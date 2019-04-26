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«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии

26 апреля 2019, 00:47
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Аталанта» сломила сопротивление «Фиорентины» в матче 1/2 финала Кубка Италии. В решающем поединке клуб из Бергамо сыграет против «Лацио», накануне переигравшего «Милан».

Бергамо, стадион «Атлети Адзурри».

«Аталанта» - «Фиорентина» - 2:1 (1:1)
Голы: Иличич 14 (пенальти), Гомес 69 - Муриэль 3.
Первый матч - 3:3

«Аталанта»: Голлини, Масиелло, Паломино, Джимсити, де Рон, Фройлер (Пашалич 58), Кастань, Госенс (Пессина 90+3), Гомес, Иличич (Манчини 85), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Фиорентина»: Ляфон, Пеццелья, Чеккерини, Миленкович, Бираги, Верету, Миральяс (Фернандеш 88), Бенасси (Симеоне 79), Жерсон (Дабо 65), Муриэль, Кьеза
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

Предупреждения: Чеккерини 16, Пеццелья 72, Госенс 74, Миральяс 80.

Cудья: Кальварезе.

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Avalanche85
Avalanche85 ответил allemz
26 апреля в 11:40
Индзаги на тренерском скилле затащит.
Тут еще непонятно кто затащит. Хочется видеть уоманды в оптимальных составах. Во была бы заруба.
ДСА
ДСА
   133 / 954
26 апреля в 07:42
Аталанта не должна упустить такой шанс.
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ ответил allemz
   349 / 954
26 апреля в 01:08
Индзаги на тренерском скилле затащит.
НЕ НАДЕЙСЯ ВАЛДИС ПЕЛЬШ! ИНЗАГИ ЛЕГЕНДА ВЕЛИКОГО МИЛАНА НЕ ДАСТ КУБОК ГИТЛЕРОВЦАМ! АТАЛАНТА БУДЕТ СКРИНЬ !!!!
allemz
allemz
   39 / 954
26 апреля в 01:04
Индзаги на тренерском скилле затащит.
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   349 / 954
26 апреля в 01:02
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 954
    26 апреля в 00:59
    Аталанта должна обыграть Лацио в финале
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