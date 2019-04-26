Агаларов: «Может, появится спонсор, который выплатит долги „Анжи“»

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов в преддверии матча с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ подчеркнул, что игроки должны выкладываться на поле, несмотря на тяжёлую финансовую ситуацию в махачкалинском клубе.
У нас идёт борьба за выживание, так что будем биться и сражаться за результат в матче с «Ростовом». Мы будем стараться остаться в РПЛ до последнего. Кто знает, что будет дальше. Может быть, появится спонсор, который выплатит все долги, и клуб пройдёт лицензирование на следующий сезон. Поэтому нужно выкладываться в каждом матче.
Ранее защитник «Анжи» Игорь Удалый заявил, что клуб, скорее всего, прекратит своё существование.
Мне пофигу, что там напишешь, смешно даже.
Мне пофигу, что там напишешь, смешно даже.
Сидишь там в своей впадине и о высоких материях речи ведешь. Писать грамотно
не научился, постоянно ошибки в орфографии, с юр. правом огромные проблемы,
в Дагестан ни ногой и понятия не имеешь чем и как република дышит изнутри,
зато претендуешь на доцента, откуда тебе ведом кодекс горцев в истоке... неуч...
Сидишь там в своей впадине и о высоких материях речи ведешь. Писать грамотно
не научился, постоянно ошибки в орфографии, с юр. правом огромные проблемы,
в Дагестан ни ногой и понятия не имеешь чем и как република дышит изнутри,
зато претендуешь на доцента, откуда тебе ведом кодекс горцев в истоке... неуч...
Вы понять не можете, что такие клубы как Анжи только позорят наш футбол.
На матчи добираются на перекладных, игроки, тренеры постоянно плачут, что зарплату не платят, не кормят по человечески.
По моему ни один ещё клуб банкрот так себя не вёл, а ещё кричат мы горцы, настоящие горцы так себя не ведут!
Вы понять не можете, что такие клубы как Анжи только позорят наш футбол.
На матчи добираются на перекладных, игроки, тренеры постоянно плачут, что зарплату не платят, не кормят по человечески.
По моему ни один ещё клуб банкрот так себя не вёл, а ещё кричат мы горцы, настоящие горцы так себя не ведут!
по веткам, ни разу ногой в Дагестан не шагнув .
по веткам, ни разу ногой в Дагестан не шагнув .