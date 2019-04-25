«Спартак» потерпел фиаско в Туле

В матче 25-го тура РПЛ «Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу».
Туляки набирают 38 очков (6-е место). У «Спартака» на один балл больше - 5-я строчка. От зоны Лиги чемпионов москвичей теперь отделяют пять пунктов.
Тула, стадион «Арсенал».
«Арсенал» - «Спартак» - 3:0 (3:0)
Голы: Кангва 6, Ткачев 24, Мирзов 37 (пенальти)
«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Кадири, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев (Берхамов 90+2), Кангва (Хагуш 46), Мирзов, Джорджевич (Аджоев 90+2).
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Гапонов, Джикия, Айртон, Гулиев (Глушаков 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков 75), Ташаев, Мельгарехо (Мелкадзе 59), Зе Луиш
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Горбатенко 22, Ткачев 58, Костадинов 60
Судья: Вилков Михаил.
В другом матче дня «Урал» обыграл «Крылья Советов» (1:0).
Пришла весна. Сошел снег. И всем стало ясно, кто на самом деле сеет рожь.
Пришла весна. Сошел снег. И всем стало ясно, кто на самом деле сеет рожь.
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
Опять хряки опозорились!!!! Верьте в леру, федуна и поклоняйтесь рабу...)))) гы гы гы
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
Опять хряки опозорились!!!! Верьте в леру, федуна и поклоняйтесь рабу...)))) гы гы гы
cпартак потерпел позор и унижение в Туле...
cпартак потерпел позор и унижение в Туле...
Ну или просто позорище... Полсостава гнать с**аными тряпками!
Ну или просто позорище... Полсостава гнать с**аными тряпками!
П.С. Арсенал красавцы. Несмотря на уход Кононова, показывают великолепный футбол. Пусть лучше они пройдут в ЛЕ, чем СпаМ, имхо
П.С. Арсенал красавцы. Несмотря на уход Кононова, показывают великолепный футбол. Пусть лучше они пройдут в ЛЕ, чем СпаМ, имхо
3 тренера сменить в сезон ???....Или 4 ???
1.Каррера
2.Рианчо
3.Кононов
4. ???????
Какие варианты ????...)))))
Но мне кажется не в тренерах дело ...
Удачи в оставшихся матчах....
3 тренера сменить в сезон ???....Или 4 ???
1.Каррера
2.Рианчо
3.Кононов
4. ???????
Какие варианты ????...)))))
Но мне кажется не в тренерах дело ...
Удачи в оставшихся матчах....