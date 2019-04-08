Слуцкий в бешенстве от дикого судейства

Главным героем минувших выходных в Нидерландах стал Леонид Слуцкий. Его «Витесс» вмешался в чемпионскую гонку. «Соккер.ру» - о яркой битве в Арнеме.
После январско-февральского кризиса в «Витессе» над Леонидом Слуцким сгустились тучи. Но он быстро выправил ситуацию серией побед, вернул команде уверенность и поднял ее на пятое место. Однако сейчас «Витесс» снова угодил в полосу без побед. Но однозначную критику такие результаты арнемцев не вызывают, несмотря на спуск к седьмому месту, которое дает еще право на участие в плей-офф за место в Лиге Европы.
Но сзади подпирают конкуренты. И если ничьи с «Фейеноордом» и АЗ еще можно занести в какой-то актив, то поражение от «Эраклеса» и ничья с «Ден Хагом» всерьез смутили всех поклонников «Витесса». Встреча с ПСВ была в некотором роде знаковой, от нее зависело отношение к «Витессу» и Слуцкому в частности. Надо сказать, что все ожидания были превышены – команда российского тренера выдала едва ли не лучший свой матч в нынешнем сезоне. Но на стороне ПСВ отчаянно сражался не только коллектив из Эйндховена, а еще и главный судья Сердар Гозюбийк, который откровенно делал все, чтобы не дать «Витессу» победить.
Если вам когда-нибудь в голову придет критиковать какого-то российского или скандинавского, или испанского судью за предвзятость, просто посмотрите, как работал на матче «Витесса» с ПСВ этот арбитр – он разве что сам голы не забивал в ворота арнемцев. Совершенно логично, что такое никому не понравится. И даже интеллигентный Слуцкий, который не привык к жестким эмоциональным реакциям, высказался на английском в интервью местному телеканалу весьма ярко по поводу этого арбитра:
Мне кажется, что это связано с личными отношениями. Три раза подряд он допустил похожие ошибки. Ни в одном матче чемпионата Голландии я не задумывался о судействе. Высший уровень мастерства, уровень Лиги чемпионов! Все арбитры открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю, почему он не использовал ВАР.
Он высокомерен, эгоистичен, думает только о себе. Он считает себя богом, считает, что 21 тысяча зрителей пришли смотреть на ЕГО игру. Но это не ЕГО игра! Он как официант, он только судья. А на поле самые главные – игроки! А он считает самым главным себя! В течение 10 месяцев в Голландии я никогда не встречал такого, как он. Не здоровается, никогда ничего не объясняет. Очень высокомерный и эгоистичный. Худший арбитр в мире из тех, кого я видел.
Можно сказать, что у Слуцкого накипело, потому что этот же арбитр работал и на игре первого круга между ПСВ и «Витессом». Игра в Эйндховене получилась драматичной. Лидер чемпионата обыграл «Витесс» только со счетом 1:0, хотя уже на 14-й минуте Гозюбийк с удовольствием удалил футболиста гостей.
К тому моменту Слуцкий и его команда уже заподозрила что-то неладное, поскольку этот же рефери работал и на первой игре с «Фейеноордом», где были удалены сразу два игрока «Витесса». Затаила обиду и его команда, которая в ответной встрече с ПСВ просто устроила настоящую взбучку лидеру турнира.
После серии голевых моментов на старте арнемцы забили быстрый гол усилиями Тулани Сереро. ПСВ с большим трудом перешел в наступление и сумел забить в конце тайма только с пенальти. Правда, нужно отметить, что этот одиннадцатиметровый бесспорный. А вот следом пошли странные решения. В штрафной ПСВ игрок эйндховенцев откровенно нарушил правила, и судья сначала был готов назначить пенальти вроде бы, однако после просмотра повтора решил назначить свободный вообще в пользу ПСВ.
Во втором тайме странные решения арбитр принимал в пользу гостей уже более регулярно, причем и в мелочах, и в крупных эпизодах, что выводило из себя игроков Слуцкого и самого тренера, но отвечал «Витесс» исключительно по-футбольному. Мартин Эдегор снова вывел хозяев вперед. Те опять сравняли, на этот раз помощи арбитра.
Однако ближе к концу встречи великолепно и вдохновенно игравший «Витесс» в третий раз вышел вперед после гола Тима Матавжа. Такого разочарования себе и ПСВ Гозюбийк позволить не мог, как и обойтись без удаления игрока «Витесса» по старой доброй традиции. Он это сделал на 89-й минуте, отправив раньше времени отдыхать Майкела ван дер Верффа и назначив пенальти в пользу гостей. Ирвинг Лосано оформил с «точки» дубль и спас ничью для ПСВ, который после этого результата перестал быть лидером Эредивизи.
«Витесс» не позволил команде из Эйндховена обойти «Аякс» - только сравняться по очкам. А дополнительные показатели у амстердамцев лучше. Кто знает, возможно, этот результат стал ключевым и переломным для чемпионской гонки в Нидерландах. Конечно, «Аякс» и сам все сделал для этого, обыграв пару туров назад ПСВ. Но и без помощи со стороны амстердамцы не могли бы догнать эйндховенцев. А Слуцкий и его команда после этого матча получили отличную прессу и отзывы болельщиков – не только «Аякса».
Доверие к российскому тренеру восстановлено. Но это не значит, что борьба завершена. Даже с учетом ничьих с «Фейеноордом» и ПСВ «Витесс» не может выиграть пять туров, рискует выпасть из зоны стыковых матчей за место в Лиге Европы, а еще пропустил по три мяча в трех из пяти последних матчей, что вызывает беспокойство. Потому что не каждый раз виновником был Гозюбийк.
Все кто смотрел этот матч видели
Что вы играли против 12 игроков соперника
Во главе них был судья
Все кто смотрел этот матч видели
Что вы играли против 12 игроков соперника
Во главе них был судья
PS надеюсь качалку не сломал от напряжения.......
PS надеюсь качалку не сломал от напряжения.......