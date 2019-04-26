ГлавнаяНовости

Кононов – журналистам: «Вы вешаете лапшу и нам, и болельщикам»

26 апреля 2019, 08:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Олег Кононов раскритиковал журналистов после поражения от «Арсенала» в рамках очередного тура РПЛ.

«Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать, что мы будем биться до конца, а как будет — посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии16
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Алексей Коротеев
   650 / 954
26 апреля в 19:35
Вы истерики по жизни
Томик
Томик
   712 / 954
26 апреля в 16:31
Можно готовить команду 4 месяца, можно проигрывать аутсайдерам, но это же не бокс, сука Что это, на шестой минуте уже стало понятно, что смотреть сегодня не на что будет. Охренеть - бывало пропускали первыми и знал, что теперь точно порвут. А тут даже надежды никакой не было. Валидол теперь не нужен. Это и была цель?
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
26 апреля в 15:19
Олежка верим!
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
26 апреля в 15:17
Ононова на кол.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил SpaM-SARW
   208 / 954
26 апреля в 14:59
У карреры хватало таких поражений, а у Кононова впервой не понимаю этих истериков из фратрии и среди обычных болельщиков. Терпение мать победы
Вначале при Каррере была игра ,потом чемпионство ,а при Кононове , ни чемпионства ,ни игры ,ни надежды ! Да и терпение кончилось ! Мы же не терпилы ! И это не истерика ,а реалии !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
26 апреля в 14:51
Кононов, а что такое, как не " лапша" , твои заявления о том, что тебе " нужно четыре месяца, чтобы сделать команду" ? Дай уж и журналюгам чего-нибудь повесить !
philsmit
philsmit
   931 / 954
26 апреля в 14:41
Видно что Кононов прогнулся и под футболистов и президента...
philsmit
philsmit
   931 / 954
26 апреля в 14:36
Сам ты Кононов вешаешь лапшу,где вы бьётесь до конца?3:0 к 25 минуте и ничего не изменилось...
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
26 апреля в 14:08
навешали лапши, что Спартак проиграл Арсеналу 0-3 - такого не могло быть!!
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Сергей Саныч
   650 / 954
26 апреля в 13:59
У карреры хватало таких поражений, а у Кононова впервой не понимаю этих истериков из фратрии и среди обычных болельщиков. Терпение мать победы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   155 / 954
26 апреля в 13:53
Кононов это просто временная заплатка Федуна, которая прорвалась на старой одежде и держать больше не будет. Для Спартака нужна новая одежда, начиная с верхов.
kust07
kust07
   82 / 954
26 апреля в 13:02
Кононов- это похороны Спартака
FiZryk
FiZryk
   767 / 954
26 апреля в 12:53
Какой же он идиот! Тренеришка с большой буквы
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
26 апреля в 12:38
Это просто Капец!
pomor45
pomor45
   75 / 954
26 апреля в 12:18
Журналисты любого выведут из себя. Даже такого рафинированного интеллигента, как Кононов.
Слайш
Слайш
   581 / 954
26 апреля в 12:13
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       26 / 954
    26 апреля в 11:46
    Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера готов вернуться в московский «Спартак», если такое предложение поступит от председателя совета директоров клуба Леонида Федуна. Об этом изданию «Спорт-экспресс» сообщил футбольный агент Марко Трабукки.
    По словам Трабукки, Каррера получил зарплату за весь сезон одним платежом, хотя отработал в клубе до октября. «Могу, зная Массимо, сказать так — если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера», — заявил агент.
    «Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно. Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак«, но при определенных изменениях в менеджменте первой команды», — добавил Трабукки.
    Напомним, вчера, 26 апреля, «Спартак» потерпел разгромное поражение на выезде от тульского «Арсенала». Команда Олега Кононова сейчас занимает пятую строчку в таблице и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон.
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 954
    26 апреля в 11:41
    Нервишки пошаливают! Всё уже можно точно сказать Кононов сломался, сейчас у него агония. Журналюги едят свой хлеб, болельщики кричать с трибун и до тех пор пока ты держишь себя в руках ты контролируешь ситуацию, как только сорвался всё пиши пропало.
    Можно только поздравить Федуна с таким тренером.
    Продлевать будите?
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
       499 / 954
    26 апреля в 11:37
    Кононов:"Ты втираешь какую-то дичь."
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       73 / 954
    26 апреля в 11:36
    mars6791
    mars6791
       779 / 954
    26 апреля в 11:13
    Руководство Спартака не может пригласить сильного тренера, сильного в плане волевых и лидерских качеств, ибо тогда придется руководству с ним считаться - или сливать руками Глушакова и Ко - как успешно слили Карреру. (а правильно было в Рубине: защит. Чико Флорес поссорился с одним из тренеров (и еще пара эпизодов) , после чего Бердыев вынужден был отказаться от его услуг (даже Навас не смог помочь), хотя как игрок оч неплохо играл). Возможно ли такое в Спартаке - мы все видели - интриги и раздрай в системе управления команды.
    serh62
    serh62 ответил Zlatan35
       79 / 954
    26 апреля в 11:13
    прийти в команду где разгорелся конфликт, которую оставил тренер не выдержав напряжения этого конфликта, было для Кононова очень неправильным решением, если учесть его мягкий характер. надо было с первых дней принять жёсткую позицию по отношению к смутьянам, а не заигрывать с ними. Дать понять, кто в доме хозяин. Первый залог успеха тренера, это уважения команды
    какие там смутьяны? о чем ты? неумение играть , выдают за смуту. просто один сезон очень везло, залетало буквально все,плюс помощьсудей- 15-17 очков можно смело говорить о судейских поблажках.
    berda2003
    berda2003
       465 / 954
    26 апреля в 11:13
    Кононову надо тренировать детей или баб...
    человек хороший, мягкий характер, говорит тихо, сдерживает эмоции, но это не тренер спартака...
    GKN
    GKN
       727 / 954
    26 апреля в 11:02
    Нервишки сдали
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 954
    26 апреля в 10:59
    прийти в команду где разгорелся конфликт, которую оставил тренер не выдержав напряжения этого конфликта, было для Кононова очень неправильным решением, если учесть его мягкий характер. надо было с первых дней принять жёсткую позицию по отношению к смутьянам, а не заигрывать с ними. Дать понять, кто в доме хозяин. Первый залог успеха тренера, это уважения команды
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил MAUS
       19 / 954
    26 апреля в 10:56
    думаю таким пасом и Рамоса бы отрезали
    STVA 1
    STVA 1 ответил 25процентный клоун
       43 / 954
    26 апреля в 10:47
    Пока Измайлов там , он никуда не уйдет .Не просто так такой контракт висит у Глушака
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответил MAUS
       230 / 954
    26 апреля в 10:46
    Навесова на классе поимели, ладно ему было бы 20 лет, но ему за 30 и опыт куда он дел, на лавке пропил?
    Ну эт вы зря! Навесов лучший защитник всех времён и народов! Он никогда не ошибается! Но к сожалению не может быть везде и всюду
    Аксинья
    Аксинья
       50 / 954
    26 апреля в 10:42
    Кононов: "У нас ей Богу будет лучше - ведь хуже некуда уже."
    beefs
    beefs
       191 / 954
    26 апреля в 10:37
    А сезон то уже заканчивается, а играть вы будете на Мальдивах, вот там и покажете класс...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100