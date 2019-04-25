ГлавнаяНовости

«Енисей» одержал первую победу в году, одолев «Оренбург»

25 апреля 2019, 17:56
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче 25-го тура РПЛ «Енисей» одолел «Оренбург».

«Енисей» набирает 16 очков, но остается последним. У «Оренбурга» 35 пунктов (6-я позиция).

Красноярск, стадион «Центральный».

«Енисей» - «Оренбург» - 2:1 (1:0)
Голы: Соболев 36 (пенальти), Кутьин 90+3 - Деспотович 80

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Торбинский (Семакин 79), Сарр, Данченко, Огуде, Зотов (Кутьин 84), Соболев, Комков, Комолов (Хубулов 46)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

«Оренбург»: Довбня, Сутормин, Ойеволе (Козлов 72), Сиваков, Чуканов, Козлов, Мишкич, Чиркин, Деспотович, Попович, Галаджан (Малых 56)
Главный тренер: Федотов Владимир В.

Предупреждения: Попович 31, Ойеволе 32, Чиркин 35, Сутормин 45, Чиркин 64, Сиваков 77, Хубулов 84, Огуде 90.

Удаления: Чиркин 64.

Судья: Казарцев Василий.

В другом матче тура «Зенит» обыграл «Динамо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 18:23 Комментарии21
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии69
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   179 / 954
26 апреля в 11:16
Где все,почему не кричите,как после матча Урала с Тереком?Ну понятно,не Терек же играл.В этом вся ваша сущность.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   179 / 954
26 апреля в 11:13
Мутняк,а не матч.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   747 / 954
26 апреля в 09:29
Оренбург - позорище. А такие команды-нахлебники как Енисей абсолютно не нужны в вышке, по крайней мере пока не обзаведутся частными спонсорами. Так что место ему в пердиве...
Остапчук 67
Остапчук 67
   762 / 954
26 апреля в 07:45
ФНЛ не уйдет.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
26 апреля в 02:46
с почином
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
25 апреля в 23:54
Не ожидал от Оренбурга
minai
minai
   325 / 954
25 апреля в 23:49
А я от души желаю удачи Дмитрию Аленичеву и его Енисею.
valt134
valt134
   286 / 954
25 апреля в 22:53
Поздно пить «Боржоми...»
berda2003
berda2003
   465 / 954
25 апреля в 21:52
а, что всё возможно...
бревно дзюба голы сдуру стал забивать, чем енисей хуже - возьмут и выиграют ещё три игры...
Shamil79
Shamil79
   686 / 954
25 апреля в 21:39
ещё 5 побед и прощай ФНЛ!!!!!
beefs
beefs
   191 / 954
25 апреля в 21:34
Российский чемпионат - это цирковое представление, написанное кем то...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
25 апреля в 21:32
Эх, пуховики! Некстати вы встряли, народные походу подождут.
За 5-е место можно было повоевать...
Димoн
Димoн ответил Расул Манаев
   33 / 954
25 апреля в 21:25
Добавь сюда, как они с зенитом играют)))
кто они?)
Palex
Palex ответил Морозовский
   51 / 954
25 апреля в 21:10
Ну, да! Ты и сам это лучше меня знаешь!
Мне твои комментарии не интересны,можешь больше не утруждать себя.Лучше считай мячики,которые вам Арсенал забивает.
Морозовский
Морозовский ответил Palex
   5 / 954
25 апреля в 21:01
А зачем ты мне это пишешь?
Ну, да! Ты и сам это лучше меня знаешь!
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
25 апреля в 20:52
Неожиданная победа
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Димoн
   650 / 954
25 апреля в 20:31
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответил Димoн
    25 апреля в 20:29
    Добавь сюда, как они с зенитом играют)))
    Димoн
    Димoн ответил Leha-ha50
       33 / 954
    25 апреля в 20:03
    Это очень подозрительно???
    шесть жёлтых карточек, красная, пенальти всё - Оренбургу. в матче с Ростовым всего одна жёлтая. Ещё как подозрительно) Самая заинтересованная сторона в этом результате-Спартак. Больше всего страдает от этого результата-Оренбург. Проплаченный судья решил исход встречи. Ещё как подозрительно) ЦСКА-Оренбург 2:3, Оренбург-Ростов 3:0 две последние встречи Оренбурга. Оренбург что выигрывал эти две встречи, чтобы катать договорняк с Енисеем?))) После победы над Енисеем Оренбург приближается к Спартаку на расстояние одного очка. Какой договорняк, подкуп судьи. Кто купил судью, тот кто больше всего заинтересован в этом результате
    Serg3.12
    Serg3.12
       23 / 954
    25 апреля в 19:43
    Енисей с победой!

    Судя по всему, газовику премиальных не было предложено...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Димoн
       9 / 954
    25 апреля в 19:41
    победа ни себе, а хрюшам)
    Это очень подозрительно???
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       37 / 954
    25 апреля в 19:37
    Странный матч,наводящий на тему договорняка.ИМХО.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       181 / 954
    25 апреля в 19:33
    Поздравляю Енисей с победой
    Димoн
    Димoн ответил Leha-ha50
       33 / 954
    25 апреля в 19:30
    Поздновато встрепенулись. Победа - ни себе , ни людям!!!
    победа ни себе, а хрюшам)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    25 апреля в 19:29
    Жалко пуховиков. Могли бы держать народных и оружейников в тонусе до конца сезона.. Видно не судьба....
    time out
    time out ответил Димoн
       935 / 954
    25 апреля в 19:28
    чувствуется в этом матче без Федуна не обошлось) странный результат) шесть жёлтых карточек Оренбургу, красная Оренбургу, пенальти в ворота Оренбурга) В предыдущем матче с Ростовым-Оренбург одна жёлтая карточка. Позор Спартаку
    Ну, ты и накрутил! Ну, ты эХсперт! Тебя случайно не Димоном зовут? Если да, то не ошиблись с именем.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    25 апреля в 19:28
    Поздновато встрепенулись.
    Победа - ни себе , ни людям!!!
    Альфи
    Альфи
       673 / 954
    25 апреля в 19:28
    Дай Бог не последний... рада за команду, а вот Аленя не люблю
    Димoн
    Димoн ответил serh62
       33 / 954
    25 апреля в 19:25
    я знаю что енисей выиграл....но перед этим аленичев лег под спартак, а потом сделал все что бы оренбург не приблизился к этому спартаку..
    всё он понимает)
    Питермен
    Питермен
       22 / 954
    25 апреля в 19:25
    Стыдно в общем за пупсиков
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100