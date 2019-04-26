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Быстров: «У Сёмина осталась тренерская харизма»

26 апреля 2019, 10:10

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин должен продолжать руководить командой.

Не понимаю, почему эффективность Сёмина кого-то удивляет, если он может руководить командой, и у него осталась тренерская харизма. Некоторые считают его методы старомодными? Старомодное — не значит плохое. Мы все время стараемся идти в ногу со временем, тренируем детей по новым европейским программам. А что в итоге? Может, стоит вернуться к тому, что было? Может, так и было правильно? Просто это надо развивать и совершенствовать. Ведь у нас совершенно другой менталитет.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил tims
   70 / 959
26 апреля в 14:05
А тренерская харизма отличается от общей человеческой? При чём тут футбол? И осталась-то она у Семина, может, осталась. Но может ли эта харизма работать так, как в молодости, или просто болтается? Хотя, может, я что-то путаю, и "харизма" - это от неласкового слова, означающего лицо. Простите уж мою серость...
для дно-чемпионата ее достаточно
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
26 апреля в 13:41
сколько моно слушать этого вована
Sаshа
Sаshа
   187 / 959
26 апреля в 13:24
лучше тренера чем Юрий Палыч для Локомотива не найти
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
26 апреля в 12:12
Палыч, конечно динозавр. Наверное поэтому по прежнему перекусывает всяких геркусов пополам. Он динозавр эффектный и эффективный. Без него будет скучно
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
26 апреля в 12:07
Юрий Палыч не скупись
И хоризмой поделись...
tims
tims
   537 / 959
26 апреля в 11:49
А тренерская харизма отличается от общей человеческой? При чём тут футбол? И осталась-то она у Семина, может, осталась. Но может ли эта харизма работать так, как в молодости, или просто болтается? Хотя, может, я что-то путаю, и "харизма" - это от неласкового слова, означающего лицо. Простите уж мою серость...
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