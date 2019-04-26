Зидан: «Мне нравится, как играют Диас, Льоренте и остальные»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничейной игры с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре Примеры высказал мнение об игре своих футболистов.

Я рад за Диаса, который провёл отличный матч. Он любит играть, а мне нравятся футболисты, которые играют в футбол. Он не боится это делать, использует обе ноги, он быстр... Он провёл хороший матч. Его будущее? Посмотрим. Как с Льоренте и остальными, мне нравится его игра. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас важнее то, что происходит сегодня.

Навас? Сегодня он вышел на поле, а я выбрал его, так как являюсь тренером команды. Мы посмотрим, кто будет играть в воскресенье.

Что касается «Хетафе», если они идут в зоне Лиги чемпионов, значит, тому есть причина. Они большие молодцы, и мы должны поздравить их с проделанной работой. Надеюсь, они финишируют как можно выше.