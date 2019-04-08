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Слуцкий: «Может быть, судья не любит толстых людей?»

сегодня, 10:31
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)3 : 3Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу судьи Сердара Гозюбийка в поединке против ПСВ.

Есть VAR, почему он его не использовал? Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от Гозюбийка, потому что он для меня худший судья в мире. Может быть, у него есть личная неприязнь ко мне? Может быть, он не любит толстых людей или лысых? Я не знаю. Я спросил судью, почему он не посмотрел момент. Он ответил, что всё видел. Это значит, что он высокомерный и эгоистичный арбитр.

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Все комментарии
Albertinos
Albertinos
   185 / 965
сегодня в 11:29
Да всё Лёня успокойся! Он просто не любит «Витесс». Кушай дальше и спи спокойно!
makkie
makkie
   16 / 965
сегодня в 11:29
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу судьи Сердара Гозюбийка в поединке против ПСВ.
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Гозюбийка
Гозюбий
Гозюба
Зюба
Дзюба

Еще и Сердар - имя Азмуна, одноклубника Дзюбы.
Уши из Питера торчат)

Бинго! :D
drug01
drug01
   144 / 965
сегодня в 11:24
Надо сбавлять вес срочно...
Vladimir808
Vladimir808
   535 / 965
сегодня в 11:07
Услышьте Леню, защитите от Гозюбийка.)
Слуцкий требует...Карасева!!!))) аха ха...)))
parallels
parallels
   3 / 965
сегодня в 10:51
судья голландец (спартач, короче).
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   99 / 965
сегодня в 10:36
А что Слуцкий облысел или на лысо побрился?
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 965
сегодня в 10:35
Да уж,много Витесс пропускает ,да и тренер поплыл,дисква светит
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