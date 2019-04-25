ГлавнаяНовости

«Спартак» потерпел фиаско в Туле

25 апреля 2019, 22:22
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В матче 25-го тура РПЛ «Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу».

Туляки набирают 38 очков (6-е место). У «Спартака» на один балл больше - 5-я строчка. От зоны Лиги чемпионов москвичей теперь отделяют пять пунктов.

Тула, стадион «Арсенал».

«Арсенал» - «Спартак» - 3:0 (3:0)
Голы: Кангва 6, Ткачев 24, Мирзов 37 (пенальти)

«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Кадири, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев (Берхамов 90+2), Кангва (Хагуш 46), Мирзов, Джорджевич (Аджоев 90+2).
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Гапонов, Джикия, Айртон, Гулиев (Глушаков 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков 75), Ташаев, Мельгарехо (Мелкадзе 59), Зе Луиш
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Горбатенко 22, Ткачев 58, Костадинов 60

Судья: Вилков Михаил.

В другом матче дня «Урал» обыграл «Крылья Советов» (1:0).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 18:23 Комментарии19
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии69
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
roven
roven
   924 / 954
29 апреля в 13:56
Ну, с какими умственными способностями надо быть, чтобы выжить тренера, который привел команду впервые к чемпионству?
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 16:48
Разгромили народную команду, и праздник у всей России!
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 954
26 апреля в 15:06
спарта4ок лососнул тунца и это хорошо!
Роман Романов
Роман Романов ответил Jeck Denielse
   862 / 954
26 апреля в 14:54
А сколько рекорд ?? 3 тренера сменить в сезон ???....Или 4 ??? 1.Каррера 2.Рианчо 3.Кононов 4. ??????? Какие варианты ????...))))) Но мне кажется не в тренерах дело ... Удачи в оставшихся матчах....
Глушак
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Ваня лучший
   131 / 954
26 апреля в 13:02
В полном составе все 11 хряков должны там быть. Это будет честно и справедливо
Их целых 14 с заменами там должно быть
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 12:36
Над "Копа Дель Соль", который стоит в спартаковском музее, потешались очень долго. Этой зимой случился аналогичный триумф. Кубок Тины. Леонид Федун, как обычно, не удержался от слащавой высокопарности. Помните же: "Давыдов – это новый Месси"?

Пришла весна. Сошел снег. И всем стало ясно, кто на самом деле сеет рожь.
cvbn1
cvbn1
   717 / 954
26 апреля в 12:11
Срам
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака

Опять хряки опозорились!!!! Верьте в леру, федуна и поклоняйтесь рабу...)))) гы гы гы
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
26 апреля в 12:10
Фиаско - это мягко сказано!
cпартак потерпел позор и унижение в Туле...
Верг
Верг
   446 / 954
26 апреля в 11:53
хаха, вот это пушкари! пиджак как всегда наверно мямлил после матча, что все отдуши и номер 8 капитан!
Vadik
Vadik
26 апреля в 11:20
Туляков с победой!!!! Был уверен, что победят, но крупная победа превзошла ожидания! Со Спартаком что-то неладное творится. Видимо пора обновлять слстав!
Великолепный
Великолепный
   113 / 954
26 апреля в 10:43
Аууууууу! spartach n1, ты где? Народ ждет картинок про Сашу "три дырки"
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   186 / 954
26 апреля в 10:23
Арсенал победил с разгромным счётом заслуженно. Как не было в спартаке хороших вратарей так и нет.Вот и Максименко это вчера доказал пропустив с нулевого угла да ещё испугавшись отвернулся от мяча.
galem72
galem72
   333 / 954
26 апреля в 10:20
Это фиаско, братан! (с)

Ну или просто позорище... Полсостава гнать с**аными тряпками!
Groove000
Groove000
   302 / 954
26 апреля в 09:50
Мда. Что изменил Кононов? Ничего. Единственный вариант Спартака - пригласить Карреру обратно и дать ему спокойно работать, не мешать и не лезть туда (я про Федуна). А иначе ничего не будет еще 16 лет.

П.С. Арсенал красавцы. Несмотря на уход Кононова, показывают великолепный футбол. Пусть лучше они пройдут в ЛЕ, чем СпаМ, имхо
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   747 / 954
26 апреля в 09:24
Интересно, сколько поражений и позора ещё должен потерпеть Спартак, какой ещё команде и с каким счётом проиграть, чтобы товарищ Федун наконец признал свою несостоятельность, неспособность к руководству и продал команду?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Goger90
   21 / 954
26 апреля в 09:13
Это для ЦСКА и Зенита ЛЕ - второсортный турнир: у них уже есть по Кубку УЕФА, для Спартака это недостижимая мечта.
Это мы знаем про это, а не спартачи. Для них существует только ЛЧ, В КОТОРУЮ ПОПАДАЮТ РАЗ В 15 ЛЕТ, остальные турниры баловство. Не дело великим суетиться во второсортной Лиге...
Константин Белых
Константин Белых
   308 / 954
26 апреля в 09:12
Спасибо чудаку Федуну за просраный сезон! За мямлю Кононова о котором кто то возомнил что он лучше Карреры. Ну и за тупоголовую селекцию. При таком раскладе лучше пятое место отдать и устроить глобальную чистку команды в межсезонье.Комбар Зе Ташаев-на выход однозначно вплоть до разрыва контрактов. Светлое пятно-Джикия Айртон Гулиев. У Фернандо 63 килограммов 60 стала весить-бегать совсем не может. Впервые рад что не попадем в ЛЧ. Ибо если уж от Арсенала из ТУЛЫ трешку отхватить-то к лондонскому ехать смысла нет. Кононова в отставку и вернуть Карреру и спокойно наигрывать пацанов из дубля к сдледующему сезону. И какого черта Игнатова не выпустить когда он на головы выше Ташаева? Оренбургу желаю пятого места . Ибо Спартак его не достоин. Как и 80% ИГРОКОВ НЕ ДОСТОЙНЫ НОСИТЬ ФУТБОЛКИ ВЕЛИКОГО КЛУБА!
Petergoff
Petergoff
   472 / 954
26 апреля в 09:08
В позапрошлом сезоне выстрелили,что бы ещё глубже уйти на дно..... Грустно наверное спартаковскому болельщику
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил armeec_♞
   208 / 954
26 апреля в 09:01
Как не крути, а "виноват" то будет все равно Каррера ))
В таких случаях всегда виноват Обама ! Обама -12 ! )))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
26 апреля в 08:51
А сколько рекорд ??
3 тренера сменить в сезон ???....Или 4 ???
1.Каррера
2.Рианчо
3.Кононов
4. ???????

Какие варианты ????...)))))

Но мне кажется не в тренерах дело ...

Удачи в оставшихся матчах....
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
26 апреля в 08:46
Такую команду ни в коем случае нельзя подпускать даже к ЛЕ!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
26 апреля в 08:46
Глушакова тренером?)
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
26 апреля в 08:45
Ждем перемен....
Goger90
Goger90 ответил Ангел неБесГрешен
   921 / 954
26 апреля в 08:45
До ЛЧ как до Китая раком, ЛЕ второсортный турнир. Смысл карабкаться на 5 место? Расслабьтесь и получайте удовольствие. Пусть Арсенал поиграет в Европах!
Это для ЦСКА и Зенита ЛЕ - второсортный турнир: у них уже есть по Кубку УЕФА, для Спартака это недостижимая мечта.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
26 апреля в 08:44
Тулу с победой!
Летов
Летов ответил parallels
   906 / 954
26 апреля в 08:36
очень стыдно за спартак!
да нормально-играли на выезде с более классной командой,могли даже забить один раз-всё нормально
neomessi
neomessi
   147 / 954
26 апреля в 08:31
А хрюшки случайно не играли с Лондонским Арсеналом?
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
26 апреля в 08:30
Я же говорил они уже на первомае в бане
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Ангел неБесГрешен
   6 / 954
26 апреля в 08:07
Мне кажется, 25 клоун - это засланный конебомжовский шпион. Так называть белое чёрным и чёрное белым - больше на троллинг похоже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 07:55
До ЛЧ как до Китая раком, ЛЕ второсортный турнир. Смысл карабкаться на 5 место? Расслабьтесь и получайте удовольствие. Пусть Арсенал поиграет в Европах!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100