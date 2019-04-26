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Кирьяков: «С выходом Глушакова у „Спартака“ хотя бы игра пошла»

26 апреля 2019, 04:11
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Экс-наставник «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Спартака» (3:0) в 25-м туре РПЛ.

Я ожидал, что «Арсенал» однозначно даст бой. Команда хорошо проводит последние игры. И турнирное положение обязывало «Арсенал» рисковать и играть на победу. Это однозначно. Но думал, что «Спартак» по своему статусу, даже несмотря на все те проблемы – в том числе и кадровые, что есть в команде – что они, например, сыграют на классе. Скажем так, хотя бы потому что «Спартак это Спартак». Но не ожидал, что игра сложится так, что «Спартак» почти ничего не создаст в атаке, а в обороне в первом тайме был словно проходной двор. 

Очень слабо сыграли центральные защитники. Понятно, что они впервые действовали в таком сочетании. Но в любом случае думал, что Гапонов как-то, получив такой шанс заявить о себе – предполагал, что он соберётся. Но получилось совсем наоборот: он растерялся и допускал множество позиционных ошибок. При этом «Арсенал» позволял «Спартаку» организовывать позиционные атаки, и тут Гапонов был на мяче, и делал неплохие передачи. 

Но когда с мячом был «Арсенал», возникало разряжение с множеством свободных зон. Также стоит учитывать, что на острие у тулы ряд быстрых игроков: Джорджевич - по центру, Кангва - справа, слева – Мирзов. И эта скорость сказалась. И на этом «Арсенал» оборону соперников просто разрывал. Тот же Мирзов просто издевался над Айртоном, которого в связи с обстоятельствами перевели на правый фланг. Он [Мирзов] делал, что хотел: и отдавал, и забивал, и зарабатывал пенальти. 

Если честно, то я разочарован «Спартаком». А по «Арсеналу», как по своей бывшей команде – очень рад видеть, что они на ходу. И сейчас претендуют на самый высокий в своей истории результат. 

В общем, конечно же, мы видели, что с выходом Глушакова на поле у «Спартака» хотя бы пошла комбинационная игра. Что он участвовал во всех атаках. Но, к сожалению, в линии атаки было непонятно что. Зе Луиш просто потерялся. И мне как специалисту было непонятно: почему такой центрфорвард так часто опускался вниз. Да, он получал свободные мячи. Но ведь от него требуется получать их на передней линии: на линии штрафной, либо перед ней. И тут действовать агрессивно. А не получать их в глубине поля. Все его действия были под контролем защиты «Арсенала». 

При этом отмечу, что у Тулы в центре обороны также было совершенно новое сочетание, которое было продиктовано их проблемами. «Спартак» сегодня разочаровал, а «Арсенал» приятно удивил. Как их бывший тренер я искренне рад за команду и за ребят. «Спартак» они обыграли по делу.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   226 / 959
26 апреля в 10:18
Глушаков это похороны)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   665 / 959
26 апреля в 09:22
Издевается. Зачем упавшего пинать?
Capitan555
Capitan555
   626 / 959
26 апреля в 09:09
Глушак носится по полю...только толку с этого.....
Gessenschaft
Gessenschaft
   527 / 959
26 апреля в 07:56
ДААА, ПОШЛА ИГРА! С ТАКОЙ ИГРОЙ, А ГЛАВНОЕ - С РЕЗУЛЬТАТОМ, СВИНОРЫЛЫМ ПРЯМАЯ ДОРОГА В ПЕРДИВ!
Zimmer
Zimmer
   712 / 959
26 апреля в 07:34
Ничего себе, игра пошла, 0:3 влетели.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
26 апреля в 07:00
Арсенал с победой
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
26 апреля в 06:59
Дениска - лучший игрок пищевика :)
makkie
makkie
   11 / 959
26 апреля в 06:48
Ага, только Арсенал спокойно играл по счету, зачем было бежать вперед?
Глушаков 5-6 обрезов успел совершить в первые 5 минут.
Просто топ уровень!)
Caniggia
Caniggia
   59 / 959
26 апреля в 05:52
И в каком месте этот недотренеришка увидел игру у Спартака с выходом Глушака? Арсенал просто сбавил обороты и играл по счёту и скорее Тула была ближе сделать счёт более позорным, чем это стадо забить хотя бы гол престижа.
cska plus
cska plus
   20 / 959
26 апреля в 04:51
Мне кажется губошлёп затеял очередной грязный скандал по отногению к Кононову.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
26 апреля в 04:37
Тренерской мысли у Спартака не видно.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
26 апреля в 04:24
"Спартак" точно был обыгран по делу, можно сказать,что сезон для этой команды закончен и нет смысла цепляться за пятое место.
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