Глушаков: «„Спартак“ ещё выиграет чемпионство, жизнь продолжается»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после поражения от «Арсенала» в матче 25-го тура РПЛ.
«Спартак» не должен проигрывать с таким результатом. Тяжело говорить, надо сделать выводы, двигаться вперёд. «Спартак» ещё выиграет чемпионство, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде. Могу только извиниться от лица команды. Разговаривали в раздевалке: так нельзя играть. Почему не было воли к победе — поговорим потом. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали — 0:3. Надо забывать и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем.
он же поехал за золотыми медалями ЧР, кубками России, ЛЕ и ЛЧ ))))
просто смех, законное место Зенита - это прошлогодний результат!
он же поехал за золотыми медалями ЧР, кубками России, ЛЕ и ЛЧ ))))
просто смех, законное место Зенита - это прошлогодний результат!
Для меня любое место в пятерке - нормальный результат для новой по сути команды!!!
Для меня любое место в пятерке - нормальный результат для новой по сути команды!!!
Добротную команду
И прекрасное руководство
Тем не менее шансы на попадание в ЛЧ довольно таки призрачные
Спартак не имея ни того ни другого и не третьего
Умудряется держаться в зоне ЛЕ
Вот и вся разница малыш
Добротную команду
И прекрасное руководство
Тем не менее шансы на попадание в ЛЧ довольно таки призрачные
Спартак не имея ни того ни другого и не третьего
Умудряется держаться в зоне ЛЕ
Вот и вся разница малыш
Но единственный вылетевший из кубков
Благодаря позорному проигрышу Пльзени
Но единственный вылетевший из кубков
Благодаря позорному проигрышу Пльзени
Свиньям даже больше дано )))
Свиньям даже больше дано )))
Даже Спартаку не дано
Даже Спартаку не дано
Бери шинель иди домой!
Бери шинель иди домой!