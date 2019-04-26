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Йерро: «Я не мог отказаться заменить Лопетеги в сборной Испании»

26 апреля 2019, 05:27
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Экс-наставник сборной Испании Фернандо Йерро подчеркнул, что не мог ответить отказом на предложение возглавить сборную Испании после увольнения Хулена Лопетеги. Напомним, Йерро стал главным тренером «Красной Фурии» перед самым началом ЧМ-2018. Испанцы вышли из группы с первого места, но в 1/8 финала уступили сборной России в серии пенальти.

Я 13 лет был в сборной Испании в качестве футболиста и 4 года как спортивный директор. Я всегда гордился тем, что носил футболку национальной команды. Я не мог ответить отказом [на предложение заменить Лопетеги], поскольку это был мой персональный долг.

В футболе бывают хорошие и плохие решения, и я был убеждён в том, что это лучший вариант на тот момент. У меня был контракт до ЧМ-2022 в Катаре (Прим. - в качестве спортивного директора), но я знал, что, приняв предложение возглавить команду, я не смогу продолжить тренировать её после ЧМ-2018. Я сделал это из-за преданности. Я должен был это сделать и осознавал последствия.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   669 / 954
26 апреля в 09:32
Иногда нужно уметь сказать твёрдое - нет. Теперь о нём, как о неудачнике.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
26 апреля в 08:14
По моему к Йерро претензий быть не должно. Испанская федерация просто подставила его.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   785 / 954
26 апреля в 07:48
Это, конечно, хорошо, что сделал из преданности, но объективно ни с того ни с сего возглавить сборную, претендующую на золото, это не самое лучшее, что можно сделать...
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