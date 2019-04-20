«Витесс» Слуцкого вдесятером разгромил «Зволле»

20 апреля 2019, 23:02

«Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого разгромил «Зволле» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Нидерландов. При этом «Витесс» с 27-й минуты играл в меньшинстве, когда был удален защитник Александр Бюттнер.

В составе хозяев хет-трик оформил Брайан Линссен, еще гол на счету Мохаммеда Дауды. Россиянин Вячеслав Караваев вышел в стартовом составе, но был заменен на 56-й минуте.

«Витесс» занимает 6-е место в таблице, набрав 47 очков после 31-го матча.

В прошлом туре команда сыграла вничью с «Утрехтом».