Канселу - об истории с лайками против Аллегри: «Это ложь»

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу в интервью DAZN опроверг слухи о том, что он лайкал «твит» с призывом уволить главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Я не имею к этому никакого отношения. Аллегри - один из лучших тренеров мира, он много сделал для «Ювентуса» и «Милана», поэтому такие мои действия не имели бы никакого смысла. Это вранье, мне нравится Аллегри как личность, я многим ему обязан.

Я хочу продолжать играть в «Ювентусе» и вижу свое будущее здесь. В этом сезоне я многому научился. Когда ты тренируешься с Роналду, Дугласом Костой, Дибалой, Алексом Сандро, ты становишься лучше.