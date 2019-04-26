«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Хетафе» и «Реал» разошлись миром.
«Реал» набирает 65 очков (3-е место), у «Хетафе» 4-я позиция (55 баллов). Столько же очков и у «Севильи», которая уступает «синим» лишь по дополнительным показателям.
Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес».
«Хетафе» - «Реал» - 0:0
«Хетафе»: Сория, Суарес, Гонсалес, Микел, Кабрера Сасиа, Хайме Мата (Саис 84), Максимович, Арамбарри, Оливера Мирамонтес (Анхель Родригес 57), Молина, Дуро Пералес
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Вальверде (Кроос 78), Каземиро, Иско, Диас (Лукас 71), Бензема, Бэйл (Асенсио 71)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Иско 30, Суарес 38, Вальверде 63, Начо 82.
В другом матче тура «Атлетико» переиграл «Валенсию».
Так вот на 89 минуте когда весь Реал бросился к судье Хетафе мог решать выйдя 5 в 4 , будь там более опытные игроки матч бы закончился справедливой победой Хетафе
Так вот на 89 минуте когда весь Реал бросился к судье Хетафе мог решать выйдя 5 в 4 , будь там более опытные игроки матч бы закончился справедливой победой Хетафе
На бумаге все в пользу бельгийца.
По факту не заиграл так как от него ждали, а если бы наоборот?... Одно знаю точно, если будут продавать, то дороже чем купили, а на сегодня это важнее, чем думать что бы могло быть).
На бумаге все в пользу бельгийца.
По факту не заиграл так как от него ждали, а если бы наоборот?... Одно знаю точно, если будут продавать, то дороже чем купили, а на сегодня это важнее, чем думать что бы могло быть).
А этот сезон давно провален,так что мотивировать игроков очень сложно.
А этот сезон давно провален,так что мотивировать игроков очень сложно.