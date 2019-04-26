Агаларов: «Может, появится спонсор, который выплатит долги „Анжи“»

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов в преддверии матча с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ подчеркнул, что игроки должны выкладываться на поле, несмотря на тяжёлую финансовую ситуацию в махачкалинском клубе.

У нас идёт борьба за выживание, так что будем биться и сражаться за результат в матче с «Ростовом». Мы будем стараться остаться в РПЛ до последнего. Кто знает, что будет дальше. Может быть, появится спонсор, который выплатит все долги, и клуб пройдёт лицензирование на следующий сезон. Поэтому нужно выкладываться в каждом матче.