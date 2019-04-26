Червиченко: «Кононов не подходит „Спартаку“. Он слишком мягкий»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «красно-белых» от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре РПЛ выразил мнение, что московскому клубу по окончании сезона следует расстаться с Олегом Кононовым и искать нового тренера.

Я думаю, что стоит дать Кононову возможность закончить чемпионат. Потому что все эти импульсивные метания тренеров после каждого неудачного матча – это неправильно. Но мне кажется, что думать о новом тренере нужно уже сейчас и в конце сезона попрощаться с действующим. С нового сезона строить команду под нового специалиста.

Как я и говорил, Кононов хороший человек и тренер, но Олег Георгиевич не подходит «Спартаку». Для «красно-белых» он слишком спокойный и мягкий. Для этой команды больше подходят такие специалисты, как Эмери или Черчесов, то есть человек-взрыв. Такие люди заставят играть «Спартак». Тренеры с характером как у Кононова, я считаю, не подходят для московской команды.