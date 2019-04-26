Кононов – журналистам: «Вы вешаете лапшу и нам, и болельщикам»

Наставник «Спартака» Олег Кононов раскритиковал журналистов после поражения от «Арсенала» в рамках очередного тура РПЛ.
«Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать, что мы будем биться до конца, а как будет — посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше.
По словам Трабукки, Каррера получил зарплату за весь сезон одним платежом, хотя отработал в клубе до октября. «Могу, зная Массимо, сказать так — если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера», — заявил агент.
«Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно. Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак«, но при определенных изменениях в менеджменте первой команды», — добавил Трабукки.
Напомним, вчера, 26 апреля, «Спартак» потерпел разгромное поражение на выезде от тульского «Арсенала». Команда Олега Кононова сейчас занимает пятую строчку в таблице и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон.
По словам Трабукки, Каррера получил зарплату за весь сезон одним платежом, хотя отработал в клубе до октября. «Могу, зная Массимо, сказать так — если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера», — заявил агент.
«Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно. Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак«, но при определенных изменениях в менеджменте первой команды», — добавил Трабукки.
Напомним, вчера, 26 апреля, «Спартак» потерпел разгромное поражение на выезде от тульского «Арсенала». Команда Олега Кононова сейчас занимает пятую строчку в таблице и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон.
Можно только поздравить Федуна с таким тренером.
Продлевать будите?
Можно только поздравить Федуна с таким тренером.
Продлевать будите?
человек хороший, мягкий характер, говорит тихо, сдерживает эмоции, но это не тренер спартака...
человек хороший, мягкий характер, говорит тихо, сдерживает эмоции, но это не тренер спартака...