Маклаков: «В „Спартаке“ полный развал, команда не хочет играть»

Известный болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями после поражения «красно-белых» в Туле.

Матч с «Арсеналом» — показатель полного развала в команде и отсутствия желания играть. Игра защиты вообще не позволяет говорить об этой линии как о состоятельном элементе в команде. Их игра — это позор. Я не знаю всего того, что происходит в команде, но как болельщик я просто в ауте от такого футбола.

Кажется, Кононов исчерпал свои шансы в «Спартаке», однако я сейчас не могу сказать, кого можно назначить вместо него. Действия селекционной службы красно-белых сложно предсказать.

На что рассчитывать «Спартаку» по итогам сезона? Ещё есть надежда, что за четвёртое место зацепятся. Но это «Спартак», его действия невозможно предугадать. Футбол этой команды настолько размытый, что я теряюсь и не могу сказать, что с ними будет дальше.