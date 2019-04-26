Кононов – журналистам: «Вы вешаете лапшу и нам, и болельщикам»

Наставник «Спартака» Олег Кононов раскритиковал журналистов после поражения от «Арсенала» в рамках очередного тура РПЛ .

«Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать, что мы будем биться до конца, а как будет — посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше.