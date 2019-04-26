«Аталанта» сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии

«Аталанта» сломила сопротивление «Фиорентины» в матче 1/2 финала Кубка Италии. В решающем поединке клуб из Бергамо сыграет против «Лацио», накануне переигравшего «Милан».
Бергамо, стадион «Атлети Адзурри».
«Аталанта» - «Фиорентина» - 2:1 (1:1)
Голы: Иличич 14 (пенальти), Гомес 69 - Муриэль 3.
Первый матч - 3:3
«Аталанта»: Голлини, Масиелло, Паломино, Джимсити, де Рон, Фройлер (Пашалич 58), Кастань, Госенс (Пессина 90+3), Гомес, Иличич (Манчини 85), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Фиорентина»: Ляфон, Пеццелья, Чеккерини, Миленкович, Бираги, Верету, Миральяс (Фернандеш 88), Бенасси (Симеоне 79), Жерсон (Дабо 65), Муриэль, Кьеза
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
Предупреждения: Чеккерини 16, Пеццелья 72, Госенс 74, Миральяс 80.
Cудья: Кальварезе.