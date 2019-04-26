Быстров: «У Сёмина осталась тренерская харизма»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин должен продолжать руководить командой.

Не понимаю, почему эффективность Сёмина кого-то удивляет, если он может руководить командой, и у него осталась тренерская харизма. Некоторые считают его методы старомодными? Старомодное — не значит плохое. Мы все время стараемся идти в ногу со временем, тренируем детей по новым европейским программам. А что в итоге? Может, стоит вернуться к тому, что было? Может, так и было правильно? Просто это надо развивать и совершенствовать. Ведь у нас совершенно другой менталитет.