Глушаков: «„Спартак“ ещё выиграет чемпионство, жизнь продолжается»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после поражения от «Арсенала» в матче 25-го тура РПЛ .

«Спартак» не должен проигрывать с таким результатом. Тяжело говорить, надо сделать выводы, двигаться вперёд. «Спартак» ещё выиграет чемпионство, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде. Могу только извиниться от лица команды. Разговаривали в раздевалке: так нельзя играть. Почему не было воли к победе — поговорим потом. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали — 0:3. Надо забывать и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем.