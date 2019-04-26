Йерро: «Я не мог отказаться заменить Лопетеги в сборной Испании»

Экс-наставник сборной Испании Фернандо Йерро подчеркнул, что не мог ответить отказом на предложение возглавить сборную Испании после увольнения Хулена Лопетеги. Напомним, Йерро стал главным тренером «Красной Фурии» перед самым началом ЧМ -2018. Испанцы вышли из группы с первого места, но в 1/8 финала уступили сборной России в серии пенальти.

Я 13 лет был в сборной Испании в качестве футболиста и 4 года как спортивный директор. Я всегда гордился тем, что носил футболку национальной команды. Я не мог ответить отказом [на предложение заменить Лопетеги], поскольку это был мой персональный долг.