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Влашич: «Думаю, второй матч с „Краснодаром“ будет сложнее первого»

26 апреля 2019, 03:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ. В первом круге «армейцы» уступили «быкам» со счётом 1:2.

Плотный график? Мы привыкли, что в первой части сезона игры были постоянно. Думаю, это даже полезно.

Стал ли ЦСКА лучше по сравнению с прошлым матчем против «Краснодара»? Знаете, здесь нельзя ответить однозначно. Иногда мы играем прекрасно, иногда не так хорошо, поэтому не знаю. Но думаю, будет даже сложнее, чем в первом матче, так как теперь игра будет на его стадионе. Однако я всё-таки надеюсь, что мы выиграем.

Матч «Краснодар» - ЦСКА обслужит арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   84 / 959
26 апреля в 17:07
Нечего кобылам делать в ЛЧ...
вечно последние в группе с рекордсменом иииггааррьььььььььььььь..
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Питер рулит
   504 / 959
26 апреля в 11:53
Надеюсь волы найдут свои яйки и выступят как быки против кабинетного цлка..
    drug01
    drug01
       117 / 959
    26 апреля в 10:38
    Надо играть на победу всегда!
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 959
    26 апреля в 07:26
    Судья из Ростова,всё может быть.
    cska plus
    cska plus
       20 / 959
    26 апреля в 04:49
    Первый матч сами профукали на ровном месте.
    Питер рулит
    Питер рулит
       84 / 959
    26 апреля в 04:47
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