Регилон: «Всегда играю, не жалея собственной шкуры»

Защитник «Реала» Регилон после матча с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре Примеры прокомментировал тот факт, что с возвращением Зинедина Зидана он стал реже попадать в стартовый состав.

Я являюсь защитником лучшей в мире команды. Для меня честь проводить в футболке «Реала» каждую минуту, что даёт мне тренер. Я всегда играю, не жалея собственной шкуры. Я командный игрок. Если я на поле, то буду счастливее всех, а если нет, то поддержу своих товарищей по команде, чтобы они показали свою лучшую игру. Я здесь, чтобы выполнять указания тренера.

Каждый день мы работаем над улучшением игры. Мы движемся вперёд. «Хетафе» – непростая команда. Мы хорошо оборонялись, а после удара Иско мяч просто не захотел влетать в их ворота.