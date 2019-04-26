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Червиченко: «Кононов не подходит „Спартаку“. Он слишком мягкий»

26 апреля 2019, 03:25
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «красно-белых» от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ выразил мнение, что московскому клубу по окончании сезона следует расстаться с Олегом Кононовым и искать нового тренера.

Я думаю, что стоит дать Кононову возможность закончить чемпионат. Потому что все эти импульсивные метания тренеров после каждого неудачного матча – это неправильно. Но мне кажется, что думать о новом тренере нужно уже сейчас и в конце сезона попрощаться с действующим. С нового сезона строить команду под нового специалиста.

Как я и говорил, Кононов хороший человек и тренер, но Олег Георгиевич не подходит «Спартаку». Для «красно-белых» он слишком спокойный и мягкий. Для этой команды больше подходят такие специалисты, как Эмери или Черчесов, то есть человек-взрыв. Такие люди заставят играть «Спартак». Тренеры с характером как у Кононова, я считаю, не подходят для московской команды.

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Все комментарии
Верг
Верг
   446 / 954
26 апреля в 12:06
Вон там моуриньо без работы, а деньги во время чм ему получать за ничего понравилось!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 11:57
Завтра
Завтра
   428 / 954
26 апреля в 11:30
Перефразирую Червиченко и народную мудрость:
"Со свиньями жить - по-свински визжать!"
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
26 апреля в 11:23
Червиченко набирает форму.
Хочет вернуться в Спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 10:03
Сегодня прямо день Спартака! Все пиарятся на этом разгроме.
Скорее бы песенка повара-усача подоспела...
alex074
alex074
   376 / 954
26 апреля в 09:44
Такой тренер как эта тряпка, которая только сопли жуёт, не подходит никакой команде. Погнался в Спартак за баблом, предав тем самым Арсенал, в итоге от Арсенала и получил... Гнать Иуду ото всюду....
cska1948
cska1948
   96 / 954
26 апреля в 09:43
"...думать о новом тренере нужно уже сейчас..."
--------------------------
Неужели не понятно, что Федуну тренер-победитель НЕ НУЖЕН!? Валеру убрал за то, что тот слишком близко подобрался к "золоту", когда СпаМ под его руководством стал "серебряным". Карреру выгнал за "золото". А вот Кононов, это как раз то, что Федуну надо. Федун если и выгонит Кононова, то в разгар следующего сезона и вся эта чехарда начнётся по новому кругу.
Димoн
Димoн ответил Evilhuman
   33 / 954
26 апреля в 09:15
Так всех тренеров пепепортят, проще расформировать
отличная идея)))))
Capitan555
Capitan555
   625 / 954
26 апреля в 09:10
Про Семака тоже самое говорили.....но он же нашел общий язык с командой.....
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
26 апреля в 09:03
Так всех тренеров пепепортят, проще расформировать
OLESOCC
OLESOCC ответил Димoн
   419 / 954
26 апреля в 09:00
не надо гнать на Кононова дайте ему время 3-4 года, а лучше пять-шесть дайте человеку поработать)))
... или 9-10, или все 15 до следующего чемпионства ...
OLESOCC
OLESOCC
   419 / 954
26 апреля в 08:58
Кон предатель, погнался за длинным рублём ...
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
26 апреля в 07:46
А по мне так самое то,так приятно наблюдать за падением и деградацией красно бледных поросят.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
26 апреля в 07:46
Результатом удовлетворены.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
26 апреля в 07:43
Выше своего потолка Кононов не прыгнет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
26 апреля в 06:22
Да-да, уж такой мягкий, такой мягкий ! Как туалетная бумага " Зева" !
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
26 апреля в 05:25
Его поэтому и взяли , потому что мягкий...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
26 апреля в 05:25
Скорей "Спартак" не подходит для Кононова, чем Кононов для "Спартака".
Димoн
Димoн
   33 / 954
26 апреля в 04:54
не надо гнать на Кононова дайте ему время 3-4 года, а лучше пять-шесть дайте человеку поработать)))
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 04:52
Давайте назначьте Валуева.
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
26 апреля в 04:01
Бытует мнение, что спорточку уже ничего не поможет!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
26 апреля в 03:48
В пищевике любой тренер превращается в физрука!
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