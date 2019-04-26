Влашич: «Думаю, второй матч с „Краснодаром“ будет сложнее первого»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ. В первом круге «армейцы» уступили «быкам» со счётом 1:2.
Плотный график? Мы привыкли, что в первой части сезона игры были постоянно. Думаю, это даже полезно.
Стал ли ЦСКА лучше по сравнению с прошлым матчем против «Краснодара»? Знаете, здесь нельзя ответить однозначно. Иногда мы играем прекрасно, иногда не так хорошо, поэтому не знаю. Но думаю, будет даже сложнее, чем в первом матче, так как теперь игра будет на его стадионе. Однако я всё-таки надеюсь, что мы выиграем.
Матч «Краснодар» - ЦСКА обслужит арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
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