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Канселу - об истории с лайками против Аллегри: «Это ложь»

25 апреля 2019, 21:10

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу в интервью DAZN опроверг слухи о том, что он лайкал «твит» с призывом уволить главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Я не имею к этому никакого отношения. Аллегри - один из лучших тренеров мира, он много сделал для «Ювентуса» и «Милана», поэтому такие мои действия не имели бы никакого смысла. Это вранье, мне нравится Аллегри как личность, я многим ему обязан.

Я хочу продолжать играть в «Ювентусе» и вижу свое будущее здесь. В этом сезоне я многому научился. Когда ты тренируешься с Роналду, Дугласом Костой, Дибалой, Алексом Сандро, ты становишься лучше.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
26 апреля в 13:54
Каррера захотел стать гл. тренером Юве.
Скоро в Италии узнают "схему Глушакова".
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   511 / 954
25 апреля в 22:41
Даже не нужно оправдываться ! Только дурак мог поверить в эту пургу с лайком!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   127 / 954
25 апреля в 21:25
Глушаков научил что-ли лайки ставить,завязывай а то он тебя еще не этому научит)) моду взяли)))
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
25 апреля в 21:19
баба туринская испугалась = аллегрова видать может наехать ..


АХа-ха)
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