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Регилон: «Всегда играю, не жалея собственной шкуры»

26 апреля 2019, 07:06
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Регилон после матча с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре Примеры прокомментировал тот факт, что с возвращением Зинедина Зидана он стал реже попадать в стартовый состав.

Я являюсь защитником лучшей в мире команды. Для меня честь проводить в футболке «Реала» каждую минуту, что даёт мне тренер. Я всегда играю, не жалея собственной шкуры. Я командный игрок. Если я на поле, то буду счастливее всех, а если нет, то поддержу своих товарищей по команде, чтобы они показали свою лучшую игру. Я здесь, чтобы выполнять указания тренера.

Каждый день мы работаем над улучшением игры. Мы движемся вперёд. «Хетафе» – непростая команда. Мы хорошо оборонялись, а после удара Иско мяч просто не захотел влетать в их ворота.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
26 апреля в 10:54
Молодой, дерзкий. Пусть играет также и его место никуда не уйдет от него. Карвахаль живой пример.
No problem
No problem
   221 / 954
26 апреля в 08:21
Очень многого ждём от этого парня.
Чем то напоминает молодого Коэнтрау.
Зверюга растёт,удачи ему.
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