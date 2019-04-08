Слуцкий в бешенстве от дикого судейства

сегодня, 10:30

Главным героем минувших выходных в Нидерландах стал Леонид Слуцкий. Его «Витесс» вмешался в чемпионскую гонку. «Соккер.ру» - о яркой битве в Арнеме.

После январско-февральского кризиса в «Витессе» над Леонидом Слуцким сгустились тучи. Но он быстро выправил ситуацию серией побед, вернул команде уверенность и поднял ее на пятое место. Однако сейчас «Витесс» снова угодил в полосу без побед. Но однозначную критику такие результаты арнемцев не вызывают, несмотря на спуск к седьмому месту, которое дает еще право на участие в плей-офф за место в Лиге Европы.

Но сзади подпирают конкуренты. И если ничьи с «Фейеноордом» и АЗ еще можно занести в какой-то актив, то поражение от «Эраклеса» и ничья с «Ден Хагом» всерьез смутили всех поклонников «Витесса». Встреча с ПСВ была в некотором роде знаковой, от нее зависело отношение к «Витессу» и Слуцкому в частности. Надо сказать, что все ожидания были превышены – команда российского тренера выдала едва ли не лучший свой матч в нынешнем сезоне. Но на стороне ПСВ отчаянно сражался не только коллектив из Эйндховена, а еще и главный судья Сердар Гозюбийк, который откровенно делал все, чтобы не дать «Витессу» победить.

Если вам когда-нибудь в голову придет критиковать какого-то российского или скандинавского, или испанского судью за предвзятость, просто посмотрите, как работал на матче «Витесса» с ПСВ этот арбитр – он разве что сам голы не забивал в ворота арнемцев. Совершенно логично, что такое никому не понравится. И даже интеллигентный Слуцкий, который не привык к жестким эмоциональным реакциям, высказался на английском в интервью местному телеканалу весьма ярко по поводу этого арбитра:

Мне кажется, что это связано с личными отношениями. Три раза подряд он допустил похожие ошибки. Ни в одном матче чемпионата Голландии я не задумывался о судействе. Высший уровень мастерства, уровень Лиги чемпионов! Все арбитры открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю, почему он не использовал ВАР. Он высокомерен, эгоистичен, думает только о себе. Он считает себя богом, считает, что 21 тысяча зрителей пришли смотреть на ЕГО игру. Но это не ЕГО игра! Он как официант, он только судья. А на поле самые главные – игроки! А он считает самым главным себя! В течение 10 месяцев в Голландии я никогда не встречал такого, как он. Не здоровается, никогда ничего не объясняет. Очень высокомерный и эгоистичный. Худший арбитр в мире из тех, кого я видел.

Можно сказать, что у Слуцкого накипело, потому что этот же арбитр работал и на игре первого круга между ПСВ и «Витессом». Игра в Эйндховене получилась драматичной. Лидер чемпионата обыграл «Витесс» только со счетом 1:0, хотя уже на 14-й минуте Гозюбийк с удовольствием удалил футболиста гостей.

К тому моменту Слуцкий и его команда уже заподозрила что-то неладное, поскольку этот же рефери работал и на первой игре с «Фейеноордом», где были удалены сразу два игрока «Витесса». Затаила обиду и его команда, которая в ответной встрече с ПСВ просто устроила настоящую взбучку лидеру турнира.

После серии голевых моментов на старте арнемцы забили быстрый гол усилиями Тулани Сереро. ПСВ с большим трудом перешел в наступление и сумел забить в конце тайма только с пенальти. Правда, нужно отметить, что этот одиннадцатиметровый бесспорный. А вот следом пошли странные решения. В штрафной ПСВ игрок эйндховенцев откровенно нарушил правила, и судья сначала был готов назначить пенальти вроде бы, однако после просмотра повтора решил назначить свободный вообще в пользу ПСВ .

Во втором тайме странные решения арбитр принимал в пользу гостей уже более регулярно, причем и в мелочах, и в крупных эпизодах, что выводило из себя игроков Слуцкого и самого тренера, но отвечал «Витесс» исключительно по-футбольному. Мартин Эдегор снова вывел хозяев вперед. Те опять сравняли, на этот раз помощи арбитра.

Однако ближе к концу встречи великолепно и вдохновенно игравший «Витесс» в третий раз вышел вперед после гола Тима Матавжа. Такого разочарования себе и ПСВ Гозюбийк позволить не мог, как и обойтись без удаления игрока «Витесса» по старой доброй традиции. Он это сделал на 89-й минуте, отправив раньше времени отдыхать Майкела ван дер Верффа и назначив пенальти в пользу гостей. Ирвинг Лосано оформил с «точки» дубль и спас ничью для ПСВ , который после этого результата перестал быть лидером Эредивизи.

«Витесс» не позволил команде из Эйндховена обойти «Аякс» - только сравняться по очкам. А дополнительные показатели у амстердамцев лучше. Кто знает, возможно, этот результат стал ключевым и переломным для чемпионской гонки в Нидерландах. Конечно, «Аякс» и сам все сделал для этого, обыграв пару туров назад ПСВ . Но и без помощи со стороны амстердамцы не могли бы догнать эйндховенцев. А Слуцкий и его команда после этого матча получили отличную прессу и отзывы болельщиков – не только «Аякса».