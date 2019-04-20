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«Витесс» Слуцкого вдесятером разгромил «Зволле»

20 апреля 2019, 23:02
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)4 : 1Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволлеМатч завершен

«Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого разгромил «Зволле» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Нидерландов. При этом «Витесс» с 27-й минуты играл в меньшинстве, когда был удален защитник Александр Бюттнер

В составе хозяев хет-трик оформил Брайан Линссен, еще гол на счету Мохаммеда Дауды. Россиянин Вячеслав Караваев вышел в стартовом составе, но был заменен на 56-й минуте.

«Витесс» занимает 6-е место в таблице, набрав 47 очков после 31-го матча.

В прошлом туре команда сыграла вничью с «Утрехтом».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
21 апреля в 09:34
Ждемс Витесс в Лиги Европы.
Остапчук 67
Остапчук 67
   763 / 959
21 апреля в 06:50
В ЕК не попадает.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 04:02
Надо "Витессу" в Лигу Европы выходить и там со"Спартаком разобраться.
la-respect0
la-respect0
   463 / 959
21 апреля в 00:19
Мужики!)
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 00:07
троллите, что ли?)
Kuprin
Kuprin
   343 / 959
20 апреля в 23:58
Леня уровень !
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
20 апреля в 23:50
Отличный получился матч! С победой ЛВС! Какой-то дурацкий перерыв там федерация устроила.Лёня говорит,что в смете выезда на сборы нет,завтра верстать план будут, для тренировок в домашних условиях.
Союзник противников
Союзник противников ответил Лакшери
   17 / 959
20 апреля в 23:48
Так у Лени вроде дисквал же ? С победой
Один матч он пропустил,а этот-условно.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 23:41
Биг-Мак в студию!!!!!!!!! Красава Лёня и Витесс!
Лакшери
Лакшери
   197 / 959
20 апреля в 23:35
Так у Лени вроде дисквал же ? С победой
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
20 апреля в 23:26
Когда при счете 1:1 удалили Бютнера, подумал - это кирдык. Ан-нет , трешечку в меньшинстве положили.
Леню с победой!!!
Великолепный
Великолепный
   114 / 959
20 апреля в 23:22
С великолепной победой Леонида и Витесс!)))
311
311
   54 / 959
20 апреля в 23:06
Лёньчик топ!)
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