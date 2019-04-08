Слуцкий: «Может быть, судья не любит толстых людей?»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу судьи Сердара Гозюбийка в поединке против ПСВ.
Есть VAR, почему он его не использовал? Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от Гозюбийка, потому что он для меня худший судья в мире. Может быть, у него есть личная неприязнь ко мне? Может быть, он не любит толстых людей или лысых? Я не знаю. Я спросил судью, почему он не посмотрел момент. Он ответил, что всё видел. Это значит, что он высокомерный и эгоистичный арбитр.
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Гозюбийка
Гозюбий
Гозюба
Зюба
Дзюба
Еще и Сердар - имя Азмуна, одноклубника Дзюбы.
Уши из Питера торчат)
Бинго! :D
_______________________________________
Гозюбийка
Гозюбий
Гозюба
Зюба
Дзюба
Еще и Сердар - имя Азмуна, одноклубника Дзюбы.
Уши из Питера торчат)
Бинго! :D
Слуцкий требует...Карасева!!!))) аха ха...)))
Слуцкий требует...Карасева!!!))) аха ха...)))