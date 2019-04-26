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«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»

26 апреля 2019, 00:23
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Хетафе» и «Реал» разошлись миром.

«Реал» набирает 65 очков (3-е место), у «Хетафе» 4-я позиция (55 баллов). Столько же очков и у «Севильи», которая уступает «синим» лишь по дополнительным показателям.

Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес».

«Хетафе» - «Реал» - 0:0

«Хетафе»: Сория, Суарес, Гонсалес, Микел, Кабрера Сасиа, Хайме Мата (Саис 84), Максимович, Арамбарри, Оливера Мирамонтес (Анхель Родригес 57), Молина, Дуро Пералес
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Вальверде (Кроос 78), Каземиро, Иско, Диас (Лукас 71), Бензема, Бэйл (Асенсио 71)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Иско 30, Суарес 38, Вальверде 63, Начо 82.

В другом матче тура «Атлетико» переиграл «Валенсию».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
   102 / 954
26 апреля в 16:13
Zzone разносит Зидана
А что это?
Rex04
Rex04 ответил NGY
   337 / 954
26 апреля в 14:56
Для Реал сезон три месяца назад закончился...)))
la_masia
la_masia ответил Рональду мой кумир
   148 / 954
26 апреля в 14:44
Да ну)
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   598 / 954
26 апреля в 13:32
Без Рона у Реала нет шансов
spartach091
spartach091
   215 / 954
26 апреля в 09:51
Хочется увидеть Хетафе в ЛЧ
Artuom
Artuom ответил neomessi
   203 / 954
26 апреля в 09:38
Моур который знатно получал от Барсы по щекам?)))
Знатно было только в первом матче, удивили Моура. А потом даже когда обыгрывали уже не так уж и знатно...
ESPANOL
ESPANOL
   312 / 954
26 апреля в 09:32
Зидан живет и гордится прошлыми заслугами и достижениями Реала, поэтому его команда так и играет. Это примерно, как московское Динамо. Пусть они в зоне вылета, зато больше всех были чемпионами СССР. Бред какой то. Посмотрим в следующем сезоне, что он будет говорить. Надеется на золотых мальчиков, которые повезут Реал к светлому будущему, но ведь очень часто бывает, что звездный состав это еще не факт звездной игры. Конечно, интересно будет посмотреть, что Зизу слепит из того материалла, который ему подгонит Перес.
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
26 апреля в 09:24
в след сезоне картина не измениться. все так же ничьи будут чередоваться с поражениями а на десерт для сливочных будет стабильный вылет в 1 / 8 лч от Аякса .
Luk Bessson
Luk Bessson
   741 / 954
26 апреля в 09:11
Вот бы следующем сезоне Реал в Сегунду дошёл бы) удержался бы в "топ 3")))
Agamaga
Agamaga
   139 / 954
26 апреля в 09:07
И в следующем сезоне ничего не изменится, драть вас будут и дальше. Старики и молодняк непонятного разлива не конкурент каталонцам.
neomessi
neomessi ответил cevin cigan
   147 / 954
26 апреля в 08:31
Моур который знатно получал от Барсы по щекам?)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
26 апреля в 08:22
Я же говорил, что встречались команды одного уровня, отсюда и ничья.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
26 апреля в 08:11
бензема не смогел ну как так , это происки зенитовских спартаковцев..
Василий 50
Василий 50
   305 / 954
26 апреля в 07:51
Зидан совершил глупость.
beefs
beefs
   191 / 954
26 апреля в 06:59
Реал сдался?
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 954
26 апреля в 06:28
Показателен момент на 89 минуте ..реаловец как обычно завалился в штрафной Хетафе от легкого дуновения ветерка и вся команда как обычно побежала требовать пенальти . Для тех кто не знает , Реал прилагает 10% усилий на игру, 20% на уничтожение команды соперника физически , и 70% на подставы нырки , симуляции и создания любых левейших пенальти и требования их назначения. А после любой игры 100% усилий тратится на разбор матча , вернее не самого матча , а на то что им не назначили 14 пенальти и еще 18 под вопросом.
Так вот на 89 минуте когда весь Реал бросился к судье Хетафе мог решать выйдя 5 в 4 , будь там более опытные игроки матч бы закончился справедливой победой Хетафе
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 954
26 апреля в 06:21
Даже Енисей выиграл Э)))))
NGY
NGY
   160 / 954
26 апреля в 06:16
когда же уже закончится этот сезон...
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 06:02
Печально.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 05:52
Что, даже пенку не постааили?
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
26 апреля в 05:45
Хетафе молодцы!
112910415
112910415
   97 / 954
26 апреля в 05:17
бьются за честь из последних сил !
Ми Ша
Ми Ша ответил амурец
   192 / 954
26 апреля в 04:38
Как ни крути, Куртуа много лет играет в ТОП командах,в тоже время он молод, сильно провел ЧМ и у него заканчивался контракт. Навас в свою очередь не распиаренный вратарь которому за 30.

На бумаге все в пользу бельгийца.

По факту не заиграл так как от него ждали, а если бы наоборот?... Одно знаю точно, если будут продавать, то дороже чем купили, а на сегодня это важнее, чем думать что бы могло быть).
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   246 / 954
26 апреля в 04:34
Реал никакой
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил feris1
   41 / 954
26 апреля в 04:28
Уахаха, за 10 лет 2 чемпионства, драть они будут 😂😆
No problem
No problem
   221 / 954
26 апреля в 03:44
Жуйня вощем.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
26 апреля в 03:13
Эх, очень жаль, что королевичи потеряли очки в матче с открытием этого сезона в Ла Лиге...Приятно, конечно, что мадридский Реал снова не пропустил, но не более чем.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил амурец
   69 / 954
26 апреля в 01:48
да уж, Реал по сути уже просто доигрывает сезон, все мысли Зидана уже в следующем сезоне, и я все удивляюсь из каких побуждений приобретался Куртуа, когда есть Навас
экономят деньги на премиях за победу, чтобы было чем судьям платить в следующем сезоне
NOVA
NOVA
   168 / 954
26 апреля в 01:45
вот и Бенз настоящий вернулся(((
feris1
feris1
   233 / 954
26 апреля в 01:33
В следующем сезоне Реал усилится и будет драть барсуков по полной!
А этот сезон давно провален,так что мотивировать игроков очень сложно.
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