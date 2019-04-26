Кирьяков: «С выходом Глушакова у „Спартака“ хотя бы игра пошла»

Экс-наставник «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Спартака» (3:0) в 25-м туре РПЛ .

Я ожидал, что «Арсенал» однозначно даст бой. Команда хорошо проводит последние игры. И турнирное положение обязывало «Арсенал» рисковать и играть на победу. Это однозначно. Но думал, что «Спартак» по своему статусу, даже несмотря на все те проблемы – в том числе и кадровые, что есть в команде – что они, например, сыграют на классе. Скажем так, хотя бы потому что «Спартак это Спартак». Но не ожидал, что игра сложится так, что «Спартак» почти ничего не создаст в атаке, а в обороне в первом тайме был словно проходной двор.

Очень слабо сыграли центральные защитники. Понятно, что они впервые действовали в таком сочетании. Но в любом случае думал, что Гапонов как-то, получив такой шанс заявить о себе – предполагал, что он соберётся. Но получилось совсем наоборот: он растерялся и допускал множество позиционных ошибок. При этом «Арсенал» позволял «Спартаку» организовывать позиционные атаки, и тут Гапонов был на мяче, и делал неплохие передачи.

Но когда с мячом был «Арсенал», возникало разряжение с множеством свободных зон. Также стоит учитывать, что на острие у тулы ряд быстрых игроков: Джорджевич - по центру, Кангва - справа, слева – Мирзов. И эта скорость сказалась. И на этом «Арсенал» оборону соперников просто разрывал. Тот же Мирзов просто издевался над Айртоном, которого в связи с обстоятельствами перевели на правый фланг. Он [Мирзов] делал, что хотел: и отдавал, и забивал, и зарабатывал пенальти.

Если честно, то я разочарован «Спартаком». А по «Арсеналу», как по своей бывшей команде – очень рад видеть, что они на ходу. И сейчас претендуют на самый высокий в своей истории результат.

В общем, конечно же, мы видели, что с выходом Глушакова на поле у «Спартака» хотя бы пошла комбинационная игра. Что он участвовал во всех атаках. Но, к сожалению, в линии атаки было непонятно что. Зе Луиш просто потерялся. И мне как специалисту было непонятно: почему такой центрфорвард так часто опускался вниз. Да, он получал свободные мячи. Но ведь от него требуется получать их на передней линии: на линии штрафной, либо перед ней. И тут действовать агрессивно. А не получать их в глубине поля. Все его действия были под контролем защиты «Арсенала».

При этом отмечу, что у Тулы в центре обороны также было совершенно новое сочетание, которое было продиктовано их проблемами. «Спартак» сегодня разочаровал, а «Арсенал» приятно удивил. Как их бывший тренер я искренне рад за команду и за ребят. «Спартак» они обыграли по делу.