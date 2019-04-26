Влашич: «Думаю, второй матч с „Краснодаром“ будет сложнее первого»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ . В первом круге «армейцы» уступили «быкам» со счётом 1:2.

Плотный график? Мы привыкли, что в первой части сезона игры были постоянно. Думаю, это даже полезно.