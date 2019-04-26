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«Лион» вырвал победу у «Бордо»

26 апреля 2019, 23:37
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо2 : 3Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Лион» одержал победу над «Бордо» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (62 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Бордо» (38 очков) - 14-й.

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Лион» 2:3 (2:1)
Голы: Бриан 34, Де Превиль 38 - Депай 14, Корне 67, Дембеле 85

«Бордо»: Костиль, Пабло Кастро, Йованович, Кунде, Отавио, Башич, Пундже, Сабали (Бенраху 69), Бриан, Де Превиль (Юссуф 84), Камано (Паленсия 77)
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Дюбуа, Тете (Менди 80), Фекир, Ауар, Н'Домбеле, Депай, Мартен (Дембеле 69), Корне (Траоре 69)
Главный тренер: Женезио Бруно.

Предупреждения: Де Превиль 44, Отавио 61, Дюбуа 78, Фекир 88, Паленсия 90+3, Траоре 90+4

Удаление: Йованович 73

Судья: Бастьен Бенуа.

В минувшем туре «Лион» обыграл «Анже».

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответил Van Vanovich
   45 / 959
27 апреля в 14:25
Лион поплыл
И куда приплыл?)
Van Vanovich
Van Vanovich
   199 / 959
27 апреля в 11:09
Лион поплыл
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
27 апреля в 04:16
Игры была огонь.
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
27 апреля в 01:18
Фекира бы в Реал, вместо Погба!!!
beefs
beefs
   194 / 959
26 апреля в 23:45
а я ставил на ничью
Sunny.
Sunny.
   163 / 959
26 апреля в 23:40
и то только с удалением
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
26 апреля в 23:39
Красавцы
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