«Енисей» одержал первую победу в году, одолев «Оренбург»

В матче 25-го тура РПЛ «Енисей» одолел «Оренбург».
«Енисей» набирает 16 очков, но остается последним. У «Оренбурга» 35 пунктов (6-я позиция).
Красноярск, стадион «Центральный».
«Енисей» - «Оренбург» - 2:1 (1:0)
Голы: Соболев 36 (пенальти), Кутьин 90+3 - Деспотович 80
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Торбинский (Семакин 79), Сарр, Данченко, Огуде, Зотов (Кутьин 84), Соболев, Комков, Комолов (Хубулов 46)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
«Оренбург»: Довбня, Сутормин, Ойеволе (Козлов 72), Сиваков, Чуканов, Козлов, Мишкич, Чиркин, Деспотович, Попович, Галаджан (Малых 56)
Главный тренер: Федотов Владимир В.
Предупреждения: Попович 31, Ойеволе 32, Чиркин 35, Сутормин 45, Чиркин 64, Сиваков 77, Хубулов 84, Огуде 90.
Удаления: Чиркин 64.
Судья: Казарцев Василий.
В другом матче тура «Зенит» обыграл «Динамо».
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