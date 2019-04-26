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Зидан: «Мне нравится, как играют Диас, Льоренте и остальные»

26 апреля 2019, 03:11
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничейной игры с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре Примеры высказал мнение об игре своих футболистов.

Я рад за Диаса, который провёл отличный матч. Он любит играть, а мне нравятся футболисты, которые играют в футбол. Он не боится это делать, использует обе ноги, он быстр... Он провёл хороший матч. Его будущее? Посмотрим. Как с Льоренте и остальными, мне нравится его игра. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас важнее то, что происходит сегодня.

Навас? Сегодня он вышел на поле, а я выбрал его, так как являюсь тренером команды. Мы посмотрим, кто будет играть в воскресенье.

Что касается «Хетафе», если они идут в зоне Лиги чемпионов, значит, тому есть причина. Они большие молодцы, и мы должны поздравить их с проделанной работой. Надеюсь, они финишируют как можно выше.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   231 / 954
26 апреля в 20:12
Зидану нравятся многие игроки, но всех не оставишь, обкатать молодых можно и в других командах раздав их по арендам, приход Азара и Погба явно не прибавит им игрового времени.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил вячеслав остапенко
   89 / 954
26 апреля в 10:58
Больше не будет Реала в лидерах как раньше
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       130 / 954
    26 апреля в 09:31
    Так и продолжайте, может в следующем сезоне даже в призёрах не будите.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       587 / 954
    26 апреля в 09:22
    Реал не полигон для развития молодых. Формат клуба этого просто не предусматривает. Играют готовые суперзвезды за сто лямов, молодых держут год-два для ротации, потом набирают новых. Использовать свои полшанса практически никому не удается.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       60 / 954
    26 апреля в 05:49
    Навас? Сегодня он вышел на поле, а я выбрал его, так как являюсь тренером команды.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114443/zidan-zinedin-dias-brahim
    Звучит как оправдание
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       181 / 954
    26 апреля в 05:35
    Больше не будет Реала в лидерах как раньше
    ДСА
    ДСА
       133 / 954
    26 апреля в 04:39
    Мельчает Реал.
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