 голов и 3 (!) голевые передачи.
У шашлычника 4 голов и 4 (!) голевые передачи.
То есть у одного Сашка чуть ли не вдвое больше голевых передач, чем у этих двоих мертвецов, вместе взятых.
Иногда лучше смотреть футбол, чем говорить.
У Озила 5 голов и 3 (!) голевые передачи.
У шашлычника 4 голов и 4 (!) голевые передачи.
То есть у одного Сашка чуть ли не вдвое больше голевых передач, чем у этих двоих мертвецов, вместе взятых.
Иногда лучше смотреть футбол, чем говорить.
Эвертоном,эти два игрока "кормильцы" таких бездарей как Рэмзи и Ляказетт,чья вина что последние двое не умеют играть в штрафной соперника не имеют достаточна мастерства реализовать 100% возможности.Ивоби и Обама хоть могут обострить создать острые моменты у ворот соперника они бойцы которые дерутся до конца.От Рэма и Ляка нет никакой пользы "Арсеналу".
Эвертоном,эти два игрока "кормильцы" таких бездарей как Рэмзи и Ляказетт,чья вина что последние двое не умеют играть в штрафной соперника не имеют достаточна мастерства реализовать 100% возможности.Ивоби и Обама хоть могут обострить создать острые моменты у ворот соперника они бойцы которые дерутся до конца.От Рэма и Ляка нет никакой пользы "Арсеналу".
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Жаль что не могут побороться за 7 место, игр осталось мало, а ты бы вообще было весело(((
Жаль что не могут побороться за 7 место, игр осталось мало, а ты бы вообще было весело(((
Я думал, что интрига в конце будет зашкаливающим. Но не такими дурацкими сливами..
Я думал, что интрига в конце будет зашкаливающим. Но не такими дурацкими сливами..
и самый легкий календарь, чем у конкурентов ТТХ, МЮ и Челси...
Сливают всем подряд, БЕСХРЕБЕТНЫЕ.. ЛЧ может только сниться.... ОБИДНО(((
и самый легкий календарь, чем у конкурентов ТТХ, МЮ и Челси...
Сливают всем подряд, БЕСХРЕБЕТНЫЕ.. ЛЧ может только сниться.... ОБИДНО(((