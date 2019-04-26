«Лион» вырвал победу у «Бордо»

«Лион» одержал победу над «Бордо» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (62 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Бордо» (38 очков) - 14-й.
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Лион» 2:3 (2:1)
Голы: Бриан 34, Де Превиль 38 - Депай 14, Корне 67, Дембеле 85
«Бордо»: Костиль, Пабло Кастро, Йованович, Кунде, Отавио, Башич, Пундже, Сабали (Бенраху 69), Бриан, Де Превиль (Юссуф 84), Камано (Паленсия 77)
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Дюбуа, Тете (Менди 80), Фекир, Ауар, Н'Домбеле, Депай, Мартен (Дембеле 69), Корне (Траоре 69)
Главный тренер: Женезио Бруно.
Предупреждения: Де Превиль 44, Отавио 61, Дюбуа 78, Фекир 88, Паленсия 90+3, Траоре 90+4
Удаление: Йованович 73
Судья: Бастьен Бенуа.
В минувшем туре «Лион» обыграл «Анже».