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Глушаков: «„Спартак“ ещё выиграет чемпионство, жизнь продолжается»

26 апреля 2019, 09:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после поражения от «Арсенала» в матче 25-го тура РПЛ.

«Спартак» не должен проигрывать с таким результатом. Тяжело говорить, надо сделать выводы, двигаться вперёд. «Спартак» ещё выиграет чемпионство, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде. Могу только извиниться от лица команды. Разговаривали в раздевалке: так нельзя играть. Почему не было воли к победе — поговорим потом. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали — 0:3. Надо забывать и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем.

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил 13 RUS
   71 / 954
27 апреля в 13:18
Дзюба станет чемпионом в этом году,а не как твои хряки на юбилей симоняна да еще и позорясь на весь мир
и сколько там лет Дзюбе понадобилось чтобы с Зенитом выиграть ЧР, а?
он же поехал за золотыми медалями ЧР, кубками России, ЛЕ и ЛЧ ))))
просто смех, законное место Зенита - это прошлогодний результат!
-Хостинский-
-Хостинский-
   202 / 954
26 апреля в 21:02
На твоём веку врятли)
kts
kts
26 апреля в 20:50
Чемпионство второй лиги ?
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
26 апреля в 18:12
Мечты, мечты, какая сладость, мечты ушли осталось безтрофейное настоящее и будущее
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил МКС
   9 / 954
26 апреля в 17:35
Цска имеет неплохого тренера Добротную команду И прекрасное руководство Тем не менее шансы на попадание в ЛЧ довольно таки призрачные Спартак не имея ни того ни другого и не третьего Умудряется держаться в зоне ЛЕ Вот и вся разница малыш
Юмор оценил!!!
Для меня любое место в пятерке - нормальный результат для новой по сути команды!!!
MAUS
MAUS ответил 13 RUS
   71 / 954
26 апреля в 16:40
Дзюба станет чемпионом в этом году,а не как твои хряки на юбилей симоняна да еще и позорясь на весь мир
я литр самогона выпью (хотя я не пьющий) если Локо впарит Зенит в ЧР :-)))
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 15:36
Да уж чего банщик так мелочиться - надо было ЛЧ выиграть пообещать.
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   464 / 954
26 апреля в 14:59
Как задрал уже сПАРТАК своими воспоминаниями о Карере и чемпионстве. У Вас даже достоинствва нет признать что чемп. Не вы выиграли а все остальные разобранные были.Состав у вас не поменялся на следующий год а место напомните мне!!! Сидите с 6 по 16 место и утешайте себя воспоминаниями. Вы похожи на Лестер! Ну перепало вам в корыто когда другие болели ну и все и не 61еть!!!!!!
МКС
МКС ответил Leha-ha50
   149 / 954
26 апреля в 14:54
Спартаку туда даже попасть не дано!!! Вам даже квалификация в ЛЕ не по карману!!!
Цска имеет неплохого тренера

Добротную команду

И прекрасное руководство

Тем не менее шансы на попадание в ЛЧ довольно таки призрачные

Спартак не имея ни того ни другого и не третьего

Умудряется держаться в зоне ЛЕ

Вот и вся разница малыш
МКС
МКС ответил Jum13
   149 / 954
26 апреля в 14:47
Спартак единственный российский клуб занявший 4 место в Лиге Европы. Свиньям даже больше дано )))
Цска не единственный российский клуб выигравший у Реала

Но единственный вылетевший из кубков

Благодаря позорному проигрышу Пльзени
Исмет
Исмет
   538 / 954
26 апреля в 14:45
ТУПОЙ дурак глушаков 👎
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил МКС
   9 / 954
26 апреля в 14:17
Ну позорится как вы в ЛЧ Даже Спартаку не дано
Спартаку туда даже попасть не дано!!! Вам даже квалификация в ЛЕ не по карману!!!
Jum13
Jum13 ответил МКС
   52 / 954
26 апреля в 14:08
Ну позорится как вы в ЛЧ Даже Спартаку не дано
Спартак единственный российский клуб занявший 4 место в Лиге Европы.
Свиньям даже больше дано )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   155 / 954
26 апреля в 13:58
Конечно Спартак еще выеиграет Чемпионство но без тебя Дениска.) 😊
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
26 апреля в 13:48
Если и будет Спартак чемпионом, то точно без Глушака. И вообще что он делает в Спартаке? Выходит на замену и отнимает повязку у Джикии? Колоссальная польза!
МКС
МКС ответил viv
   149 / 954
26 апреля в 13:46
Зачем вам чемпионство? Опять позориться в ЛЧ?
Ну позорится как вы в ЛЧ

Даже Спартаку не дано
амурец
амурец
   83 / 954
26 апреля в 13:26
и тут Дениску понесло
4RT
4RT
   252 / 954
26 апреля в 13:11
Пора руководству перестать платить им бабки за такие результаты,тогда и за жизнь поговорим...
viv
viv
   263 / 954
26 апреля в 13:08
Зачем вам чемпионство? Опять позориться в ЛЧ?
OLESOCC
OLESOCC
   419 / 954
26 апреля в 13:05
Дениска, конечно выиграете!. Лет 12 осталось.
ekliziast
ekliziast
26 апреля в 12:49
Совсем из ума выжил, со своими разводами.как говорил Г.Жеглов -надо вовремя разбираться со своими жёнами.
FiZryk
FiZryk
   767 / 954
26 апреля в 12:47
Щас еще щадящие комментарии и оптимистичные прогнозы ветеранов стеночек/забеганий подвезут! Мол это тактика такая - про3.14ть, а потом чемп брать раз в 16 лет. Ты помнишь, изделие, чем закончил твой тезка- Иуда?!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
26 апреля в 12:31
С вашей игрой стыдно налюди показаться!)
Бери шинель иди домой!
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
26 апреля в 12:29
спартак выиграет чемпионство когда там будут играть твои ПРАвнуки, жизнь продолжается.
КАМЮ
КАМЮ
   120 / 954
26 апреля в 12:26
Тарасовский мечтатель
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
26 апреля в 12:23
А в чем проблема? Раз в 16 лет. Значит осталось 14. Глушакову сейчас 32, будет 46 вполне может выиграть все что угодно, даже Кубок двора.
Тага Дага
Тага Дага
   247 / 954
26 апреля в 12:19
Спартак выиграл....соккере тишина и траур, проиграл ,админы получают премию..
blitz
blitz
   614 / 954
26 апреля в 12:16
Глушаков, дырку от бублика вы выиграете.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
26 апреля в 12:12
При таком руководстве обязательно СпаМ будет чемпионом ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ))))
Zlatan35
Zlatan35 ответил Leha-ha50
   18 / 954
26 апреля в 12:00
Пора Дениске во двор с мужиками в домино резаться!!! Как вообще с такой ниже плинтуса репутацией можно быть капитаном??? Был бы порядочный , сам бы отказался!!!
какая может быть репутация у Кононова, когда капитан его команды с такой репутацией. никаких конструктивных решений всё плывёт по течению.
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