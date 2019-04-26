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Агаларов: «Может, появится спонсор, который выплатит долги „Анжи“»

26 апреля 2019, 02:55
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов в преддверии матча с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ подчеркнул, что игроки должны выкладываться на поле, несмотря на тяжёлую финансовую ситуацию в махачкалинском клубе.

У нас идёт борьба за выживание, так что будем биться и сражаться за результат в матче с «Ростовом». Мы будем стараться остаться в РПЛ до последнего. Кто знает, что будет дальше. Может быть, появится спонсор, который выплатит все долги, и клуб пройдёт лицензирование на следующий сезон. Поэтому нужно выкладываться в каждом матче.

Ранее защитник «Анжи» Игорь Удалый заявил, что клуб, скорее всего, прекратит своё существование.

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Все комментарии
grifon2013
grifon2013 ответил Байкал-38.
   749 / 954
26 апреля в 12:46
Эка как зацепило! Это всё от бессилия. Правду её не утаишь, а вот когда ответить по существу не может, то начинает переходить на оскорбление. И он ещё себя адекватом считает. Мне пофигу, что там напишешь, смешно даже.
китайцы еще не начали бутилировать Байкал?,а монголы не перекрыли основной приток Байкала реку Селенгу для строительства ГЭС,если свои фекалии будет спонсор ФК "Енисея" Ангарский нефтехимический комбинат продолжать сбрасывать в Байкал, тогда превратиться озеро Байкал в болото
Байкал-38.
Байкал-38.
   226 / 954
26 апреля в 09:21
Эка как зацепило! Это всё от бессилия. Правду её не утаишь, а вот когда ответить по существу не может, то начинает переходить на оскорбление. И он ещё себя адекватом считает.
Мне пофигу, что там напишешь, смешно даже.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 08:56
вряд ли появятся спонсоры
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
26 апреля в 08:55
Байкал, ты то вообще откуда имеешь понятие, кто есть горцы и их распорядок ?
Сидишь там в своей впадине и о высоких материях речи ведешь. Писать грамотно
не научился, постоянно ошибки в орфографии, с юр. правом огромные проблемы,
в Дагестан ни ногой и понятия не имеешь чем и как република дышит изнутри,
зато претендуешь на доцента, откуда тебе ведом кодекс горцев в истоке... неуч...
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
26 апреля в 08:20
Старая песня о главном. Какая вам РПЛ, вам даже ФНЛ не светит.
Вы понять не можете, что такие клубы как Анжи только позорят наш футбол.
На матчи добираются на перекладных, игроки, тренеры постоянно плачут, что зарплату не платят, не кормят по человечески.
По моему ни один ещё клуб банкрот так себя не вёл, а ещё кричат мы горцы, настоящие горцы так себя не ведут!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Klaksvikar Itrottarselag
   15 / 954
26 апреля в 07:24
Фантазер однако.
Он за свой клуб переживает. А фантазеры прыгают
по веткам, ни разу ногой в Дагестан не шагнув .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
26 апреля в 06:19
Фантазер однако.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
26 апреля в 04:40
Если сверху прикажут - появится.
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