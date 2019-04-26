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Маклаков: «В „Спартаке“ полный развал, команда не хочет играть»

26 апреля 2019, 08:39
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями после поражения «красно-белых» в Туле.

Матч с «Арсеналом» — показатель полного развала в команде и отсутствия желания играть. Игра защиты вообще не позволяет говорить об этой линии как о состоятельном элементе в команде. Их игра — это позор. Я не знаю всего того, что происходит в команде, но как болельщик я просто в ауте от такого футбола.

Кажется, Кононов исчерпал свои шансы в «Спартаке», однако я сейчас не могу сказать, кого можно назначить вместо него. Действия селекционной службы красно-белых сложно предсказать.

На что рассчитывать «Спартаку» по итогам сезона? Ещё есть надежда, что за четвёртое место зацепятся. Но это «Спартак», его действия невозможно предугадать. Футбол этой команды настолько размытый, что я теряюсь и не могу сказать, что с ними будет дальше.

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Все комментарии
ABir
ABir
   176 / 954
27 апреля в 00:19
Похоже они не только не хотят играть, но уже и не могут
MAUS
MAUS ответил parallels
   71 / 954
26 апреля в 16:37
о, неужели ты вылез, наконец! вчера после 1 тайма удрал, искали тебя, не нашли 😅
я в отличие от тебя не ныкаюсь за проводами клавы!))))
есть возможность почитать — захожу
, я же не покупал себе прописку на соккере как ты и тебе подобные)))
удав
удав
   124 / 954
26 апреля в 16:05
все как всегда -это нормальное состояние для спартака
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 15:40
Кто-нибудь составьте список тренеров спартака при федуне. Он и так огромен, а они хотят его продолжить.

И похоже до них никогда не дойдет, что не виноваты не тренеры, а сам спартак!
OLESOCC
OLESOCC
   419 / 954
26 апреля в 13:54
Не хочет играть? Не может!!!
beefs
beefs
   191 / 954
26 апреля в 12:38
а если им всем повысить зарплату, не пробовали?
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов ответил Красно Синий воин
   206 / 954
26 апреля в 12:26
Ждем стишков от Назарова!
усатый повар вылазит только после побед.
pomor45
pomor45 ответил makkie
   75 / 954
26 апреля в 12:25
Доколе Федун и его окружение будут издеваться над Спартаком?
Кто деньги платит, тот и издевается. Но тут ещё посмотреть надо - кто над кем издевается.
pomor45
pomor45
   75 / 954
26 апреля в 12:24
Спартак только за корягу зацепиться сможет, если попадётся.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 11:32
Ждем стишков от Назарова!
DVL
DVL
   518 / 954
26 апреля в 11:30
Спартак в ж.... ЕМАЁ!



Прапорщик Шматко
PITER_1
PITER_1
   219 / 954
26 апреля в 11:21
всех и все продать включаю оттопырку, убрать звезды, заявиться в чемп морквы, начать все с нуля, и тогда может что то в свинарнике изменится
parallels
parallels ответил MAUS
   3 / 954
26 апреля в 10:51
не правильно ты хрюкаешь, больше свиста))) поставь себе розовую или голубую аватарку с бакланом! так правдоподобнее будет!
о, неужели ты вылез, наконец! вчера после 1 тайма удрал, искали тебя, не нашли 😅
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
26 апреля в 10:37
Сталин: " Если не умеете завоевывать золото то поедите его добывать."
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
26 апреля в 10:34
ДУМАЮ НАДО ДАТЬ ПИДЖАКУ ЕЩЁ ПОЛСЕЗОНА, А ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ У НЕГО, ТО ПОЗВАТЬ РОБСОНА ИЛИ МУКУНКУ - УЖ ОНИ-ТО НАТРЕНИРУЮТ СПАРТАК НА ЧЕМПИОНСТВО !!!

ГЫ-ГЫ
MAUS
MAUS ответил parallels
   71 / 954
26 апреля в 10:18
позор спартаку!
не правильно ты хрюкаешь, больше свиста)))
поставь себе розовую или голубую аватарку с бакланом!
так правдоподобнее будет!
пелеvin
пелеvin
26 апреля в 09:44
..."Известный актёр «Спартака»" - это Глушак...по Фрейду прям )))
DAD81
DAD81
26 апреля в 09:44
Известный актер "Спартака"??? ))) Спартак официально признали театром комедии? )))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
26 апреля в 09:39
Согласен с мнением Маклакова
Palex
Palex
   51 / 954
26 апреля в 09:36
Этот горе-актер, надеюсь стихи не пишет?
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
26 апреля в 09:29
Маклаков ничего не понимает в футболе и особенно в Спартаке.
Кононов к примеру своей работой в Спартаке доволен, до сих пор за чемпионство борется.

А если честно, то уже по человечески жаль настоящих болельщиков Спартака. Команду превратили в цирк и над ней смеётся не только Россия, а уже вся Европа и даже в Бразилии.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   230 / 954
26 апреля в 09:28
Где новый стих усатого повара?
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
26 апреля в 09:21
Кононову не привыкать обыгрывать "Спартак".Это его фишка.
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 09:19
Коммунистов нет и продвигать их некому да и федун не выделяет в последнее время судьям.
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 09:12
Пора Спартаку в ФНЛ
ДСА
ДСА
   133 / 954
26 апреля в 09:11
Пора делать серьезную чистку.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
26 апреля в 09:08
Шматко, ты болеешь за позор страны!
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 09:07
позор спартаку!
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 09:06
Capitan555
Capitan555
   625 / 954
26 апреля в 09:06
Жаль Кононова....в такой замес попал...вчера после матча на нём лица не было.Хотя,сам понимал,куда шёл и какой спрос будет с него......
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